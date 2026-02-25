Impresión inteligente y gestión documental son la clave para la productividad

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen más de cinco millones de unidades económicas, de las cuales el 99.8% corresponde a Mipymes.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) confirma que millones de personas continúan trabajando desde casa de manera total o parcial, consolidando un entorno laboral más flexible, pero también más exigente en términos de eficiencia operativa.

La productividad no depende exclusivamente del talento o del esfuerzo individual; también involucra la integración de herramientas tecnológicas que optimicen procesos, reduzcan errores y mejoren el control de recursos.

La impresión sigue siendo un componente crítico e indispensable para la operatividad de las empresas. (Cortesía)

En ese sentido, en el concepto de digitalización, pocas veces se piensa en la impresión, siendo un componente esencial en miles de operaciones de las organizaciones, independientemente del esquema laboral que tengan. Desde la facturación y elaboración de contratos, hasta las indispensables guías de envío, inventarios y reportes administrativos requieren documentos impresos.

Bajo esta visión, la compañía ha desarrollado un portafolio que incluye multifuncionales de tanque de tinta de alto rendimiento para entornos de home office. Estos equipos destacan por ofrecer un bajo costo por impresión.

Para los entornos empresariales, se ofrece tecnología láser orientada a operaciones con altos volúmenes de impresión; soluciones de etiquetado profesional e industrial que mejoran la trazabilidad y reducen errores en inventarios.