Ética en el trabajo, ¿sacrifican los mexicanos su integridad por su carrera?

En el panorama global, la Encuesta de Integridad 2024 de EY revela que el 41% de los trabajadores mexicanos estarían dispuestos a comportarse de manera no ética para avanzar en sus carreras o mejorar su situación financiera personal. Esta cifra es ligeramente superior al promedio global del 38%, lo que resalta una predisposición en México a sacrificar la ética por beneficios personales o corporativos.

Trabajo remoto dificulta la supervisión

Rafael Huamán, socio líder de integridad y cumplimiento en EY para Latinoamérica, explica que cuando un trabajador tiene un puesto de confianza, se espera que actúe con integridad. Sin embargo, supervisar las actividades se vuelve más difícil en la modalidad remota. “La falta de supervisión presencial obliga a las empresas a utilizar tecnologías avanzadas para asegurarse de que los empleados cumplan con las políticas éticas”, señala.

Por su parte, José Figueira, socio líder de la misma firma en México, subraya que en un entorno de trabajo híbrido, el manejo adecuado de los datos es crítico. "Estamos gestionando tanto la información de nuestras empresas como la de los clientes, lo que requiere una estricta adhesión a las políticas de cumplimiento", menciona. Esto es particularmente relevante en un momento en el que muchas empresas están decidiendo entre volver al trabajo presencial o mantener un esquema híbrido.

Ambos líderes de EY coinciden en que la presión por cumplir con expectativas financieras en tiempos de crisis económica puede llevar a los empleados a adoptar comportamientos no éticos. Huamán destaca que "la presión, sumada a la oportunidad y la justificación, son factores que suelen desencadenar conductas deshonestas". Si las empresas no logran que el retorno a la oficina sea atractivo, esto puede generar insatisfacción, lo que a su vez podría llevar a los empleados a justificar acciones no éticas.

Además, la Encuesta de Integridad de EY muestra que uno de cada tres empleados en México cree que se tolera el comportamiento poco ético cuando involucra a personal de alto nivel. Este dato es preocupante porque socava la cultura de integridad que las empresas intentan fomentar. Aunque el 59% de los encuestados mexicanos considera que la integridad en sus organizaciones ha mejorado en los últimos dos años, todavía existe una brecha en la aplicación de estos principios, especialmente en tiempos de cambio económico o crisis.

Calderón también mencionó que en 2022, más de 100,000 ofertas de trabajo fueron retiradas debido a que las evaluaciones arrojaron comportamientos deshonestos por parte de los candidatos. "Hacer una medición de este tipo ayuda a frenar actos delictivos al interior de la empresa," señaló Calderón, quien también destacó que las empresas más afectadas por el fraude en México son las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, Huamán y Figueira hablaron sobre la importancia del papel de la gerencia en mitigar los riesgos de comportamiento no ético. Según Figueira, el 54% de los encuestados en México escuchan frecuentemente a la alta dirección hablar sobre la importancia de la integridad. Sin embargo, es crucial que este mensaje también se transmita a los niveles medios de gestión, ya que "la gerencia media es la que tiene el contacto directo con la mayoría de los colaboradores".

En cuanto al uso de inteligencia artificial (IA) para prevenir comportamientos no éticos, los expertos consultados destacaron su potencial. "La tecnología nos permitirá elaborar modelos predictivos que anticipen comportamientos potencialmente deshonestos," afirmó Huamán. “Las empresas están cada vez más en busca de plataformas que les permitan monitorear y gestionar los riesgos éticos de manera continua”.

La integridad debe ser vista como un factor de generación de valor a largo plazo. Sacrificarla para obtener resultados financieros a corto plazo podría debilitar la operación de una organización, generando crisis en el futuro. "La integridad es una condición necesaria para el éxito sostenible de cualquier empresa," apuntó Huamán. “Pero se deben mantener estándares éticos en todos los niveles de la organización y en las relaciones con terceros”.

La deshonestidad laboral es un desafío persistente en México, exacerbado por las presiones económicas y las expectativas de desempeño. Aunque se han implementado herramientas como las evaluaciones de integridad, queda claro que la cultura de ética aún enfrenta obstáculos. La comparación con otros países muestra que México está en una posición de alerta, con un alto porcentaje de trabajadores dispuestos a comprometer sus principios para obtener ventajas profesionales.