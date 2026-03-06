Volkswagen traerá de vuelta el Golf a Puebla, pero antes debía resolver un pendiente: el sindicato

“Todas las dudas, comentarios y observaciones que se tengan, acercarse y preguntar a la Representación Sindical (delegados, secretarios, auxiliares divisionales, comisiones estatutarias, comisiones especiales y comité ejecutivo), ya que, a través del Congreso, ya se les dio la información puntual y detallada de cómo quedó este acuerdo”, puntualizó el SITIAVW.

El acuerdo entre los trabajadores y Volkswagen llega en un momento clave. La compañía hace unas semanas anunció que Golf, su modelo emblemático a nivel global, regresaría a las líneas de producción del complejo poblano, luego de descontinuarlo en 2021 y trasladar su producción a su natal Alemania.

Durante 47 años, la planta de Puebla ensambló más de dos millones de Golf, incluidos varios GTI, de tal manera que su regreso ya se visualiza como un hito para el complejo productivo, una fabricación que, de acuerdo con la empresa, comenzará en 2027.

“Preparar a nuestra planta de Puebla para un arranque exitoso de Golf es un privilegio para todos los que formamos parte de este gran equipo en Volkswagen de México. Tenemos nuevamente en nuestras líneas a un ícono de la marca y haremos de su regreso una gran historia de éxito. La excelencia operativa ha sido y seguirá siendo el común denominador de cara a este arranque”, señaló Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen de México.

Para la compañía, el regreso de Golf “marca la transición de este centro de manufactura, el más grande de la firma en Norteamérica” hacia su futuro, a través de un proceso de fortalecimiento integral de sus capacidades, de tal manera que hoy la planta se consolida como un “referente” de manufactura automotriz de clase mundial.

La apuesta de Volkswagen en el complejo se reitera con las inversiones que la empresa ha realizado en el complejo los últimos años. En febrero de 2024, anunció una inversión de 942 millones de dólares, encaminados a la creación de un centro estratégico de movilidad, un monto al que se suma lo anunciado en 2022, de 763 millones de dólares, enfocados en la construcción de una nueva nave de pintura, además del incremento en sus capacidades de manufactura.