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Disney+, HBO, Netflix, Prime, y VIX: ¿cuánto gastan los mexicanos en streaming en 2026?

Con millones de hogares suscritos a plataformas de streaming, el entretenimiento digital ya representa un gasto relevante que puede superar los 14,000 pesos anuales.
lun 03 agosto 2026 01:01 PM
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Disney+, HBO y Netflix: ¿cuánto gastan los mexicanos en streaming en 2026?
Cada vez más hogares mexicanos destinan parte de su presupuesto mensual al pago de plataformas de streaming. (hapabapa/Getty Images)

Netflix, Disney+, HBO Max y otras plataformas de streaming se han convertido en uno de los principales gastos de entretenimiento para millones de hogares mexicanos.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares ( ENDUTIH ) 2025, elaborada por el Inegi, estima que 36.4% de los hogares mexicanos ya cuenta con al menos un servicio de streaming, un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2024.

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Sin embargo, para quienes buscan acceder al contenido de las principales plataformas, el gasto puede superar los 10,000 pesos anuales, dependiendo del plan y los servicios que se contraten.

¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+ y HBO Max en agosto 2026?

Los precios varían según la calidad de imagen, el número de dispositivos en que se puede ver al mismo tiempo y los beneficios adicionales que ofrece cada plataforma.

Disney+

Esta plataforma ofrece tres modalidades de suscripción y precios según lo que incluya. En esto cambian:

Estándar con anuncios

Precio: 169 pesos al mes

Acceso al catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.

Dos dispositivos simultáneos.

Estándar

Precio: 199 pesos mensuales

Contenido sin anuncios.

Dos dispositivos simultáneos.

Descargas para ver contenido sin conexión.

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La reestructura de la empresa se debe a la pérdida de más de 4 millones de usuarios. (GoodLifeStudio/Getty Images)

Premium

Precio: 279 pesos mensuales

Todos los canales de ESPN y más de 500 eventos exclusivos al mes.

Contenido sin anuncios.

Calidad hasta 4K UHD/HDR.

Audio Dolby Atmos.

Cuatro dispositivos simultáneos.

Descargas sin conexión.

La incorporación de ESPN ha convertido a Disney+ en una plataforma que no solo depende de estrenos de series o películas, sino también de eventos deportivos en vivo, lo que genera un consumo más frecuente entre sus usuarios.

HBO Max

Al igual que Disney+, HBO Max también dispone de tres niveles de suscripción.

Básico con anuncios

Precio: 119 pesos al mes

Dos dispositivos simultáneos.

Resolución Full HD.

Estándar

Precio: 179 pesos mensuales

Resolución Full HD.

Dos dispositivos simultáneos.

Hasta 30 descargas.

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Platino

Precio: 249 pesos mensuales

Cuatro dispositivos simultáneos.

Resolución 4K Ultra HD.

Audio Dolby Atmos.

Hasta 100 descargas para ver sin conexión.

Netflix

Netflix mantiene tres planes en México.

Estándar con anuncios

Precio: 139 pesos al mes

Resolución Full HD.

Dos dispositivos simultáneos.

Dos dispositivos de descarga.

Estándar

Precio: 269 pesos mensuales

Resolución Full HD.

Dos dispositivos simultáneos.

Dos descargas.

Premium

Precio: 369 pesos mensuales

Resolución 4K + HDR.

Audio espacial.

Cuatro dispositivos simultáneos.

Seis dispositivos para descargas.

Netflix dijo que sus dos servicios ofrecían beneficios diferentes. (Foto: AP)
(AP)

VIX

Precio: 149 pesos mensuales

Incluye la Liga MX, NFL, MLB, La Casa de los Famosos 24/7, series y películas originales, novelas clásicas y más.

Sin anuncios durante la reproducción del contenido.

Cuatro dispositivos simultáneos y descargas.

Prime Video

Con anuncios

Precio: 99 pesos mensuales.

Incluye series, películas y envíos gratis en Amazon.

Sin anuncios

Precio: 149 pesos mes.

¿Cuánto gastarías si contratas las tres plataformas?

El gasto mensual cambia según el plan seleccionado. En el caso de los los planes más económicos es de:

Disney+ Estándar con anuncios: 169 pesos

HBO Max Básico con anuncios: 119 pesos

Netflix Estándar con anuncios: 139 pesos

Prime Video con anuncios: 99 pesos

Total mensual: 526 pesos

Total anual: 6,312 pesos

Si eliges los planes intermedios y que ninguno incluye anuncios, el costo sería de:

Disney+ Estándar: 199 pesos

HBO Max Estándar: 179 pesos

Netflix Estándar: 269 pesos

VIX: 149 pesos

Prime Video: 149 pesos

Total mensual: 945 pesos

Total anual: 11,340 pesos

En cambio, los planes premium que ofrecen mejor calidad de imagen y más dispositivos simultáneos tendrían que considerar estos gastos:

Disney+ Premium: 279 pesos

HBO Max Platino: 249 pesos

Netflix Premium: 369 pesos

Total mensual: 897 pesos

Total anual: 10,764 pesos

En caso de incluir Vix y Prime Video en sus versiones sin anuncios, el costo llegaría a:

Total mensual: 1,195 pesos

Total anual: 14,340 pesos

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Netflix y Disney+ lideran el mercado

De acuerdo con el reporte de JustWatch, Netflix mantiene el liderazgo en México con una participación de 20%, seguida muy de cerca por Disney+ con 19% y Prime Video con 18%.

Mientras Disney+ apuesta por integrar deportes en vivo mediante ESPN para generar un consumo constante más allá de los estrenos, Netflix continúa fortaleciendo su catálogo de producciones originales y contenidos exclusivos.

Tags

HBO Max Amazon Prime Video Disney+ Streaming

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