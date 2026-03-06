Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Volkswagen de México logra acuerdo con sindicato y alista regreso del Golf

Tras casi tres semanas sin llegar a un acuerdo con el sindicato, ahora el panorama luce diferente y favorable para la automotriz.
vie 06 marzo 2026 03:21 PM
Volkswagen traerá de vuelta el Golf a Puebla, pero antes debía resolver un pendiente: el sindicato
Golf dejó de producirse en México en 2021 y hoy alista su regreso hacia 2027. (Volkswagen)

La maquinaria de Volkswagen de México, instalada en su planta de manufactura en Puebla, empezó a sonar y operar de manera diferente desde el 20 de febrero. El sindicato de la compañía anunció a los trabajadores a través de un comunicado interno que, por no llegar a un acuerdo con la empresa en relación al calendario de producción 2026, se comenzaría a laborar una jornada corta.

La empresa, que a partir de este complejo produce modelos como Jetta, Taos y Tiguan, aseveró enseguida que las jornadas cortas solo se llevarían a cabo los viernes, además de que mantendría un “diálogo abierto, constructivo y constante” con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW).

La incertidumbre permaneció un par de semanas, hasta este jueves, día en el que el sindicato difundió un documento entre los trabajadores, sobre que ya existe un acuerdo para el calendario de días laborales de este año y que será entregado de manera formal en un aproximado de 21 días.

Publicidad

“Todas las dudas, comentarios y observaciones que se tengan, acercarse y preguntar a la Representación Sindical (delegados, secretarios, auxiliares divisionales, comisiones estatutarias, comisiones especiales y comité ejecutivo), ya que, a través del Congreso, ya se les dio la información puntual y detallada de cómo quedó este acuerdo”, puntualizó el SITIAVW.

El acuerdo entre los trabajadores y Volkswagen llega en un momento clave. La compañía hace unas semanas anunció que Golf, su modelo emblemático a nivel global, regresaría a las líneas de producción del complejo poblano, luego de descontinuarlo en 2021 y trasladar su producción a su natal Alemania.

Durante 47 años, la planta de Puebla ensambló más de dos millones de Golf, incluidos varios GTI, de tal manera que su regreso ya se visualiza como un hito para el complejo productivo, una fabricación que, de acuerdo con la empresa, comenzará en 2027.

“Preparar a nuestra planta de Puebla para un arranque exitoso de Golf es un privilegio para todos los que formamos parte de este gran equipo en Volkswagen de México. Tenemos nuevamente en nuestras líneas a un ícono de la marca y haremos de su regreso una gran historia de éxito. La excelencia operativa ha sido y seguirá siendo el común denominador de cara a este arranque”, señaló Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen de México.

Lee más

¿Qué sería de la economía de Puebla sin la planta de Volkswagen?
Empresas

¿Qué sería de la economía de Puebla sin la planta de Volkswagen?

Para la compañía, el regreso de Golf “marca la transición de este centro de manufactura, el más grande de la firma en Norteamérica” hacia su futuro, a través de un proceso de fortalecimiento integral de sus capacidades, de tal manera que hoy la planta se consolida como un “referente” de manufactura automotriz de clase mundial.

La apuesta de Volkswagen en el complejo se reitera con las inversiones que la empresa ha realizado en el complejo los últimos años. En febrero de 2024, anunció una inversión de 942 millones de dólares, encaminados a la creación de un centro estratégico de movilidad, un monto al que se suma lo anunciado en 2022, de 763 millones de dólares, enfocados en la construcción de una nueva nave de pintura, además del incremento en sus capacidades de manufactura.

Publicidad

Volkswagen subrayó que las etapas de preparación para el regreso de la producción de Golf tienen un impacto económico “relevante” en Puebla y su región, ya que la adecuación de la planta activa inversiones en infraestructura y equipamiento que impulsa la especialización de proveedores, además de fortalecer el clúster automotriz de la región.

“A la par, la ingeniería aplicada y la actualización tecnológica generan nuevas oportunidades para empresas de la cadena de valor, fomentan transferencia de conocimiento y consolidan a la entidad como un polo de manufactura avanzada”, destacó.

El regreso de Golf y contar con una buena relación con la plantilla laboral del complejo es indispensable hoy para la compañía, pues de acuerdo con datos de Inegi, al cierre de 2025, Volkswagen de México produjo 335,716 vehículos, lo que significó un decremento de 12.2%.

Hoy la firma alista el retorno de Golf a sus líneas de producción en México, mientras a nivel internacional alcanza hitos como que Grupo Volkswagen logró un récord en la 50ª edición de los premios Best Cars 2026, organizados por la revista alemana Auto Motor Und Sport, en donde ganó 10 de las 25 categorías, además de que obtuvo 28 de las 75 posiciones en el podio para sus marcas como Volkswagen y Porsche.

Publicidad

Tags

Volkswagen Volkswagen AG Industria automotriz

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad