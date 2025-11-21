Becas con alojamiento para estudiar en China idioma y hasta especialidad: fechas y requisitos para aplicar

La Embajada de China en México dio a conocer los requisitos y las fechas límites para aquellos estudiantes que deseen obtener una beca y estudiar en alguna de las universidades de la República Popular China, cuyas estancias podrían extenderse hasta por cuatro años.
Estudiantes mexicanos pueden solicitar beca para estudiar en China con estos requisitos
En un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dieron a conocer los detalles de los apoyos económicos que se ofrecen a estudiantes de licenciatura, idioma chino, especialidad, maestría, doctorado y estancias de investigación.
La SRE detalló que la modalidad es presencial en alguna de las instituciones de educación superior de la República Popular China.
Idioma chino: un año
• Licenciatura: cuatro años
• Maestría: dos o tres años
• Doctorado: tres o cuatro años
• Especialidad: Según el programa Cada becaria o becario deberá aprobar la evaluación académica anual para conservar el beneficio.
¿Cuánto ofrecen las becas?
En el documento no se especifica el monto, pero las becas consisten en el pago de matrícula y colegiatura, una remuneración mensual para gastos, alojamiento: residencia universitaria gratuita o subvención de alojamiento y seguro médico.
También hay edades establecidas para acceder a este beneficio, las cuales quedan de la siguiente manera:
- Licenciatura, ser egresado del bachillerato y tener menos de 25 años.
- Maestría, ser egresado de la licenciatura y tener menos de 35 años.
- Doctorado, contar con un grado de maestría y tener menos de 40 años.
- Especialidad, ser egresado del bachillerato y tener menos de 45 años.
- Estancias de investigación, contar con un grado de maestría y tener menos de 50 años.
Todas las edades deben ser cumplidos al momento de aplicar.
Leer más:
Los estudiantes que deseen conocer los campus disponibles para continuar con los estudios becados, pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.campuschina.org/
¿Hay requisito de idioma?
Sí, son los siguientes.
Programas en chino (pregrado y estudios generales): HSK 3
• Maestría y doctorado en chino: HSK 4
• Programa de idioma chino: sin requisito previo
• Exención: personas con títulos obtenidos en China
• Requisitos de inglés: ✓ IELTS 6.5 ✓ TOEFL iBT 90
Además, los postulantes para nivel licenciatura deberán presentar el Examen de Evaluación Académica para el Ingreso a Estudios de Pregrado en China (CSCA, por sus siglas en inglés) y entregar el certificado de resultados válido correspondiente. Para más información sobre el examen CSCA, consulte la página web oficial: https://csca.cn/home
Requisitos
1. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y Carta de Aceptación de las Condiciones Generales, ambas con fotografía reciente, debidamente llenadas y firmadas (deberán presentarse en idioma español; la omisión de firma o fotografía invalida el documento).
2. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debidamente contestado y firmado (este documento deberá presentarse en idioma español y sin espacios en blanco, salvo los que no apliquen al perfil del solicitante).
3. Formato “Application Form for Chinese Government Scholarship”, debidamente llenado en idioma inglés y/o chino y generado desde la plataforma oficial del Gobierno de China (formularios incompletos, sin firma o sin la información requerida serán considerados inválidos).
4. Copia escaneada de la página principal del pasaporte ordinario, en donde se muestre claramente la fotografía, nombre, número de pasaporte y fechas de vigencia (el pasaporte deberá tener vigencia posterior al 1 de marzo de 2026; en caso de que la vigencia sea menor a 12 meses al momento de iniciar estudios, el solicitante deberá renovarlo antes de completar la postulación).
5. Copia del certificado de bachillerato y/o del título del último grado académico obtenido, con traducción notariada al inglés y/o chino (los postulantes que aún no cuenten con el certificado o título deberán presentar una constancia firmada emitida por la universidad de origen en donde se establezca que dicho documento se encuentra en proceso de trámite, indicando la fecha aproximada en la que se obtendrá).
6. Copia del certificado oficial de calificaciones (Kardex) del último grado académico obtenido, con traducción notariada al inglés y/o chino (en caso de que el solicitante se encuentre cursando un grado académico al momento de aplicar, deberá adjuntar el Kardex de las materias cursadas y aprobadas a la fecha, también con traducción certificada).
