La UNAM sube en ranking mundial 2026, pero no es la universidad mexicana mejor calificada

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es de las universidades más importantes en México por su nivel académico y reputación. Sin embargo, aún se encuentra muy lejos de ser de las primeras del mundo, según el más reciente ranking internacional de Times Higher Education (THE).
El World University Rankings es una lista de las 2,191 mejores instituciones de 115 países y territorios, según su desempeño universitario en el escenario global.
THE evalúa las universidades con 18 indicadores de rendimiento sobre la calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.
¿Cuál es la posición de la UNAM?
El Times Higher Education no señala específicamente el número del ranking que tiene la UNAM, sino que está dentro del rango 801-1000 de las mejores instituciones; el mismo en el que ha formado parte desde 2024.
Antes de eso, estaba más atrás. En 2023, estuvo entre las 1001-1200. El año en que la UNAM fue más destacada fue hace diez años, cuando en 2016 ocupó un sitio entre las 401-500 de las mejores universidades.
Este año, la UNAM obtuvo una puntuación de 60.1, mientras que la institución mejor calificada, la Universidad de Oxford, tuvo 98.2 puntos.
No obstante, el desempeño de la máxima casa de estudios de México tuvo avanzó en su desempeño por campos del conocimiento. De 11 áreas temáticas evaluadas, la UNAM ascendió en cinco, y se mantuvo dentro del rango en las otras seis.
Particularmente mejoró en Derecho y en Artes y Humanidades.
En el primer caso, la UNAM se encuentra dentro del bloque de las 101-125, mientras que en el año pasado estuvo en el rango 201-250.
En el caso de Artes y Humanidades, la disciplina escaló del 176-200 que obtuvo en 2025 al 101-125 en 2026.
En Estudios de Educación subió al rango 176–200; Ciencias Sociales, se ubicó en el bloque 251–300; y Ciencias de la Vida, entre el 401–500.
Por su parte, las otras áreas mantuvieron posiciones estables:
Negocios y Economía (801-1000)
Psicología (501-600)
Medicina y Salud (601-800)
Ciencias Físicas (601-800)
Ingeniería (801-1000)
Ciencias de la Computación (801-1000)
#BoletínUNAM La UNAM escala posiciones en el ranking mundial, 2026 > https://t.co/ZwUMa4smJu pic.twitter.com/GufPPHb42r— UNAM (@UNAM_MX) January 26, 2026
La UNAM no es la universidad mexicana mejor calificada
A pesar de ser la universidad más grande en México, no es la más destacada a nivel nacional. De acuerdo con el ranking, ese puesto lo tiene el Tecnológico de Monterrey, que está dentro del rango 601-800, con una puntuación general de 65.8.
En cuanto al desempeño por áreas temáticas, la mejor evaluación está en Estudios de Educación, donde el Tec obtuvo la posición 75 de todo el mundo.
Las disciplinas donde tiene mejores resultados son Negocios y Economía (251-300), Ciencias de la Computación (401-500) e Ingeniería (401-500).
¿Cómo le ha ido en otros rankings?
En el QS World University Rankings 2026 , la UNAM descendió del lugar 94 al 136, lo que representa una caída de 42 posiciones. Esta es la primera vez desde 2021 que la universidad queda fuera del top 100 global.
Mientras tanto, en el listado de Scimago Institutions Rankings , la UNAM ocupa la posición 257.
En ambos, es la universidad número uno en México, seguida por el Tecnológico de Monterrey, que ocupa el puesto 187 y 1749 respectivamente.
Las mejores universidades del mundo, según THE
Este 2026, Times Higher Education tuvo las posiciones 3 y 5 duplicadas, debido a que tuvieron el mismo puntaje de evaluación. Sin embargo, para poner las mejores 10, se señalan por cómo están mostradas en el sitio oficial:
1. Universidad de Oxford (Reino Unido) - 98.2
2. Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos) - 97.7
3. Universidad de Princeton (Estados Unidos) - 97.2
4. Universidad de Cambridge (Reino Unido) - 97.2*
5. Universidad de Harvard (Estados Unidos) - 97.1
6. Universidad de Stanford (Estados Unidos) - 97.1*
7. Instituto Tecnológico de California (Estados Unidos) - 96.3
8. Universidad Imperial de Londres (Imperial College London) (Reino Unido) - 94.7
9. Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos) - 94.4
10. Universidad de Yale (Estados Unidos) - 94.1
MIT leads World University Rankings by Subject 2026 with three number one spots. See full results for all 11 rankings: https://t.co/OEvOWpjYtO @MIT pic.twitter.com/L1CRf9lBLZ— Times Higher Education (@timeshighered) January 21, 2026