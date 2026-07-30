¿Qué está pasando con la FIFA? UEFA y Concacaf frenan la privatización del Mundial

UEFA no participará en torneos FIFA mientras exista posibilidad de privatización

La UEFA fue clara con su postura ante la posibilidad de que el Mundial de futbol se convierta en una empresa privada, asegurando que “jamás legitimarán” este modelo.

“Nadie tiene la autoridad moral para vende aquello que simplemente custodia para la próxima generación”, dice parte del comunicado.

El organismo señaló que como resultado del debate realizado hoy entre las 55 selecciones miembras, ninguna selección de la UEFA participará en competiciones de la FIFA mientras esta propuesta siga vigente, salvo que esta idea haya sido abandonado en su totalidad y se den garantías vinculantes de que la FIFA jamás abrirá su gobernanza y competencias a la propiedad privada.

“Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación”, señala el organismo en el comunicado.

La UEFA recalcó que existen algunas cosas que son “demasiado importantes” como para venderlas, y la Copa Mundial de la FIFA es una de ellas.

El organismo europeo también criticó la forma en que comenzó a idearse esta posibilidad, en secreto, y que se haya llevado a una posible aprobación sin que se hayan realizados consultas previas a las partes implicadas, señalando que es una evidente falla de la FIFA como organismo garante del futbol mundial.

UEFA advirtió que en el momento en que el futbol se abre a inversores externos, esto significa un cambio permanente para el deporte, donde la rentabilidad comercial se convierte en una “obligación permanente” y las expectativas de los inversiores se transforman en una “presión diaria”.

El reclamo también advierte que la inversión externa también determinaría cómo funcionan los calendarios, los formatos de competición y prácticamente cualquier impacto a futuro en el futbol, dejando de lado el deporte.

“Los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados no pueden quedar subordinados a las ganancias de los inversionistas”, critica la UEFA.