“Dejé de dormir, de comer". Las cicatrices que deja un trabajo tóxico

Athie agrega que, desde su perspectiva, el éxito está en los líderes y la implementación de “seguridad psicológica”, es decir la creación de una cultura de salud mental en el espacio de trabajo desde quienes toman las decisiones.

“Al fin y al cabo, los gerentes son los que se encargan de operar, entonces ahí es dónde está el lugar en el que hay que influir. De nada sirve que el C level (jefes de compañías) tenga una estrategia súper clara si las gerencias no saben cómo ejecutar o permear un espacio de seguridad psicológica”, comentó.

Pero qué pasa cuando ese liderazgo sano no existe. De acuerdo con la consultora Gallup, 75% de las renuncias están vinculadas de manera directa o indirecta con los gerentes o jefes directos. Del total, 17% se va por un mal clima laboral.

“Una vez íbamos en un auto dos de mis jefes y yo. Estaba sentada en medio de ellos y no recuerdo por qué empezó la pelea entre ellos, se empezaron a gritar, a hacer rabietas y manotadas y tuve que intervenir de réferi (…) ese trabajo terminó cuando me vi llorando en un baño antes de renunciar”, señaló para Expansión una consultora pública quien prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Alejandro Pérez Galindo, socio de People Advisory Services de EY, comenta que cuando los líderes son empáticos con las personas, hay una transparencia en la toma de decisiones y respaldo, “la gente se retiene o se queda más tiempo. Sin embargo, lo que sucede -analizando en un estudio de EY- es que el 52% de las personas dice que su líder no es empático”.

Yadira relata uno de los episodios en los que no encontró esta empatía en el equipo del que formaba parte. “Uno de mis amigos caninos recién había fallecido y yo me sentía fatal, aun así cumplí con mi trabajo, pero al parecer al productor no le gustó la imagen que yo aportaba en ese momento. Me mandó un mensaje expresando que mi imagen no era la adecuada para el programa y que debía volver a grabar con una mejor apariencia. No accedí, era de noche y yo no le veía sentido a volver a grabarme en ese mismo día; mi ánimo no iba a cambiar de un momento a otro y él no lo entendía, ni siquiera le importaba, sólo me exigía”.