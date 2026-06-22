Impresión segura: por qué las empresas necesitan blindar sus dispositivos

En respuesta a esta demanda, Brother presenta en México su nueva línea de impresoras y multifuncionales láser a color para uso empresarial: los modelos HL-L8570CDW, MFC-L8730CDW y MFC-L8970CDW.

Ambos incorporan un sistema de seguridad de triple capa que protege, de manera simultánea, el dispositivo físico, los documentos en tránsito (hacia y desde los puntos de impresión) y la red corporativa a la que están conectados.

Lo anterior lo logran superando las pruebas de validación de seguridad de Keypoint Intelligence, el estándar de referencia en la industria para evaluar vulnerabilidades en dispositivos de impresión conectados.

Autenticación de usuarios: el primer control de acceso

Una de las funcionalidades más relevantes para entornos corporativos en México es el lector de tarjetas NFC integrado, que habilita la autenticación de usuarios como requisito previo para liberar cualquier trabajo de impresión.

Asimismo, esta capa de control evita que documentos sensibles (contratos, estados financieros, expedientes de recursos humanos) queden expuestos en las bandejas de salida de las impresoras.

Este nivel de protección lo complementa la función Secure Print+, que mantiene los trabajos almacenados de forma segura en el equipo hasta que el usuario autorizado se presenta físicamente para liberarlos.

Este mecanismo es especialmente relevante para las organizaciones que operan bajo regulaciones de privacidad como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) o para organizaciones del sector salud, financiero y legal que manejan información altamente confidencial.

Las impresoras en red que carecen de protección se convierten en un elemento vulnerable para la información corporativa confidencial. (Cortesía)

Gestión centralizada de flotas: control total desde una sola consola

Las compañías con múltiples ubicaciones, sucursales o esquemas de trabajo híbrido encuentran en la nueva línea de Brother una solución de gestión documental empresarial que va más allá del dispositivo individual.