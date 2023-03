Hace unos años, la fórmula para aprender inglés consistía en memorizar las estructuras gramaticales y en conjugar verbos. Sin embargo, con el auge de la digitalización este método, que aún se utiliza en escuelas públicas y privadas, fue puesto en duda por las edtech.

En sus 15 años de experiencia como docente, Elizabeth Bulas, CEO de la plataforma Dexty, no sólo observó que la mayoría de los jóvenes no permanecía más de medio año en un curso de inglés, sino que la frustración y principal causa de deserción era el miedo a la crítica, cuando el estudiante intentaba sostener una conversación.

“Era evidente que el sistema tradicional no estaba funcionando”, apunta. Y no se equivoca, pues en 2022 México ocupó el lugar 88 de 111 países analizados por Education First a través de su Índice Anual de Dominio del Inglés. El estudio revela que los mexicanos, en promedio, manejan un nivel básico del idioma.