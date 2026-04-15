El béisbol mexicano se ha convertido en un nuevo terreno de competencia para las grandes marcas. Mientras Grupo Financiero Banorte entra con fuerza como patrocinador principal de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Movistar mantiene su presencia en el torneo incluso después de anunciarse la venta de su operación en el país.

La liga anunció un acuerdo de naming rights por cinco años con Banorte, por lo que el circuito ahora llevará oficialmente el nombre de Liga Mexicana de Beisbol Banorte, una alianza que marca uno de los movimientos comerciales más relevantes en los más de 100 años de historia del campeonato.

Para la institución financiera, la apuesta forma parte de una estrategia más amplia para posicionarse en el deporte como plataforma de marca.

“Este es uno de los pasos más importantes que se han dado en los 101 años de historia de la liga”, señaló Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol .