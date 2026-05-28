Qué hacer cuando el ERP no cumple las expectativas

Modelo tradicional vs. modelo Advance: una diferencia operativa
En el modelo tradicional, las empresas suelen adoptar soluciones globales que requieren implementación a través de terceros, procesos largos de configuración y alta dependencia de consultoría para ajustes continuos. Esto puede traducirse en despliegues de meses o incluso años, además de costos variables asociados a cada modificación.
El modelo Advance, desarrollado por Evidence Technology, parte de una lógica distinta, con soluciones SaaS diseñadas para el contexto local, implementación ágil, soporte directo del fabricante y cumplimiento normativo integrado. El objetivo es reducir tiempos de despliegue, simplificar la operación y mantener mayor control sobre la información.
Diferencias clave:
Modelo tradicional
- Software global de origen extranjero
- Implementación mediante partners externos
- Adaptaciones con costo por hora
- Despliegue prolongado (meses o años)
- Dependencia constante de consultoría
Modelo Advance (Evidence Technology)
- SaaS mexicano sobre Amazon Web Services
- Soporte directo del fabricante
- Cumplimiento local nativo (CFDI, nómina, NOM-035)
- Despliegues iniciales que pueden realizarse en días, dependiendo del alcance, configuración requerida, migración de información y disponibilidad del cliente
- Aislamiento total de datos por cliente
Qué hacer: 5 pasos para evaluar si cambiar tu ERP
1. Documentar las ineficiencias actuales con cifras (horas de cierre fuera de sistema, errores, retrabajos).
2. Calcular el costo real anual de seguir operando con el ERP actual (licencias + consultorías + horas de equipo).
3. Auditar qué procesos críticos viven en plataformas paralelas (Excel, drives, hojas compartidas).
4. Comparar TCO (costo total de propiedad) del sistema actual vs. una alternativa.
5. Definir un plan de migración por fases, no "big bang".
Preguntas frecuentes sobre ERP en empresas medianas
Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema que integra los procesos críticos de una empresa —finanzas, inventarios, ventas, compras, producción y nómina— en una misma plataforma. En empresas medianas, su función central es dar visibilidad operativa en tiempo real y reducir la dependencia de hojas de cálculo paralelas para tomar decisiones.
¿Cuándo conviene cambiar de ERP?
Cuando el cierre financiero sigue dependiendo de hojas de cálculo (Excel), la dirección valida cifras fuera del sistema, las áreas operan en plataformas desconectadas, cada ajuste exige consultoría externa o el equipo crea procesos paralelos para poder trabajar. Si dos o más de estas señales coexisten, el costo de seguir operando suele superar el costo de migrar.
¿Cuál es la diferencia entre un ERP global y un ERP SaaS mexicano?
Las soluciones globales suelen requerir implementación a través de partners externos, ciclos largos de configuración y consultoría continua para ajustes. Un ERP SaaS desarrollado para el contexto mexicano integra de origen el cumplimiento local (CFDI, nómina, NOM-035), ofrece soporte directo del fabricante y puede desplegarse en días en lugar de meses.
¿Qué es Evidence Advance?
Evidence Advance es el modelo SaaS de Evidence Technology desplegado sobre Amazon Web Services, diseñado para empresas medianas en México. Incluye soporte directo del fabricante, cumplimiento local nativo (CFDI, nómina, NOM-035), arquitectura orientada a la separación lógica de datos por cliente y despliegue en días en lugar de meses.
¿Cuánto tarda una implementación de ERP en una empresa mediana?
En modelos tradicionales, los despliegues completos pueden tomar de seis a veinticuatro meses, dependiendo del alcance. En modelos SaaS diseñados para el contexto local, el despliegue inicial puede medirse en días o pocas semanas, con configuraciones posteriores ajustadas a medida.
Acerca de Evidence Technology
Evidence Technology es una empresa mexicana de software empresarial dedicada al desarrollo de soluciones ERP y CRM en la nube, diseñadas desde México para resolver la operación real de las empresas mexicanas con cumplimiento normativo local nativo. A diferencia de soluciones extranjeras que requieren adaptaciones, módulos externos o redes de consultores, Evidence opera bajo un modelo SaaS sobre Amazon Web Services, con arquitectura Multi-AZ, aislamiento de datos por cliente y despliegue ágil, lo que permite mayor disponibilidad, seguridad, escalabilidad y velocidad de adopción. Esta arquitectura web convierte a Evidence en una plataforma especialmente preparada para la nueva generación de agentes de inteligencia artificial, ya que concentra datos vivos, permisos, flujos operativos, trazabilidad, reglas de negocio e integraciones en un entorno gobernado y auditable. La compañía ha sido reconocida con el Premio Nacional COPARMEX 2024, el Premio a la Ciberseguridad CANIETI/CONCAMIN 2022, distinciones de organismos industriales y empresariales, además de reconocimientos previos vinculados a Microsoft, Ingram Micro, la Secretaría de Economía y el extinto INADEM.
Sobre el experto
Jorge Gidi Talamás es fundador y CEO de Evidence Technology. Es autor del libro Digitalmente Imparable, presentado en el Tec de Monterrey. Además, participa activamente en organismos empresariales como COPARMEX, CANIETI y CANACINTRA.