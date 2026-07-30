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¿Qué está pasando con la FIFA? UEFA y Concacaf frenan la privatización del Mundial

Las 55 federaciones que conforman la UEFA se mantienen firmes ante la amenaza de "privatización" del Mundial.
jue 30 julio 2026 02:51 PM
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es uno de lor promotores de la nueva empresa privada. (Fotografía: Carl Recine/Getty Images
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La UEFA, organismo rector del futbol europeo, escaló su avanzada contra la FIFA ante la posibilidad de una “privatización” de la Copa del Mundo .

A través de un comunicado, la UEFA reiteró su postura sobre la Copa del Mundo, recalcando que “no puede considerarse un producto de inversión”, ante los rumores que apuntan a JP Morgan y Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, como los principales inversores de la nueva empresa que se crearía con esta finalidad, FIFA Forward Enterprise (FFE).

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UEFA no participará en torneos FIFA mientras exista posibilidad de privatización

La UEFA fue clara con su postura ante la posibilidad de que el Mundial de futbol se convierta en una empresa privada, asegurando que “jamás legitimarán” este modelo.

“Nadie tiene la autoridad moral para vende aquello que simplemente custodia para la próxima generación”, dice parte del comunicado.

El organismo señaló que como resultado del debate realizado hoy entre las 55 selecciones miembras, ninguna selección de la UEFA participará en competiciones de la FIFA mientras esta propuesta siga vigente, salvo que esta idea haya sido abandonado en su totalidad y se den garantías vinculantes de que la FIFA jamás abrirá su gobernanza y competencias a la propiedad privada.

“Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación”, señala el organismo en el comunicado.

La UEFA recalcó que existen algunas cosas que son “demasiado importantes” como para venderlas, y la Copa Mundial de la FIFA es una de ellas.

El organismo europeo también criticó la forma en que comenzó a idearse esta posibilidad, en secreto, y que se haya llevado a una posible aprobación sin que se hayan realizados consultas previas a las partes implicadas, señalando que es una evidente falla de la FIFA como organismo garante del futbol mundial.

UEFA advirtió que en el momento en que el futbol se abre a inversores externos, esto significa un cambio permanente para el deporte, donde la rentabilidad comercial se convierte en una “obligación permanente” y las expectativas de los inversiores se transforman en una “presión diaria”.

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El reclamo también advierte que la inversión externa también determinaría cómo funcionan los calendarios, los formatos de competición y prácticamente cualquier impacto a futuro en el futbol, dejando de lado el deporte.

“Los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados no pueden quedar subordinados a las ganancias de los inversionistas”, critica la UEFA.

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¿Cuál es el siguiente torneo oficial de la FIFA?

El primer torneo que se vería afectado por el boicot convocado por la UEFA sería la Copa Mundial Femenina Sub-20, que está programado para realizarse del 5 al 27 de septiembre próximos en Polonia, país integrante del organismo europeo.

En total, de los 24 países participantes, seis son miembros de la UEFA, incluyendo al anfitrión Polonia, además de España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

El siguiente torneo mayor de la FIFA es la Copa Mundial Femenina 2027, que se llevará a cabo en Brasil, donde ya hay cuatro selecciones de la UEFA clasificadas: Alemania, Dinamarca, Francia y España.

Concacaf rechaza propuesta de la FIFA

Después del rechazo presentado por la UEFA, la Concacaf, organismo rector del futbol en Norte y Centroamérica, también fijó su postura, rechazando la propuesta de la FIFA.

Concacaf precisó que sus 41 países miembros expresaron su preocupación por la “falta de garantías procesales en torno a la propuesta”, así como el corto plazo que se dio para debatirla.

“Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del futbol debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”, señala el comunicado de Concacaf.

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¿Cuál es la propuesta de la FIFA?

La FIFA busca crear una filial comercial para gestionar sus principales eventos, destacando el Mundial, por lo que se abriría la posibilidad de inversión a inversionistas externos.

Esta nueva filial llevaría por nombre FIFA Forward Enterprise (FFE), y de acuerdo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, las 211 federaciones miembro del organismo recibirían 40 millones de dólares en caso de respaldar el proyecto.

El dirigente de la FIFA fijó como fecha límite para que las federaciones acepten la propuesta el próximo 19 de septiembre si quieren acceder a un financiamiento inicial de 20 millones de dólares.

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