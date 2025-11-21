Becas con alojamiento para estudiar en China idioma y hasta especialidad: fechas y requisitos para aplicar

Requisitos

1. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y Carta de Aceptación de las Condiciones Generales, ambas con fotografía reciente, debidamente llenadas y firmadas (deberán presentarse en idioma español; la omisión de firma o fotografía invalida el documento).

2. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debidamente contestado y firmado (este documento deberá presentarse en idioma español y sin espacios en blanco, salvo los que no apliquen al perfil del solicitante).

3. Formato “Application Form for Chinese Government Scholarship”, debidamente llenado en idioma inglés y/o chino y generado desde la plataforma oficial del Gobierno de China (formularios incompletos, sin firma o sin la información requerida serán considerados inválidos).

4. Copia escaneada de la página principal del pasaporte ordinario, en donde se muestre claramente la fotografía, nombre, número de pasaporte y fechas de vigencia (el pasaporte deberá tener vigencia posterior al 1 de marzo de 2026; en caso de que la vigencia sea menor a 12 meses al momento de iniciar estudios, el solicitante deberá renovarlo antes de completar la postulación).

5. Copia del certificado de bachillerato y/o del título del último grado académico obtenido, con traducción notariada al inglés y/o chino (los postulantes que aún no cuenten con el certificado o título deberán presentar una constancia firmada emitida por la universidad de origen en donde se establezca que dicho documento se encuentra en proceso de trámite, indicando la fecha aproximada en la que se obtendrá).

6. Copia del certificado oficial de calificaciones (Kardex) del último grado académico obtenido, con traducción notariada al inglés y/o chino (en caso de que el solicitante se encuentre cursando un grado académico al momento de aplicar, deberá adjuntar el Kardex de las materias cursadas y aprobadas a la fecha, también con traducción certificada).

7. Constancia vigente de dominio del idioma chino nivel HSK 3 o HSK 4, según corresponda al nivel académico y al tipo de programa impartido en chino (las Avenida Juárez No. 20, Plaza Juárez, Col. Centro, CP 06010, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 3686 51 00 Ext. 5274 y 5276 infobecas@sre.gob.mx personas que hayan obtenido títulos académicos en instituciones de educación superior en China quedan exentas de este requisito; las constancias HSK tienen validez de dos años a partir de la fecha de examen).

8. Constancia vigente de dominio del idioma inglés, únicamente para programas impartidos en este idioma, mediante alguno de los siguientes exámenes internacionales: a. IELTS Académico con puntaje mínimo de 6.5; b. TOEFL iBT con puntaje mínimo de 90; (los documentos deberán ser oficiales; resultados con antigüedad mayor a dos años no serán válidos).

9. Documento de preadmisión emitido por la universidad china en la que desea realizar los estudios, el cual podrá consistir en carta de aceptación académica, carta de pre-admisión o carta de invitación emitida por la facultad o por tutores académicos de maestría o doctorado (la presentación de este documento es obligatoria para todas las personas solicitantes y su ausencia invalida automáticamente la candidatura).

10. Plan de estudios o proyecto de investigación, redactado en idioma inglés y/o chino, con una extensión mínima de 200 palabras para licenciatura, 500 palabras para especialidad y 800 palabras para maestría y doctorado (el documento deberá describir objetivos académicos, interés por el programa, motivación para estudiar en China y propuesta de trabajo académico).

11. Dos cartas de recomendación académicas, firmadas por profesores o investigadores del área académica correspondiente, redactadas en idioma inglés y/o chino (las cartas deberán incluir información de contacto institucional, nombre completo, cargo, firma autógrafa y, de ser posible, sello de la institución de origen). (Este requisito solo aplica para posgrados y estancias de investigación).