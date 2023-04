En este caso, Elon Musk es un empresario conocido por pedir a sus colaboradores mucha entrega, con jornadas extenuantes y ritmos de trabajo que a lo mejor no son los que establece la Ley Federal del Trabajo.

“Está acostumbrado a hacer las cosas a su manera porque son sus empresas y en ese sentido va a ser difícil tener a un empleador que se rija por la ley mexicana, por ejemplo en cuestiones sindicales. Elon Musk es capaz de despedir sin temor”, apunta.

En noviembre del año pasado, tras comprar Twitter por 44,000 millones de dólares, el magnate despidió a 3,700 personas de la red social en México. De acuerdo con la agencia AFP, las desvinculaciones las hizo mediante correos electrónicos, lo que va en contra de la tendencia de liderazgo positivo en las organizaciones.

Para Rodrigo Calderón, consultor principal de RBL Group, una empresa de soluciones personalizadas en liderazgo, la fábrica de Tesla puede ser un semillero de talento, es decir, que puede ser un perfecto sitio de arranque para los ingenieros que quieran colocarse en otra industria o ser más empleables en el futuro cercano.

“Tesla puede ser un lugar maravilloso para exponerte a tecnología de punta a nivel mundial. Si no te da el plan de carrera, no importa, mientras puedas aprender, y quién sabe de pronto te quedas años y la pasas feliz”, dice.

“Yo les recomendaría a los jóvenes que no busquen un sitio donde se van a jubilar, que se pregunten qué tanto quieren aprender y para dónde van porque esa es su responsabilidad y no de la empresa. No tienen que desarrollarse en el mismo lugar toda la vida, uno puede cambiar y crecer en cada cambio”, añade.

El estilo de liderazgo de Elon Musk

Saskia de Winter, especialista en liderazgo y coach empresarial, lo define como un hombre visionario que siempre está cuestionando el estatus quo y eso lo pone dentro del rango de Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Richard Branson, pero además Elon Musk empuja la creatividad con metas que son muy ambiciosas.

Eso es un arma de doble filo porque hace que los colaboradores rompan los paradigmas actuales, pero también que caigan en un alto nivel de frustración cuando no llegan a las metas, dice la experta. Es un líder transformacional, no transaccional en un sentido de ‘me das, te doy’, y en su histórico suele contratar a la gente que soluciona problemas.

“Yo no creo que Elon Musk sea un jefe con el látigo que destroza a la gente. Lo que pasa es que, siendo una persona con Asperger y el nivel de éxito que tiene, se mueve muy rápido y no tiene tiempo que perder en gente que no está dando el ancho. Él tiene prisa por poner a personas en otros planetas, a través de Space. Para mí eso inspira”, dice De Winter.

En el mundo de los negocios, pudiera pensarse que el liderazgo que importa es el que genera resultados, apuntó Calderón, durante el evento Empresas Familiares, organizado por la Universidad Tecmilenio. Pero también hay que fijarse en los métodos.

Si hablamos de Elon Musk, “creo que es un gran innovador con la capacidad de ejecutar y armar un carro que es un señor carro eléctrico. Aunque en el liderazgo, no sé qué tantos líderes ha formado, él es el celebrity leader, y me parece que hoy lo que las empresas necesitan es un liderazgo en el que somos todos y no uno”.

En su opinión, hay líderes que con su éxito hacen que la gente a su alrededor florezca y hay otros que la marchitan. Lo que no se puede pedir a una persona es que sea distinta de ser quien es. Hoy, el CEO es el principal referente de la marca empleadora, y si Musk despide a la mitad de Twitter, la gente se pregunta si realmente quiere trabajar con él.

A pesar de eso, Mijares no duda en que sí hay una parte del talento que quiere trabajar en Tesla porque él está identificado como alguien innovador, un visionario, y eso llama la atención y se vuelve aspiracional, a pesar del tipo de liderazgo que ejerce su CEO.

¿Los mexicanos quieren trabajar en Tesla?

De acuerdo con un análisis de YouGov, desde que la automotriz dio a conocer la creación de una planta en México, las menciones positivas alrededor de la marca han crecido constantemente a lo largo de 2023.

En reputación, la herramienta de la compañía global de investigación en línea que mide cuántas personas estarían orgullosas de trabajar para una empresa, Tesla supera con creces a todas las marcas de autos que rastrea YouGov en México (20.9 sobre 100).

La realidad es que gracias a Tesla la mayoría de las automotrices están incorporando en su plantilla a ingenieros de software porque los carros del futuro serán más dependientes de software que de hardware. Ya no sólo es el carro sino todo el sistema de movilización, dice Calderón.

Entonces, lo que los mexicanos pueden esperar de Tesla es una fábrica revolucionaria, con alta tecnología y seguramente una visión de construir nuevas y grandes cosas para el mundo.

La guerra por el talento

La planta de Tesla estará muy automatizada y por ende requiere de personas altamente calificadas en temas muy específicos. Sin embargo, en México casi siete de cada diez empresas tienen dificultad para encontrar los perfiles que necesitan, según la encuesta anual de Escasez de Talento de Manpower Group.

Como país, agrega Mijares, es posible que no tengamos la capacidad de cubrir los requerimientos que tiene Tesla, lo que favorecería que la empresa contrate mano de obra foránea.

Otro escenario es que el resto de las automotrices e industrias con talento especializado van a entrar en un guerra por el talento. Tendrán que hacer uso de estrategias de retención con mayores sueldos e incentivos que hagan que la gente no quiera irse. “No es de extrañarse que Elon Musk eleve el estándar para atraer al mejor talento y el mexicano que no se ponga las pilas quedará fuera de la jugada”, concluye De Winter.