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Impresión segura: por qué las empresas necesitan blindar sus dispositivos

Las impresoras conectadas a la red representan uno de los puntos de entrada más subestimados en la infraestructura de ciberseguridad corporativa.
lun 22 junio 2026 05:29 PM
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Presentado por: Brother International de México
Impresoras Brother multifuncionales láser para uso empresarial
Para Brother, las soluciones de impresión láser a color de última generación responden con autenticación, cifrado y gestión remota centralizada. (Cortesía)

La seguridad de los dispositivos de impresión conectados a redes corporativas se ha convertido en una prioridad para los departamentos de Tecnologías de la Información (TI) en México.

A medida que las organizaciones aceleran su transformación digital, los equipos de impresión multifunción representan un eslabón crítico que, cuando no está debidamente protegido, puede exponer datos confidenciales, facilitar accesos no autorizados a la red o generar brechas de cumplimiento normativo.

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En respuesta a esta demanda, Brother presenta en México su nueva línea de impresoras y multifuncionales láser a color para uso empresarial: los modelos HL-L8570CDW, MFC-L8730CDW y MFC-L8970CDW.

Ambos incorporan un sistema de seguridad de triple capa que protege, de manera simultánea, el dispositivo físico, los documentos en tránsito (hacia y desde los puntos de impresión) y la red corporativa a la que están conectados.

Lo anterior lo logran superando las pruebas de validación de seguridad de Keypoint Intelligence, el estándar de referencia en la industria para evaluar vulnerabilidades en dispositivos de impresión conectados.

Autenticación de usuarios: el primer control de acceso

Una de las funcionalidades más relevantes para entornos corporativos en México es el lector de tarjetas NFC integrado, que habilita la autenticación de usuarios como requisito previo para liberar cualquier trabajo de impresión.

Asimismo, esta capa de control evita que documentos sensibles (contratos, estados financieros, expedientes de recursos humanos) queden expuestos en las bandejas de salida de las impresoras.

Este nivel de protección lo complementa la función Secure Print+, que mantiene los trabajos almacenados de forma segura en el equipo hasta que el usuario autorizado se presenta físicamente para liberarlos.

Este mecanismo es especialmente relevante para las organizaciones que operan bajo regulaciones de privacidad como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) o para organizaciones del sector salud, financiero y legal que manejan información altamente confidencial.

Impresoras Brother multifuncionales láser para uso empresarial
Las impresoras en red que carecen de protección se convierten en un elemento vulnerable para la información corporativa confidencial. (Cortesía)

Gestión centralizada de flotas: control total desde una sola consola

Las compañías con múltiples ubicaciones, sucursales o esquemas de trabajo híbrido encuentran en la nueva línea de Brother una solución de gestión documental empresarial que va más allá del dispositivo individual.

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Las herramientas de administración remota permiten distribuir configuraciones de seguridad de forma masiva, aplicar actualizaciones de firmware de forma simultánea en toda la flota y automatizar tareas de mantenimiento preventivo, reduciendo la carga operativa del área de TI.

Esta capacidad de administración centralizada es particularmente valiosa en sectores como manufactura, retail, servicios financieros y salud, donde la continuidad operativa y el control de activos tecnológicos distribuidos son requisitos no negociables. La posibilidad de gestionar y respaldar los equipos remotos también contribuye a la reducción de costos de soporte técnico en sitio.

Impresión láser a color de alta calidad para documentos corporativos

Más allá de la seguridad, la nueva línea destaca por sus capacidades de impresión profesional. Los modelos producen resultados precisos tanto a colores como en negro de alta nitidez, con tiempos de salida de primera página optimizados para entornos de trabajo de gran demanda.

Al ser dispositivos todo en uno, cuentan con pantalla táctil a color de hasta 7 pulgadas, vista previa de escaneo y hasta 64 accesos directos personalizables para envío directo a correo electrónico, SharePoint, servicios en la nube y servidores SFTP.

El embalaje de todos los equipos, suministros y accesorios de esta línea es 100% libre de EPS (poliestireno expandido), lo que la convierte en la primera línea láser de Brother con esta característica de sostenibilidad. Dicho atributo suma valor para las políticas de responsabilidad ambiental corporativa.

Disponibilidad en México: compra, renta y licitación

Las impresoras láser a color Brother para empresas están disponibles en el país a través de mayoristas y distribuidores autorizados, en tres modalidades de acceso: compra directa, renta de equipos y participación en licitaciones de proyectos.

Este esquema de comercialización, a través de canal especializado, garantiza soporte técnico certificado y acompañamiento en la implementación.

Para más información, visita: solucionesbrother.com.mx

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Tags

Tecnología ciberseguridad

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