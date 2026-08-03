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Ciencia y Salud

UNAM reforzará la alerta sísmica con 58 nuevas estaciones: qué cambia para la población

La mayor parte de la expansión de la red se llevará a cabo en la zona norte del país, donde hasta ahora hay menor presencia del sistema.
lun 03 agosto 2026 01:01 PM
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La red se ampliará principalmente en la zona norte del país. (Diego Simón Sánchez)

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) informó que ampliará la Red Sísmica Mexicana, con la finalidad de mejorar las estimaciones de magnitud, localización e intensidad de los movimientos telúricos.

De acuerdo con información de la Universidad , la red se ampliará particularmente en regiones del norte del país que hasta ahora contaban con menor instrumentación.

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Se instalarán 58 nuevas estaciones de monitoreo

La UNAM informó que de las nuevas 58 estaciones que se construirán, 38 estarán a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), perteneciente al Instituto de Geofísica de la Máxima Casa de Estudios.

Las otras 20 serán operadas por la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería.

De acuerdo con información de la UNAM, la expansión de la red permitirá obtener estimaciones más precisas sobre la magnitud y localización de los temblores, así como generar mapas de intensidad que indiquen en qué zonas el movimiento fue más fuerte y si pudo afectar infraestructura o viviendas.

El titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica, Leonardo Ramírez Guzmán, informó que las estaciones se encuentran en proceso de construcción y contarán con las características que permitirán cubrir necesidades tanto científicas como de ingeniería.

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Crecerá red de monitoreo sísmico en el norte del país

La UNAM adelantó que gran parte de los nuevos equipos se instalará en la zona norte del país, que hasta ahora es la menos instrumentada.

Se incluirá la península de Baja California, además de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de la ciudad de Tijuana.

Esto se debe a que, aunque se tiene la percepción de que en el norte no tiembla, también se registran sismos, por lo que es necesario contar con más estaciones que permitan identificarlos y estudiarlos con mayor precisión.

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Además, también se reorganizará la distribución de equipos en el centro y sur del país. Guerrero es actualmente la entidad con mayor número de estaciones, con 34 en total. Le sigue Oaxaca, donde se construyen dos estaciones más adicionales a las 30 que ya existen.

La UNAM precisa que con esta ampliación de la red, será posible calcular la localización y la magnitud de los sismos con menor incertidumbre, además que se podrán detectar movimientos que anteriormente pasaban desapercibidos por la falta de instrumentación.

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CDMX, una de las urbes más monitoreadas

La UNAM también señaló que la capital del país cuenta con una de las redes de monitoreo sísmico más amplias del planeta, con aproximadamente 100 estaciones en la CDMX, lo que representa una infraestructura comparable a la de ciudades como Tokio, Japón, y Los Ángeles, Estados Unidos.

El proyecto de la Red Sísmica Mexicana comenzó durante la primera década del siglo XXI y actualmente se encuentra en su tercera fase de ampliación. La información que se obtiene a través de este sistema es compartida entre el Instituto de Ingeniería, el Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Estos datos se transmiten mediante fibra óptica, líneas de Red UNAM proporcionadas por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la información y Comunicación y enlaces de radio.

Este sistema de comunicación permite que, en caso de que alguna vía falle durante un sismo, existan canales de respaldo.

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Sismos Alerta sísmica

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