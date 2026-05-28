Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

Qué hacer cuando el ERP no cumple las expectativas

Cuando un ERP no ofrece control ni visibilidad, el problema deja de ser tecnológico. La clave está en evaluar si seguir operando con ineficiencias cuesta más que replantear el modelo.
jue 28 mayo 2026 02:27 PM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: Evidence Technology
Jorge Gidi Talamás, fundador y CEO de Evidence Technology, empresa mexicana de software ERP
Jorge Gidi Talamás, fundador y CEO de Evidence Technology. (Cortesía)

En la transformación digital de las empresas, la implementación de un ERP (Enterprise Resource Planning) suele justificarse por su capacidad para integrar procesos, dar visibilidad operativa y mejorar el retorno de inversión (ROI). Sin embargo, cuando esos beneficios no aparecen, el sistema deja de ser una promesa tecnológica y se convierte en una decisión estratégica que exige revisión.

Evidence Technology , empresa mexicana de software empresarial con una gran trayectoria atendiendo a empresas, hace una revisión partiendo de la inquietud frecuente entre directivos: después de invertir millones en un sistema, la organización sigue preguntándose si realmente tiene más control.

Publicidad

El problema no es menor. De acuerdo con Gartner , más del 70% de las iniciativas ERP, recientemente implementadas, no cumplirán completamente sus objetivos originales de negocio hacia 2027. La cifra obliga a replantearse: ¿cuándo conviene seguir ajustando y cuándo es momento de cambiar de enfoque?

La historia siempre empieza igual

En la revisión aparece un patrón común cuando varias organizaciones descubren tarde que el verdadero costo no fue la implementación, sino haber operado durante años sin control, visibilidad, ni capacidad de escalar. La decisión inicial suele parecer lógica, al elegir una marca global con fuerte presencia comercial. Sin embargo, las complicaciones aparecen después con licencias costosas, consultorías prolongadas, capacitaciones, migraciones incompletas, ajustes recurrentes y procesos que nunca terminan de alinearse.

La tecnología debe facilitar la operación y ofrecer visibilidad en tiempo real. Cuando eso no ocurre, es importante replantear el enfoque

El problema no fue elegir una marca grande

El error no está necesariamente en elegir una marca reconocida. La falla aparece cuando una empresa asume que el ERP utilizado por grandes corporativos funcionará bajo las mismas condiciones cuando, de hecho, nunca es así. Tanto soluciones globales como alternativas del mercado local enfrentan tensiones similares cuando se implementan en empresas medianas con estructuras más ligeras.

Las organizaciones de mayor tamaño suelen haber adoptado plataformas hace décadas, soluciones que tuvieron oportunidad de invertir y madurar internamente al contar con equipos internos, presupuestos amplios y estructuras capaces de absorber años de ajustes. En cambio, en muchas empresas medianas mexicanas el equipo de sistemas atiende múltiples frentes, la operación no puede detenerse y cada personalización adicional presiona el presupuesto.

A esto se suma que, en modelos tradicionales, la implementación puede quedar en manos de terceros (partners o consultores) cuyos incentivos están asociados a horas facturables. Cuando eso ocurre, la eficiencia del cliente no siempre avanza al mismo ritmo que el proyecto.

Señales de que el ERP dejó de ser útil:

El deterioro de un ERP no siempre se percibe como una falla del sistema. A menudo se normaliza en la operación diaria hasta que aparecen señales difíciles de ignorar:

  1. El cierre financiero sigue dependiendo de personas.
  2. La dirección valida cifras fuera del sistema.
  3. Las áreas operan en plataformas desconectadas.
  4. Cada ajuste implica consultoría externa.
  5. El equipo crea procesos paralelos para poder trabajar.
  6. Además, actualmente muchos sistemas tradicionales no fueron diseñados originalmente para operar con la agilidad, trazabilidad y gobernanza que requieren los nuevos agentes de inteligencia artificial.

Cuando estas señales se acumulan, el ERP deja de ser el eje operativo y se convierte en un repositorio parcial, con datos que deben confirmarse fuera de la plataforma.

Publicidad

El costo invisible

El costo de permanecer en un sistema ineficiente rara vez aparece en una factura única. Se acumula en horas de conciliación, decisiones tomadas con datos incompletos, errores detectados tarde, procesos paralelos, dependencia de consultoría y equipos sobredimensionados para compensar lo que el software no resuelve.

