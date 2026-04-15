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El negocio detrás del béisbol mexicano: Banorte irrumpe con fuerza y Movistar patrocina pese a su venta

Entre audiencias millonarias y nuevos acuerdos comerciales, el béisbol mexicano emerge como una plataforma clave de marketing deportivo.
mié 15 abril 2026 03:58 PM
El nuevo negocio del beisbol: Banorte cambia el nombre de la MLB y Movistar patrocina pese a su venta
El circuito ahora llevará oficialmente el nombre de Liga Mexicana de Beisbol Banorte. (Especial)

El béisbol mexicano se ha convertido en un nuevo terreno de competencia para las grandes marcas. Mientras Grupo Financiero Banorte entra con fuerza como patrocinador principal de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Movistar mantiene su presencia en el torneo incluso después de anunciarse la venta de su operación en el país.

La liga anunció un acuerdo de naming rights por cinco años con Banorte, por lo que el circuito ahora llevará oficialmente el nombre de Liga Mexicana de Beisbol Banorte, una alianza que marca uno de los movimientos comerciales más relevantes en los más de 100 años de historia del campeonato.

Para la institución financiera, la apuesta forma parte de una estrategia más amplia para posicionarse en el deporte como plataforma de marca.

Este es uno de los pasos más importantes que se han dado en los 101 años de historia de la liga”, señaló Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol .

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Banorte apuesta fuerte al deporte

La incursión en el béisbol no es un movimiento aislado. En los últimos meses, Grupo Financiero Banorte ha reforzado su presencia en el negocio deportivo mexicano.

Uno de los ejemplos más visibles es el acuerdo de derechos de nombre del histórico Estadio Azteca, que ahora se llama oficialmente Estadio Banorte tras su remodelación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque el estadio pertenece a Grupo Ollamani, empresa vinculada a Emilio Azcárraga Jean, Banorte participa como socio comercial y principal financiador de las obras de modernización del recinto.

De acuerdo con reportes corporativos, el banco autorizó una línea de crédito por 2,100 millones de pesos para financiar la remodelación del estadio, que será sede del partido inaugural del Mundial de 2026.

La estrategia revela un patrón: usar el deporte como una plataforma de conexión emocional con millones de aficionados y, al mismo tiempo, posicionar la marca en eventos de gran visibilidad.

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La LMB, una vitrina de millones de aficionados para las marcas

La Liga Mexicana de Beisbol representa un escaparate relevante para ese objetivo.

El circuito cuenta con 20 equipos en 18 estados, concentra 68% de la afición al béisbol en México y registra una audiencia acumulada superior a 141 millones de personas en transmisiones.

Además, más de 5 millones de aficionados asistieron a los estadios en la temporada 2025, según información de la propia LMB.

Ese alcance convierte al béisbol en una plataforma atractiva para empresas que buscan visibilidad nacional y contacto directo con los consumidores.

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Pese a su venta, Movistar seguirá promocionando la LMB

En ese mismo escenario aparece Movistar, que inicia su tercer año consecutivo como patrocinador oficial de la liga con la campaña “Lo mío es el Beis”.

“En el marco de sus 25 años en México, Movistar reafirma su compromiso con el país y con sus clientes, apostando por conexiones que trascienden la tecnología para convertirse en experiencias que se viven, se comparten y acercan a las personas a lo que más les importa”, indicó la compañía en un comunicado.

El patrocinio se mantiene incluso después de que la empresa española Telefónica anunciara la venta de su operación mexicana por 450 millones de dólares al consorcio Melisa Acquisition, liderado por OXIO y Newfoundland Capital Management.

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¿Quiénes son los nuevos dueños de Movistar México y qué pasará con sus millones de clientes?

La operación incluye la compra de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, compañías matrices de Movistar en México, y aún deberá recibir el aval de las autoridades regulatorias.

La venta marca el inicio del retiro de Telefónica del mercado mexicano, luego de más de dos décadas de presencia y de varios años intentando deshacerse de sus activos en el país.

Al cierre del año pasado, la compañía contaba con más de 20 millones de líneas móviles y un ingreso promedio por usuario (ARPU) de 68 pesos, lo que la posicionaba como el tercer operador móvil del mercado.

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Movistar continuará como patrocinador oficial de la liga pese a la venta de su operación en México. (Expansión/Google AI Studio)

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El deporte como campo de batalla corporativo

La coincidencia entre ambos movimientos ilustra cómo el deporte se ha convertido en un espacio estratégico para las empresas.

Por un lado, Banorte amplía su presencia en distintas disciplinas —del futbol al béisbol— para reforzar su marca en eventos de gran audiencia. Por el otro, Movistar mantiene su presencia publicitaria en el béisbol mientras redefine su futuro en México tras la venta de su operación.

En medio de esas estrategias corporativas, el béisbol mexicano confirma algo que va más allá del diamante: el deporte también es un negocio donde compiten las marcas.

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GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. Movistar Beisbol

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