Disney+, HBO, Netflix, Prime, y VIX: ¿cuánto gastan los mexicanos en streaming en 2026?

Netflix, Disney+, HBO Max y otras plataformas de streaming se han convertido en uno de los principales gastos de entretenimiento para millones de hogares mexicanos.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH ) 2025, elaborada por el Inegi, estima que 36.4% de los hogares mexicanos ya cuenta con al menos un servicio de streaming, un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2024.
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Sin embargo, para quienes buscan acceder al contenido de las principales plataformas, el gasto puede superar los 10,000 pesos anuales, dependiendo del plan y los servicios que se contraten.
¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+ y HBO Max en agosto 2026?
Los precios varían según la calidad de imagen, el número de dispositivos en que se puede ver al mismo tiempo y los beneficios adicionales que ofrece cada plataforma.
Disney+
Esta plataforma ofrece tres modalidades de suscripción y precios según lo que incluya. En esto cambian:
Estándar con anuncios
Precio: 169 pesos al mes
Acceso al catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.
Dos dispositivos simultáneos.
Estándar
Precio: 199 pesos mensuales
Contenido sin anuncios.
Dos dispositivos simultáneos.
Descargas para ver contenido sin conexión.
Premium
Precio: 279 pesos mensuales
Todos los canales de ESPN y más de 500 eventos exclusivos al mes.
Contenido sin anuncios.
Calidad hasta 4K UHD/HDR.
Audio Dolby Atmos.
Cuatro dispositivos simultáneos.
Descargas sin conexión.
La incorporación de ESPN ha convertido a Disney+ en una plataforma que no solo depende de estrenos de series o películas, sino también de eventos deportivos en vivo, lo que genera un consumo más frecuente entre sus usuarios.
HBO Max
Al igual que Disney+, HBO Max también dispone de tres niveles de suscripción.
Incluye la Liga MX, NFL, MLB, La Casa de los Famosos 24/7, series y películas originales, novelas clásicas y más.
Sin anuncios durante la reproducción del contenido.
Cuatro dispositivos simultáneos y descargas.
Prime Video
Con anuncios
Precio: 99 pesos mensuales.
Incluye series, películas y envíos gratis en Amazon.
Sin anuncios
Precio: 149 pesos mes.
¿Cuánto gastarías si contratas las tres plataformas?
El gasto mensual cambia según el plan seleccionado. En el caso de los los planes más económicos es de:
Disney+ Estándar con anuncios: 169 pesos
HBO Max Básico con anuncios: 119 pesos
Netflix Estándar con anuncios: 139 pesos
Prime Video con anuncios: 99 pesos
Total mensual: 526 pesos
Total anual: 6,312 pesos
Si eliges los planes intermedios y que ninguno incluye anuncios, el costo sería de:
Disney+ Estándar: 199 pesos
HBO Max Estándar: 179 pesos
Netflix Estándar: 269 pesos
VIX: 149 pesos
Prime Video: 149 pesos
Total mensual: 945 pesos
Total anual: 11,340 pesos
En cambio, los planes premium que ofrecen mejor calidad de imagen y más dispositivos simultáneos tendrían que considerar estos gastos:
Disney+ Premium: 279 pesos
HBO Max Platino: 249 pesos
Netflix Premium: 369 pesos
Total mensual: 897 pesos
Total anual: 10,764 pesos
En caso de incluir Vix y Prime Video en sus versiones sin anuncios, el costo llegaría a:
Total mensual: 1,195 pesos
Total anual: 14,340 pesos
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Netflix y Disney+ lideran el mercado
De acuerdo con el reporte de JustWatch, Netflix mantiene el liderazgo en México con una participación de 20%, seguida muy de cerca por Disney+ con 19% y Prime Video con 18%.
Mientras Disney+ apuesta por integrar deportes en vivo mediante ESPN para generar un consumo constante más allá de los estrenos, Netflix continúa fortaleciendo su catálogo de producciones originales y contenidos exclusivos.