“Después de haber invertido, la empresa sigue sin visibilidad sobre su operación. Ese es el verdadero problema”, resumió Gidi.

Una de las razones por las que las organizaciones permanecen en sistemas que ya no responden a su operación es el costo hundido. Cambiar implicaría aceptar que la inversión inicial no produjo el resultado esperado.

Pero el análisis correcto no mira hacia atrás, sino hacia adelante. La pregunta relevante no es cuánto se gastó, sino cuánto costará seguir operando así durante los próximos años. La pérdida puede ser mayor si el sistema obliga a duplicar procesos, contratar más personal o depender de consultores para cada ajuste.

Por eso, la conversación sobre ERP en México empieza a moverse de la marca del proveedor hacia el modelo de operación. Las propuestas más flexibles buscan reducir complejidad, acelerar despliegues, facilitar adopción y dar mayor control desde el inicio.

El cambio no es solo de sistema, sino de enfoque. Es decir, pasar de plataformas que exigen adaptar la empresa al software a soluciones capaces de ajustarse con mayor precisión a la operación real.

Uno de los principales puntos de fricción en los modelos tradicionales es que el crecimiento incrementa los costos, pues implica más licencias, consultorías, infraestructura y dependencias. Ello contradice el principio central de la digitalización de escalar con eficiencia.

En un entorno competitivo, crecer sin aumentar proporcionalmente la complejidad operativa se convierte en una ventaja estructural para cualquier empresa mediana.

Antes de renovar contratos, extender implementaciones o aceptar nuevos módulos, los directivos deberían cuestionar:

¿Tengo visibilidad en tiempo real de mi operación?

¿Confío en los datos que uso para decidir?

¿El sistema integra o fragmenta mis procesos?

¿Puedo adaptarlo sin depender de terceros?

Si las respuestas no son claras, el problema ya no es únicamente tecnológico; también es financiero, operativo y estratégico.

Una decisión financiera, no emocional

El cambio de ERP rara vez es sencillo, pero cada vez más empresas medianas en México lo evalúan con un criterio financiero distinto. En muchos casos, el costo de migrar puede ser menor que el costo acumulado de operar con ineficiencias.

No se trata de modernizar por tendencia ni de reemplazar una marca por otra. Se trata de recuperar control, visibilidad y capacidad de ejecución. La pregunta incómoda es inevitable: ¿cuánto cuesta seguir operando sin control?

“La tecnología debe facilitar la operación y ofrecer visibilidad en tiempo real. Cuando eso no ocurre, es importante replantear el enfoque”, dijo Gidi.

El mercado de software empresarial también ha evolucionado hacia esquemas SaaS (software as a service) más flexibles, implementaciones más rápidas y soluciones diseñadas para segmentos específicos de empresas.

En ese contexto, Evidence Technology ha desarrollado modelos basados en la nube, con enfoque en cumplimiento local, integración de procesos y despliegues ágiles. La apuesta no está en vender tecnología como fin, sino en reducir la fricción operativa que impide aprovecharla.

Estas propuestas responden a una necesidad creciente de contar con herramientas que acompañen el ritmo de crecimiento sin incrementar de forma proporcional la carga operativa, el costo administrativo o la dependencia de terceros.

Publicidad

Modelo tradicional vs. modelo Advance: una diferencia operativa

En el modelo tradicional, las empresas suelen adoptar soluciones globales que requieren implementación a través de terceros, procesos largos de configuración y alta dependencia de consultoría para ajustes continuos. Esto puede traducirse en despliegues de meses o incluso años, además de costos variables asociados a cada modificación.

El modelo Advance, desarrollado por Evidence Technology, parte de una lógica distinta, con soluciones SaaS diseñadas para el contexto local, implementación ágil, soporte directo del fabricante y cumplimiento normativo integrado. El objetivo es reducir tiempos de despliegue, simplificar la operación y mantener mayor control sobre la información.

