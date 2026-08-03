Seis décadas construyendo un legado

Los cimientos de la constructora

La historia de la empresa comenzó con la visión de José Ma. Garza Ponce, quien nació el 3 de enero de 1929. Desde temprana edad mostró una clara vocación, graduándose como Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

En 1966 fundó Constructora Garza Ponce, en Monterrey, que desde sus primeros años sobresalió por la calidad de sus obras y por una filosofía que continúa vigente: conformar relaciones de largo plazo a partir de la confianza, la excelencia técnica y el cumplimiento.

La organización creció al mismo ritmo que México. La edificación de las primeras unidades habitacionales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Mercado de Abastos Estrella y Galerías Monterrey, detonó el éxito para la compañía.

Así, lo que empezó como una firma local se ha convertido en Grupo GP, un corporativo con presencia nacional que ha participado en algunos de los proyectos industriales, inmobiliarios y de infraestructura más relevantes.

Obras como el Estadio BBVA, el Puente La Unidad, las Líneas 2 y 3 del Metro de Monterrey, el Acueducto El Cuchillo II, la Arena Ciudad de México y el Centro Roberto Garza Sada, hoy se han vuelto esenciales en la vida cotidiana de millones de personas.

Y en la actualidad, Grupo GP opera a través de seis unidades de negocio especializadas: GP Construcción , GP Desarrollos, GP Vivienda, GP Residencial, GP Inmobiliaria y BRÍO Energía. Esta estructura le permite crear obras industriales, comerciales, de infraestructura y desarrollo inmobiliario con un alto nivel de especialización.

Como parte de su evolución, ha incorporado un modelo de atención integral One Stop Shop, que reúne la experiencia de GP Construcción, GP Desarrollos y BRÍO Energía con el objetivo de ofrecer soluciones completas en la ejecución de los proyectos: desde la adquisición y desarrollo del terreno hasta la construcción y la infraestructura energética necesaria para la operación.

Este modelo permite acompañar a sus clientes durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo cual se ha convertido en uno de sus mayores diferenciadores.

