¿Cuántos empleos generan las empresas de Carlos Slim y cuál es la más grande de todo su imperio?

Carlos Slim Helú no solo es el hombre más rico de América Latina y el empresario más importante de México ; también es uno de los principales generadores de empleo en el país a través de sus empresas.

De hecho, una de sus compañías se ubica dentro del top cinco de las empresas privadas con mayor número de empleados en México, lo que refleja la escala y alcance de su estrategia empresarial.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, las cuatro principales empresas de Slim sumaban a finales de 2024 más de un cuarto de millón de empleados activos en sus nóminas.