Diferencias clave:

Modelo tradicional

  • Software global de origen extranjero
  • Implementación mediante partners externos
  • Adaptaciones con costo por hora
  • Despliegue prolongado (meses o años)
  • Dependencia constante de consultoría

Modelo Advance (Evidence Technology)

  • SaaS mexicano sobre Amazon Web Services
  • Soporte directo del fabricante
  • Cumplimiento local nativo (CFDI, nómina, NOM-035)
  • Despliegues iniciales que pueden realizarse en días, dependiendo del alcance, configuración requerida, migración de información y disponibilidad del cliente
  • Aislamiento total de datos por cliente

Qué hacer: 5 pasos para evaluar si cambiar tu ERP

1. Documentar las ineficiencias actuales con cifras (horas de cierre fuera de sistema, errores, retrabajos).

2. Calcular el costo real anual de seguir operando con el ERP actual (licencias + consultorías + horas de equipo).

3. Auditar qué procesos críticos viven en plataformas paralelas (Excel, drives, hojas compartidas).

4. Comparar TCO (costo total de propiedad) del sistema actual vs. una alternativa.

5. Definir un plan de migración por fases, no "big bang".

Preguntas frecuentes sobre ERP en empresas medianas

¿Qué es un ERP y para qué sirve?

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema que integra los procesos críticos de una empresa —finanzas, inventarios, ventas, compras, producción y nómina— en una misma plataforma. En empresas medianas, su función central es dar visibilidad operativa en tiempo real y reducir la dependencia de hojas de cálculo paralelas para tomar decisiones.

¿Cuándo conviene cambiar de ERP?

Cuando el cierre financiero sigue dependiendo de hojas de cálculo (Excel), la dirección valida cifras fuera del sistema, las áreas operan en plataformas desconectadas, cada ajuste exige consultoría externa o el equipo crea procesos paralelos para poder trabajar. Si dos o más de estas señales coexisten, el costo de seguir operando suele superar el costo de migrar.

¿Cuál es la diferencia entre un ERP global y un ERP SaaS mexicano?

Las soluciones globales suelen requerir implementación a través de partners externos, ciclos largos de configuración y consultoría continua para ajustes. Un ERP SaaS desarrollado para el contexto mexicano integra de origen el cumplimiento local (CFDI, nómina, NOM-035), ofrece soporte directo del fabricante y puede desplegarse en días en lugar de meses.

¿Qué es Evidence Advance?

Evidence Advance es el modelo SaaS de Evidence Technology desplegado sobre Amazon Web Services, diseñado para empresas medianas en México. Incluye soporte directo del fabricante, cumplimiento local nativo (CFDI, nómina, NOM-035), arquitectura orientada a la separación lógica de datos por cliente y despliegue en días en lugar de meses.

¿Cuánto tarda una implementación de ERP en una empresa mediana?

En modelos tradicionales, los despliegues completos pueden tomar de seis a veinticuatro meses, dependiendo del alcance. En modelos SaaS diseñados para el contexto local, el despliegue inicial puede medirse en días o pocas semanas, con configuraciones posteriores ajustadas a medida.

Acerca de Evidence Technology

Evidence Technology es una empresa mexicana de software empresarial dedicada al desarrollo de soluciones ERP y CRM en la nube, diseñadas desde México para resolver la operación real de las empresas mexicanas con cumplimiento normativo local nativo. A diferencia de soluciones extranjeras que requieren adaptaciones, módulos externos o redes de consultores, Evidence opera bajo un modelo SaaS sobre Amazon Web Services, con arquitectura Multi-AZ, aislamiento de datos por cliente y despliegue ágil, lo que permite mayor disponibilidad, seguridad, escalabilidad y velocidad de adopción. Esta arquitectura web convierte a Evidence en una plataforma especialmente preparada para la nueva generación de agentes de inteligencia artificial, ya que concentra datos vivos, permisos, flujos operativos, trazabilidad, reglas de negocio e integraciones en un entorno gobernado y auditable. La compañía ha sido reconocida con el Premio Nacional COPARMEX 2024, el Premio a la Ciberseguridad CANIETI/CONCAMIN 2022, distinciones de organismos industriales y empresariales, además de reconocimientos previos vinculados a Microsoft, Ingram Micro, la Secretaría de Economía y el extinto INADEM.

Sobre el experto

Jorge Gidi Talamás es fundador y CEO de Evidence Technology. Es autor del libro Digitalmente Imparable, presentado en el Tec de Monterrey. Además, participa activamente en organismos empresariales como COPARMEX, CANIETI y CANACINTRA.

Tags

Tecnologías de la Información pymes Innovación ciberseguridad, internet, nube, tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad