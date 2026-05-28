Qué hacer cuando el ERP no cumple las expectativas

El costo invisible

El costo de permanecer en un sistema ineficiente rara vez aparece en una factura única. Se acumula en horas de conciliación, decisiones tomadas con datos incompletos, errores detectados tarde, procesos paralelos, dependencia de consultoría y equipos sobredimensionados para compensar lo que el software no resuelve.

“Después de haber invertido, la empresa sigue sin visibilidad sobre su operación. Ese es el verdadero problema”, resumió Gidi.

Una de las razones por las que las organizaciones permanecen en sistemas que ya no responden a su operación es el costo hundido. Cambiar implicaría aceptar que la inversión inicial no produjo el resultado esperado.

Pero el análisis correcto no mira hacia atrás, sino hacia adelante. La pregunta relevante no es cuánto se gastó, sino cuánto costará seguir operando así durante los próximos años. La pérdida puede ser mayor si el sistema obliga a duplicar procesos, contratar más personal o depender de consultores para cada ajuste.

Por eso, la conversación sobre ERP en México empieza a moverse de la marca del proveedor hacia el modelo de operación. Las propuestas más flexibles buscan reducir complejidad, acelerar despliegues, facilitar adopción y dar mayor control desde el inicio.

El cambio no es solo de sistema, sino de enfoque. Es decir, pasar de plataformas que exigen adaptar la empresa al software a soluciones capaces de ajustarse con mayor precisión a la operación real.

Uno de los principales puntos de fricción en los modelos tradicionales es que el crecimiento incrementa los costos, pues implica más licencias, consultorías, infraestructura y dependencias. Ello contradice el principio central de la digitalización de escalar con eficiencia.

En un entorno competitivo, crecer sin aumentar proporcionalmente la complejidad operativa se convierte en una ventaja estructural para cualquier empresa mediana.

Antes de renovar contratos, extender implementaciones o aceptar nuevos módulos, los directivos deberían cuestionar:

¿Tengo visibilidad en tiempo real de mi operación?

¿Confío en los datos que uso para decidir?

¿El sistema integra o fragmenta mis procesos?

¿Puedo adaptarlo sin depender de terceros?

Si las respuestas no son claras, el problema ya no es únicamente tecnológico; también es financiero, operativo y estratégico.

Una decisión financiera, no emocional

El cambio de ERP rara vez es sencillo, pero cada vez más empresas medianas en México lo evalúan con un criterio financiero distinto. En muchos casos, el costo de migrar puede ser menor que el costo acumulado de operar con ineficiencias.

No se trata de modernizar por tendencia ni de reemplazar una marca por otra. Se trata de recuperar control, visibilidad y capacidad de ejecución. La pregunta incómoda es inevitable: ¿cuánto cuesta seguir operando sin control?

“La tecnología debe facilitar la operación y ofrecer visibilidad en tiempo real. Cuando eso no ocurre, es importante replantear el enfoque”, dijo Gidi.

El mercado de software empresarial también ha evolucionado hacia esquemas SaaS (software as a service) más flexibles, implementaciones más rápidas y soluciones diseñadas para segmentos específicos de empresas.

En ese contexto, Evidence Technology ha desarrollado modelos basados en la nube, con enfoque en cumplimiento local, integración de procesos y despliegues ágiles. La apuesta no está en vender tecnología como fin, sino en reducir la fricción operativa que impide aprovecharla.

Estas propuestas responden a una necesidad creciente de contar con herramientas que acompañen el ritmo de crecimiento sin incrementar de forma proporcional la carga operativa, el costo administrativo o la dependencia de terceros.

