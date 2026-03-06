Publicidad

Empresas

¿Cuántos empleos generan las empresas de Carlos Slim y cuál es la más grande de todo su imperio?

Las empresas clave del imperio de Carlos Slim concentran más de un cuarto de millón de empleos y una ya se ubica entre las mayores generadoras de trabajo en México.
vie 06 marzo 2026 03:01 PM
Carlos Slim se mantiene como uno de los mayores generadores de empleo en México. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim Helú no solo es el hombre más rico de América Latina y el empresario más importante de México ; también es uno de los principales generadores de empleo en el país a través de sus empresas.

De hecho, una de sus compañías se ubica dentro del top cinco de las empresas privadas con mayor número de empleados en México, lo que refleja la escala y alcance de su estrategia empresarial.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, las cuatro principales empresas de Slim sumaban a finales de 2024 más de un cuarto de millón de empleados activos en sus nóminas.

Las empresas de Carlos Slim y sus empleados

Aunque el imperio empresarial de Carlos Slim abarca un amplio portafolio de marcas y negocios, gran parte de su estructura se concentra en cuatro grandes compañías. Son estas empresas las que concentran la mayor parte de sus operaciones, ingresos y también de su fuerza laboral, por lo que a continuación se analizan con mayor detalle.

América Móvil

Es la matriz de telecomunicaciones del empresario y uno de los pilares de su conglomerado empresarial. Desde esta compañía se agrupa buena parte de sus operaciones en telefonía, internet y servicios digitales en América Latina y otras regiones.

Bajo su estructura operan algunas de las marcas de telecomunicaciones más conocidas del mercado, como Telcel, Telmex, Infinitum y Claro, que ofrecen servicios de telefonía móvil, fija, internet y televisión en distintos países.

Al cierre de 2024, América Móvil registró 178,466 empleados, lo que la colocó en el cuarto lugar entre las empresas privadas con más trabajadores en México, reflejando la escala de sus operaciones y su peso dentro del sector de telecomunicaciones en la región.

Grupo Carso

Es uno de los conglomerados más diversificados de Carlos Slim y un pilar dentro de su estructura empresarial. Sus operaciones abarcan sectores como comercio, industria, infraestructura, energía y materiales para la construcción.

Dentro de Grupo Carso se integran varias divisiones. En comercio destaca Grupo Sanborns, que opera marcas como Sanborns, Sears México, iShop Mixup, Mixup y DAX.

El grupo también incluye a Grupo Condumex, con empresas manufactureras y de materiales; a Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), enfocada en obras de infraestructura y energía; a Carso Energy, dedicada al negocio energético; y a Elementia, vinculada a materiales para la construcción.

Al cierre de 2024, Grupo Carso registró 90,533 empleados, lo que refleja la amplitud de sus operaciones y su peso dentro del sector industrial y comercial en México.

Minera Frisco

Es la empresa del conglomerado de Slim Helú dedicada a la exploración y explotación de minerales. A través de Minera Frisco, el grupo participa en la producción y comercialización de metales como oro, plata, cobre, plomo y zinc.

Actualmente opera cinco unidades mineras activas en México: El Coronel, San Francisco del Oro, Tayahua, Asientos y Concheño, donde se concentran sus principales actividades extractivas.

Además, la empresa mantiene tres proyectos en etapa de exploración —San Felipe, María y Ocampo— con los que busca ampliar su portafolio de operaciones y reforzar su presencia en el sector minero.

Al cierre de 2024, Minera Frisco registró 3,142 empleados, una plantilla que sostiene sus operaciones de extracción, exploración y procesamiento de minerales en el país.

Inmuebles Carso

Es la división inmobiliaria del conglomerado del ingeniero, enfocada en la adquisición, desarrollo, administración y arrendamiento de propiedades. A través de Inmuebles Carso, el grupo gestiona una amplia cartera de activos en distintos segmentos del mercado.

La empresa administra diversos tipos de inmuebles, entre ellos oficinas corporativas, establecimientos comerciales y de servicios —incluidas tiendas departamentales—, hoteles, universidades y hospitales.

También participa en desarrollos turísticos, proyectos residenciales y espacios de entretenimiento, como teatros y acuarios, además de clubes campestres y de golf.

Al cierre de 2024, Inmuebles Carso registró 1,066 empleados, quienes participan en la gestión, operación y desarrollo de los distintos proyectos inmobiliarios del grupo.

Total de empleados en las empresas de Slim

En total, estas cuatro compañías concentran alrededor de 273,207 empleados, lo que refleja la magnitud del conglomerado empresarial de Slim y su peso como generador de empleo.

Grupo Carso Slim
El imperio empresarial de Carlos Slim también se mide por su fuerza laboral. (Especial)

Las empresas con más empleados en México

En términos generales, estas son algunas de las compañías privadas que concentran las plantillas laborales más grandes del país, de acuerdo con datos del ranking 2025 de Expansión:

FEMSA — 388,000 empleados

Walmart de México y Centroamérica — 241,172 empleados

FEMSA Comercio (Oxxo) — 190,000 empleados

América Móvil — 178,000 empleados

Grupo Bimbo — 152,000 empleados

Este listado muestra el peso que tienen los sectores de comercio minorista, telecomunicaciones y alimentos como grandes generadores de empleo en México. Empresas con presencia masiva de tiendas, redes de distribución o servicios a gran escala suelen concentrar las plantillas laborales más amplias del país.

¿Y las empresas del Estado?

En el caso de las empresas productivas y organismos del Estado, estas son algunas de las plantillas laborales más relevantes registradas al cierre de 2024:

Pemex — 129,198 empleados

CFE — 88,727 empleados

Infonavit — 546 empleados

Estas cifras muestran la escala laboral de las principales instituciones públicas vinculadas a sectores estratégicos como energía, electricidad y vivienda en México.

