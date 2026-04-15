La Industria 5.0 potencia la coexistencia entre colaboradores y robots

Esa es la diferencia con su predecesora, la Industria 4.0, la cual se enfocaba principalmente en la incorporación de tecnología y la inteligencia artificial (IA) en los procesos empresariales, generando preocupaciones sobre el posible reemplazo del personal por robots.

Nuevos paradigmas

En el camino hacia la Industria 5.0, los líderes empresariales mexicanos deberán enfrentar una diversidad de desafíos.

Entre ellos están las implicaciones que conlleva un cambio cultural para lograr coexistir con los robots, la resistencia de los colaboradores, la falta de liderazgo por seguir patrones antiguos, los niveles de confianza en las nuevas tecnologías y la aceptación a usarlas como parte del trabajo diario, en todos los niveles.

Es indispensable alinear la cultura laboral para que humanos y robots trabajen juntos con éxito. (Ramos-Garza Leticia (2026), generada con apoyo de la IA)

Por consiguiente, para iniciar el proceso, se sugiere implementar un modelo que establezca una línea base. Esto permitirá contrastar los desempeños futuros mediante el diagnóstico de la cultura vigente.

Paso 1: Evaluación de la cultura organizacional

Con este propósito, en la literatura existen dos modelos que han sido utilizados por un gran número de empresas a nivel mundial. El primero es OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument).

Desarrollado por Kim Cameron y Robert Quinn, analiza las seis dimensiones clave de la cultura organizacional, mide el equilibrio del enfoque interno frente al externo y la estabilidad frente a la flexibilidad.

Los resultados generan cuatro posibles escenarios: Clan (Colaborar), Adhocracia (Crear), Mercado (Competir) y Jerarquía (Controlar). Las culturas más afines a la Industria 5.0 son Clan y Adhocracia. Al tener un resultado de mercado o jerarquía, se requerirán muchos más pasos para lograr el cambio.

Por su parte, el modelo Denison es más completo que el anterior, ya que está diseñado para medir 12 prácticas administrativas esenciales de la cultura y el liderazgo más estrechamente correlacionadas con el rendimiento organizacional.