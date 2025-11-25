Publicidad

Carrera

Google y Meta ofrecen cursos gratis sobre IA; así te puedes inscribir

Los estudiantes que deseen especializarse en el tema de la IA deben conocer los requisitos que solicita el Instituto Politécnico Nacional y que ofrece junto a otras instituciones.
mar 25 noviembre 2025 01:56 PM
Google, Oracle y AWS darán cursos gratis de IA y ciencia de datos con el gobierno de México: fechas y requisitos
La convocatoria está dirigida a jóvenes con interés en ciencia y tecnología. (Foto: iStock)

El Centro Público de Inteligencia Artificial dio a conocer los cursos que ofrece en colaboración con empresas de tecnología enfocadas a la IA y por con los que puedes obtener certificaciones públicas y privadas. A través de la cuenta en 𝕏 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se detallaron los requisitos y las fechas de los cursos que serán en modo híbrido en 10 estados y que también ofrecen vinculación laboral con el sector tecnológico.

En la convocatoria se detalla que los cursos de especialización se dirigen a jóvenes con interés en ciencia y tecnología. Está abierta desde el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de diciembre de 2025 para que quienes sean aceptados inicien las clases en enero de 2026.

¿Cuáles son los cursos?

cursos-ia
Cada curso especializado tiene distintos cupos. (Foto: Convocatoria )
cursos-ia
Los cursos se ofrecerán solo en algunos estados. (Foto: Convocatoria )
cursos-ia-gratis-meta-google
Hay distintos cursos para especializarse en diversos temas de la IA. (Foto: Convocatoria)

Para acceder a alguno de ellos, se debe completar un curso propedeútico que permitirá continuar con el proceso de admisión. El gobierno federal detalla que se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.labmexia.gob.mx/

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial del Gobierno de México ofrece estos cursos en colaboración con la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI) e IBM y se ofrecerán en las instalaciones del TecNM en los siguientes estados:

Tijuana

Mérida

Puebla

Morelia

CDMX

Nayarit

Oaxaca

Veracruz

Tamaulipas

Morelos

¿Qué es la IA?

De acuerdo con IBM, medio especializado, la IA es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía.

Los dispositivos y aplicaciones que ofrecen esta herramienta también realizan recomendaciones detalladas a los usuarios de acuerdo a las solicitudes que se hacen a través de los denominados "prompts" que son las instrucciones, preguntas o fragmento de texto inicial que hace un usuario a una IA para obtener un contenido específico.

Desde 2024, la mayoría de los especialistas y profesionales que se topan con el uso de la IA tuvieron que adaptarse a su implementación, y sobre todo a la generativa ya que crea contenidos originales.

“Para comprender plenamente la IA generativa, es importante entender primero las tecnologías sobre las que se basan las herramientas de IA generativa: machine learning (ML) y deep learning ”, explica IBM.

Ante este panorama, se recomienda que las personas se profesionalicen o al menos comprendan su funcionamiento para que la ejerzan en sus diferentes ámbitos, ya sea educativos o laborales.

Inteligencia artificial Estudiantes

