¿Eres un líder democrático? Para poder serlo primero debes conocer a la empresa

Ni buenos ni malos. Para Rodrigo Calderón, consultor principal de RBL Group, una empresa de soluciones en recursos humanos, el mejor estilo de liderazgo es el que involucra a toda la organización desde una perspectiva humana y empática porque es el que genera mayores resultados de negocio: el liderazgo democrático.

“Me parece que hoy lo que las empresas necesitan es un liderazgo en el que somos todos y no uno”, dice. Sin embargo, también es cierto que no hay fórmulas parejas, y lo que es funcional para unos puede no serlo para otros. A su elección, y convicción, está un abanico de estilos para liderar.

El liderazgo democrático se basa en un modelo participativo. Antes de tomar una decisión, el líder consulta con su equipo y valora sus opiniones. Esto fomenta la participación y el compromiso de los trabajadores hacia la empresa.