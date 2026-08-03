Disney+, HBO, Netflix, Prime, y VIX: ¿cuánto gastan los mexicanos en streaming en 2026?

Sin embargo, para quienes buscan acceder al contenido de las principales plataformas, el gasto puede superar los 10,000 pesos anuales, dependiendo del plan y los servicios que se contraten.

¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+ y HBO Max en agosto 2026?

Los precios varían según la calidad de imagen, el número de dispositivos en que se puede ver al mismo tiempo y los beneficios adicionales que ofrece cada plataforma.

Disney+

Esta plataforma ofrece tres modalidades de suscripción y precios según lo que incluya. En esto cambian:

Estándar con anuncios

Precio: 169 pesos al mes

Acceso al catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.

Dos dispositivos simultáneos.

Estándar

Precio: 199 pesos mensuales

Contenido sin anuncios.

Dos dispositivos simultáneos.

Descargas para ver contenido sin conexión.

La reestructura de la empresa se debe a la pérdida de más de 4 millones de usuarios. (GoodLifeStudio/Getty Images)

Premium

Precio: 279 pesos mensuales

Todos los canales de ESPN y más de 500 eventos exclusivos al mes.

Contenido sin anuncios.

Calidad hasta 4K UHD/HDR.

Audio Dolby Atmos.

Cuatro dispositivos simultáneos.

Descargas sin conexión.

La incorporación de ESPN ha convertido a Disney+ en una plataforma que no solo depende de estrenos de series o películas, sino también de eventos deportivos en vivo, lo que genera un consumo más frecuente entre sus usuarios.

HBO Max

Al igual que Disney+, HBO Max también dispone de tres niveles de suscripción.

Básico con anuncios

Precio: 119 pesos al mes

Dos dispositivos simultáneos.

Resolución Full HD.

Estándar

Precio: 179 pesos mensuales

Resolución Full HD.

Dos dispositivos simultáneos.

Hasta 30 descargas.