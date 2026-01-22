Tiene 20 años, es mexicana y ya creó un auto volador para rescatar personas de inundaciones e incendios

Proyectos por menos de un millón de pesos

Valeria Palacios Cruz dice que se presentaron cinco proyectos ante la Fundación HP, todos ellos apoyados con la inteligencia artificial (IA) y en los cuales participan estudiantes del Conalep, del Centro Universitario Latino en Veracruz y del Tecnológico Nacional de México.

En conjunto suman 630,000 pesos, lo cual puede significar una inversión significativamente baja considerando los beneficios que se generarían. Los prototipos son:

1.- Drones for Reforestation o Siembra con drones. Al observar zonas deforestadas por la tala ilegal en los municipios de Acultzingo, Cofre de Perote y Maltrata, se desarrolló un el sistema en 3D, donde a través de imágenes se ubican los lugares para depositar semillas, con ello se impulsa la reforestación en zonas de difícil acceso. Tiene un costo de armado de 250,000 pesos.

2.- Clean Water Drone. Valeria y su equipo se dieron cuenta que en la Isla de Sacrificios hay basura a pesar de ser un área protegida, por lo que el desarrollo de este dron permite retirarla con un mecanismo de rodillo y jaula. Tiene un costo de armado de 50,000 pesos.

3.- Conia. Se trata de un robot humanoide que funciona como asistente para personas de la tercera edad que detecta recetas, medicamentos y periódicos para quienes tienen deficiencia visual o no saben leer. También ofrece compañía emocional. Tiene un costo de armado de 30,000 pesos.

4. Sonia: Es una robot con inteligencia artificial que funciona como asesora educativa en las aulas para resolver dudas de los alumnos y apoyar a los maestros con grupos grandes. Tiene un costo de armado de 50,000 pesos.

Ante el cuestionamiento sobre si no reemplazará a los maestros, Palacios Cruz asegura que no. “Luego no pueden estar entre los 40 alumnos explicando. La robot es un apoyo muy grande para los maestros y pues le resuelve dudas a los alumnos de manera clara”.