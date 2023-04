Despido injustificado: ¿qué es y cómo presentar una demanda en México?

¿Cuánto dinero puede ganar un empleado?

Samir Rosales ingresó una demanda laboral en la búsqueda de cobrar cerca de dos años de sueldos caídos, tras una disputa que tuvo con su anterior patrón.

“Me acuerdo que tomando café con unos amigos, me dijeron que me iban a estar dando más de un millón de pesos o hasta dos, pues uno de ellos había pasado una situación similar. Pero cuando terminó el asunto, casi me caigo, porque lo que terminaron dándome no fue ni una cuarta parte de las expectativas que me había hecho”, señala.

Tanto el Colegio de Abogados Laboralistas de la Ciudad de México como el despacho VZ Corporativo, resaltan que no hay un monto promedio que un trabajador puede ganar u obtener en caso de ganar una demanda laboral por despido injustificado. El monto dependerá de las condiciones particulares de cada caso y de la negociación que se realice en la fase de conciliación prejudicial.

"Antes de pasar a un juicio, nos sentamos a platicar con la contraparte para ver si lo podemos resolver en la mesa”, subraya VZ Corporativo.