7. Constancia vigente de dominio del idioma chino nivel HSK 3 o HSK 4, según corresponda al nivel académico y al tipo de programa impartido en chino (las Avenida Juárez No. 20, Plaza Juárez, Col. Centro, CP 06010, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 3686 51 00 Ext. 5274 y 5276 infobecas@sre.gob.mx personas que hayan obtenido títulos académicos en instituciones de educación superior en China quedan exentas de este requisito; las constancias HSK tienen validez de dos años a partir de la fecha de examen).
8. Constancia vigente de dominio del idioma inglés, únicamente para programas impartidos en este idioma, mediante alguno de los siguientes exámenes internacionales: a. IELTS Académico con puntaje mínimo de 6.5; b. TOEFL iBT con puntaje mínimo de 90; (los documentos deberán ser oficiales; resultados con antigüedad mayor a dos años no serán válidos).
9. Documento de preadmisión emitido por la universidad china en la que desea realizar los estudios, el cual podrá consistir en carta de aceptación académica, carta de pre-admisión o carta de invitación emitida por la facultad o por tutores académicos de maestría o doctorado (la presentación de este documento es obligatoria para todas las personas solicitantes y su ausencia invalida automáticamente la candidatura).
10. Plan de estudios o proyecto de investigación, redactado en idioma inglés y/o chino, con una extensión mínima de 200 palabras para licenciatura, 500 palabras para especialidad y 800 palabras para maestría y doctorado (el documento deberá describir objetivos académicos, interés por el programa, motivación para estudiar en China y propuesta de trabajo académico).
11. Dos cartas de recomendación académicas, firmadas por profesores o investigadores del área académica correspondiente, redactadas en idioma inglés y/o chino (las cartas deberán incluir información de contacto institucional, nombre completo, cargo, firma autógrafa y, de ser posible, sello de la institución de origen). (Este requisito solo aplica para posgrados y estancias de investigación).
12. Para estudios en música, un documento en PDF que incluya enlaces descargables donde se puedan consultar composiciones musicales propias (los enlaces deberán estar activos y permitir su acceso sin contraseñas o restricciones).
13. Para estudios en artes, un portafolio en formato PDF con obras propias que incluya al menos 2 dibujos, 2 pinturas de colores y 2 fotografías de otras piezas artísticas, cuidando que la calidad del archivo permita la correcta apreciación de las obras (adicionalmente, y conforme a las indicaciones del Gobierno de Avenida Juárez No. 20, Plaza Juárez, Col. Centro, CP 06010, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 3686 51 00 Ext. 5274 y 5276 infobecas@sre.gob.mx China, los solicitantes podrán enviar sus trabajos artísticos a través de la sección “Ejemplo de arte/Otros documentos de apoyo” en su sistema; también podrán proporcionar dicho material directamente a las universidades a las que postulan mediante los medios que estas determinen).
14. Para solicitantes menores de 18 años, documentación oficial que acredite a una persona responsable legal en China, señalando su nombre completo, relación, domicilio y datos de contacto (documentación sin validez oficial o sin firma será rechazada).
15. Copia del formulario “Foreigner Physical Examination Form”, debidamente llenado en idioma inglés, firmado por un médico autorizado, sellado por la institución de salud pública y acompañado de la fotografía sellada del solicitante (este documento es obligatorio para todas las personas que planeen permanecer en China por un periodo mayor a seis meses; los formularios incompletos, sin sello, sin firma o sin fotografía sellada serán considerados inválidos; la validez del examen médico es de seis meses y el candidato deberá conservar el documento original).
16. Certificado federal de no antecedentes penales, expedido por la autoridad de seguridad pública correspondiente y emitido dentro de los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud, con traducción notariada al inglés y/o chino (certificados con antigüedad mayor o sin traducción serán descartados).
¿Dónde hacer el registro?
Se realiza en línea en el apartado “Scholarship Application for Students”, dentro de la página web: http://www.campuschina.org
Fecha límite de solicitud
La plataforma estará abierta a partir del 18 de noviembre de 2025 a las 13:00 h y cerrará el viernes 16 de enero de 2026 a las 13:00 h (tiempo de la CDMX).
Los resultados se darán a conocer de manera directa a los elegidos a través del gobierno de México, la SRE y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) solamente se comunicará con las y los solicitantes seleccionados. Para conocer la convocatoria completa, entra en este enlace.