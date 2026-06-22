Impresión segura: por qué las empresas necesitan blindar sus dispositivos

Las herramientas de administración remota permiten distribuir configuraciones de seguridad de forma masiva, aplicar actualizaciones de firmware de forma simultánea en toda la flota y automatizar tareas de mantenimiento preventivo, reduciendo la carga operativa del área de TI.
Esta capacidad de administración centralizada es particularmente valiosa en sectores como manufactura, retail, servicios financieros y salud, donde la continuidad operativa y el control de activos tecnológicos distribuidos son requisitos no negociables. La posibilidad de gestionar y respaldar los equipos remotos también contribuye a la reducción de costos de soporte técnico en sitio.
Impresión láser a color de alta calidad para documentos corporativos
Más allá de la seguridad, la nueva línea destaca por sus capacidades de impresión profesional. Los modelos producen resultados precisos tanto a colores como en negro de alta nitidez, con tiempos de salida de primera página optimizados para entornos de trabajo de gran demanda.
Al ser dispositivos todo en uno, cuentan con pantalla táctil a color de hasta 7 pulgadas, vista previa de escaneo y hasta 64 accesos directos personalizables para envío directo a correo electrónico, SharePoint, servicios en la nube y servidores SFTP.
El embalaje de todos los equipos, suministros y accesorios de esta línea es 100% libre de EPS (poliestireno expandido), lo que la convierte en la primera línea láser de Brother con esta característica de sostenibilidad. Dicho atributo suma valor para las políticas de responsabilidad ambiental corporativa.
Disponibilidad en México: compra, renta y licitación
Las impresoras láser a color Brother para empresas están disponibles en el país a través de mayoristas y distribuidores autorizados, en tres modalidades de acceso: compra directa, renta de equipos y participación en licitaciones de proyectos.
Este esquema de comercialización, a través de canal especializado, garantiza soporte técnico certificado y acompañamiento en la implementación.
Para más información, visita: solucionesbrother.com.mx