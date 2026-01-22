Tiene 20 años, es mexicana y ya creó un auto volador para rescatar personas de inundaciones e incendios

El auto volador que rescatará a los mexicanos de las inundaciones e incendios está por ser una realidad
Valeria Palacios Cruz es originaria de Veracruz, tiene 20 años, estudia 2 ingenierías y es egresada del Conalep. Liderar 5 proyectos con impacto ambiental y social le valieron ganar el “World Education Medal 2025 by HP”.
Rescatar a las personas que queden atrapadas en inundaciones es uno de los motivos principales que impulsa a la mexicana Valeria Palacios Cruz a desarrollar el proyecto Mantarraya, que consiste en desarrollar un vehículo de vuelo autónomo ("auto volador") con un valor estimado en 250,000 pesos.
Esta y otras ideas le valieron a Palacios Cruz, de 20 años, y a su equipo, el primer lugar del World Education Medal 2025 by HP que recibió en Londres el pasado 20 de enero.
La joven promesa es originaria de Veracruz y actualmente estudia las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica; además de ser egresada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), campus Veracruz 2.
Auto volador
Mantarraya es un dron de tres por tres metros con un peso de 100 kilogramos, pero su fortaleza reside en una capacidad de carga que puede llegar hasta los 300 kilogramos. En su diseño se aplicó la Inteligencia Artificial (IA), lo que le permitirá operar con precisión en escenarios críticos donde la intervención humana directa es riesgosa.
“Es tripulado y está pensado para rescatar personas en inundaciones e incendios. Tenemos planeado utilizar Mantarraya con Protección Civil y Bomberos de Veracruz porque también sirve para extinguir incendios. Es fácil de transportar en una pick-up porque es plegable. Esperamos que este año ya esté operando a mayor escala para apoyar en desastres por inundaciones”, cuenta Valeria Palacios Cruz en entrevista con Expansión.
Veracruz es una de las entidades más afectadas por la temporada de lluvias de cada año, tan solo en 2025, hubo 35 muertos y cientos de damnificados por estos fenómenos naturales.
“Mi interés por la mecatrónica nació porque trabajaba en refrigeración y clima con mi papá. Al ingresar al Conalep iba a estudiar refrigeración para ayudarle económicamente por la situación que originó la pandemia. Sin embargo, al entrar abrieron la carrera de Mecatrónica, ahí conozco al ingeniero Víctor Leyva y empezamos a hacer proyectos de drones y robots”, detalla la estudiante de las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés).
Proyectos por menos de un millón de pesos
Valeria Palacios Cruz dice que se presentaron cinco proyectos ante la Fundación HP, todos ellos apoyados con la inteligencia artificial (IA) y en los cuales participan estudiantes del Conalep, del Centro Universitario Latino en Veracruz y del Tecnológico Nacional de México.
En conjunto suman 630,000 pesos, lo cual puede significar una inversión significativamente baja considerando los beneficios que se generarían. Los prototipos son:
1.- Drones for Reforestation o Siembra con drones. Al observar zonas deforestadas por la tala ilegal en los municipios de Acultzingo, Cofre de Perote y Maltrata, se desarrolló un el sistema en 3D, donde a través de imágenes se ubican los lugares para depositar semillas, con ello se impulsa la reforestación en zonas de difícil acceso. Tiene un costo de armado de 250,000 pesos.
2.- Clean Water Drone. Valeria y su equipo se dieron cuenta que en la Isla de Sacrificios hay basura a pesar de ser un área protegida, por lo que el desarrollo de este dron permite retirarlacon un mecanismo de rodillo y jaula. Tiene un costo de armado de 50,000 pesos.
3.- Conia. Se trata de un robot humanoide que funciona como asistente para personas de la tercera edad que detecta recetas, medicamentos y periódicos para quienes tienen deficiencia visual o no saben leer. También ofrece compañía emocional. Tiene un costo de armado de 30,000 pesos.
4. Sonia: Es una robot con inteligencia artificial que funciona como asesora educativa en las aulas para resolver dudas de los alumnos y apoyar a los maestros con grupos grandes. Tiene un costo de armado de 50,000 pesos.
Ante el cuestionamiento sobre si no reemplazará a los maestros, Palacios Cruz asegura que no. “Luego no pueden estar entre los 40 alumnos explicando. La robot es un apoyo muy grande para los maestros y pues le resuelve dudas a los alumnos de manera clara”.
El más reciente proyecto es Mantarraya, el cual vio la luz en enero de 2025 y es el que más ha llamado la atención a nivel internacional.
Mientras que Conia y el dron que recolecta basura de los cuerpos de agua los desarrolló junto a compañeros del Conalep hace aproximadamente seis años. En todos los proyectos se usa la IA, además de que en su armado se usa 50% material nacional y 50% de China, en caso de que alguno se descomponga, ella y su equipo tratan de arreglarlo para no solicitarlo de nuevo desde el país asiático.
Sobre la estigmatización que hay sobre el Conalep, Valeria Palacios Cruz, asegura que en el plantel donde estudió de 2020-2023, el director Guillermo Arévalo fue clave, ya que los impulsó a participar en diversos concursos, por lo que muchos jóvenes deseaban ingresar; incluso, se tuvo récord en la matrícula.
“En México sí se hace tecnología, pero no hay suficiente apoyo. En mi caso, la Universidad ha aportado económica y logísticamente, pero me gustaría que otras instituciones apoyen más el talento de los jóvenes”, destacó la ganadora de la Medalla Mundial de Educación.
Actualmente estudia Ingeniería Mecatrónica en la universidad privada Centro Universitario Latino en Veracruz e Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico Nacional de México.