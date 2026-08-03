Hace seis décadas se fundó la constructora que ahora es Grupo GP. Hoy, en un momento en el que México se consolida como uno de los principales destinos de inversión industrial a nivel global, la empresa participa en el desarrollo de la infraestructura que hace posible la llegada y expansión de compañías nacionales e internacionales.
Seis décadas construyendo un legado
Hace seis décadas se fundó la constructora que ahora es Grupo GP. Hoy, en un momento en el que México se consolida como uno de los principales destinos de inversión industrial a nivel global, la empresa participa en el desarrollo de la infraestructura que hace posible la llegada y expansión de compañías nacionales e internacionales.
Incluso antes de que el nearshoring colocara a México en el centro de las cadenas globales de suministro, Grupo GP ya había apostado por la infraestructura industrial.
En 1986, creó el primer Parque Industrial PIMSA de Nuevo León, que significó el inicio de una nueva etapa para la compañía, al sentar las bases de la especialización que representa uno de sus motores de crecimiento.
Esa visión le permitió convertirse en un aliado estratégico para corporativos mexicanos y extranjeros que buscaban ampliar sus operaciones en el país.
Por ejemplo, ha desarrollado proyectos industriales para LEGO Operaciones de México, Michelin, Brembo, Volvo Trucks, Bobcat, Caterpillar, RONAL y Grupo Jumex, entre otras corporaciones, adaptándose a los estándares técnicos y operativos que demanda la manufactura global.
De esta manera, la evolución de Grupo GP no solo refleja su propio progreso, sino también la transformación hacia una economía en México cada vez más industrial, competitiva y conectada con el mundo.
Los cimientos de la constructora
La historia de la empresa comenzó con la visión de José Ma. Garza Ponce, quien nació el 3 de enero de 1929. Desde temprana edad mostró una clara vocación, graduándose como Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
En 1966 fundó Constructora Garza Ponce, en Monterrey, que desde sus primeros años sobresalió por la calidad de sus obras y por una filosofía que continúa vigente: conformar relaciones de largo plazo a partir de la confianza, la excelencia técnica y el cumplimiento.
La organización creció al mismo ritmo que México. La edificación de las primeras unidades habitacionales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Mercado de Abastos Estrella y Galerías Monterrey, detonó el éxito para la compañía.
Así, lo que empezó como una firma local se ha convertido en Grupo GP, un corporativo con presencia nacional que ha participado en algunos de los proyectos industriales, inmobiliarios y de infraestructura más relevantes.
Obras como el Estadio BBVA, el Puente La Unidad, las Líneas 2 y 3 del Metro de Monterrey, el Acueducto El Cuchillo II, la Arena Ciudad de México y el Centro Roberto Garza Sada, hoy se han vuelto esenciales en la vida cotidiana de millones de personas.
Y en la actualidad, Grupo GP opera a través de seis unidades de negocio especializadas: GP Construcción , GP Desarrollos, GP Vivienda, GP Residencial, GP Inmobiliaria y BRÍO Energía. Esta estructura le permite crear obras industriales, comerciales, de infraestructura y desarrollo inmobiliario con un alto nivel de especialización.
Como parte de su evolución, ha incorporado un modelo de atención integral One Stop Shop, que reúne la experiencia de GP Construcción, GP Desarrollos y BRÍO Energía con el objetivo de ofrecer soluciones completas en la ejecución de los proyectos: desde la adquisición y desarrollo del terreno hasta la construcción y la infraestructura energética necesaria para la operación.
Este modelo permite acompañar a sus clientes durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo cual se ha convertido en uno de sus mayores diferenciadores.
Enfoque social y sostenible en cada obra
A la vanguardia de su industria, Grupo GP ha acelerado el despliegue de soluciones digitales para renovar la forma en que diseña, planea y ejecuta sus proyectos. La suma de plataformas especializadas, analítica de datos y herramientas de modelado para la gestión de la obra de principio a fin ha permitido optimizar procesos, elevar la eficiencia operativa y respaldar la toma de decisiones en cada etapa del desarrollo.
Esta apuesta por la innovación responde a una estrategia orientada a impulsar una construcción cada vez más industrializada y preparada para afrontar los desafíos de un sector en constante cambio.
La sostenibilidad también es uno de los ejes que guían el crecimiento de la compañía. Grupo GP adopta prácticas de menor huella ambiental y participa en el desarrollo de proyectos bajo estándares internacionales de construcción sostenible, incluyendo edificaciones con certificación o aspiración a certificaciones LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, por sus siglas en inglés).
Entre ellas destacan las plantas industriales de LEGO Operaciones de México, Jumex y Caterpillar, así como proyectos emblemáticos como el Estadio BBVA y el Centro Roberto Garza Sada (CRGS) de la Universidad de Monterrey (UDEM), que alinean criterios de eficiencia energética, innovación y desempeño ambiental.
A lo largo de seis décadas, la empresa ha definido una visión en la que el impacto de un proyecto no termina cuando concluye la obra. Bajo esa premisa, ha promovido iniciativas enfocadas en el desarrollo social, la educación, el bienestar de las personas y el cuidado del entorno.
La Fundación José Ma. Garza Ponce, las Aulas Móviles, los programas de voluntariado, la recuperación de espacios públicos y diversas acciones ambientales son parte de una estrategia que busca generar valor compartido en las comunidades donde opera.
Con la convicción de “dejar los lugares donde construimos mejor de como los encontramos”, Grupo GP entiende que construir también significa multiplicar las posibilidades, fortalecer el tejido social y contribuir al desarrollo sostenible de México.
Esta perspectiva social y ambiental se conjuga con la capacidad técnica de la compañía para hacer frente a los retos de México como una plataforma industrial.
De este modo, Grupo GP continuará creando la infraestructura que en los próximos años impulsará el desarrollo económico de México, a la par de abrir oportunidades para las personas y comunidades en donde tiene presencia.