La UNAM sube en ranking mundial 2026, pero no es la universidad mexicana mejor calificada

El World University Rankings es una lista de las 2,191 mejores instituciones de 115 países y territorios, según su desempeño universitario en el escenario global.

THE evalúa las universidades con 18 indicadores de rendimiento sobre la calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.

¿Cuál es la posición de la UNAM?

El Times Higher Education no señala específicamente el número del ranking que tiene la UNAM, sino que está dentro del rango 801-1000 de las mejores instituciones; el mismo en el que ha formado parte desde 2024.

Antes de eso, estaba más atrás. En 2023, estuvo entre las 1001-1200. El año en que la UNAM fue más destacada fue hace diez años, cuando en 2016 ocupó un sitio entre las 401-500 de las mejores universidades.

Este año, la UNAM obtuvo una puntuación de 60.1, mientras que la institución mejor calificada, la Universidad de Oxford, tuvo 98.2 puntos.