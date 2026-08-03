Crecerá red de monitoreo sísmico en el norte del país

La UNAM adelantó que gran parte de los nuevos equipos se instalará en la zona norte del país, que hasta ahora es la menos instrumentada.

Se incluirá la península de Baja California, además de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de la ciudad de Tijuana.

Esto se debe a que, aunque se tiene la percepción de que en el norte no tiembla, también se registran sismos, por lo que es necesario contar con más estaciones que permitan identificarlos y estudiarlos con mayor precisión.

Además, también se reorganizará la distribución de equipos en el centro y sur del país. Guerrero es actualmente la entidad con mayor número de estaciones, con 34 en total. Le sigue Oaxaca, donde se construyen dos estaciones más adicionales a las 30 que ya existen.

La UNAM precisa que con esta ampliación de la red, será posible calcular la localización y la magnitud de los sismos con menor incertidumbre, además que se podrán detectar movimientos que anteriormente pasaban desapercibidos por la falta de instrumentación.