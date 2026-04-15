De empresa ‘desahuciada’ a pieza clave: la IA abre un mercado millonario para Intel

Esta semana demostró que Intel está en un momento de recuperación. El lunes, la empresa registró su noveno día consecutivo de ganancias y, de hecho, el precio de la acción (65.18 dólares) fue el más alto desde abril de 2021, todo gracias a un enfoque en Inteligencia Artificial que tardó mucho en llegar pero ya capturó la confianza de grandes jugadores como Nvidia, Google e incluso Elon Musk.

De acuerdo con los datos históricos de la empresa, el 12 de marzo de 2025, día en que Lip-Bu Tan fue nombrado como el nuevo director ejecutivo de la empresa, el precio de la acción era de 20.68 dólares y desde entonces la compañía ha hecho importantes anuncios para alcanzar los 65.18 dólares a los que llegó este lunes.

Entre los más destacados se encuentran el anuncio del nodo de fabricación de chips 18A, en abril de 2025; las inversiones de SoftBank y el gobierno de los Estados Unidos en agosto; la inyección de 5,000 mdd por parte de Nvidia en septiembre; y, más recientemente, los anuncios independientes con Elon Musk para una fábrica de chips y con Google para seguir utilizando sus CPU en infraestructura de IA.