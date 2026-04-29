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Carrera

Las empresas no encuentran talento: 7 de cada 10 batallan para cubrir vacantes

La escasez de perfiles STEM e IA complica contrataciones y presiona la competitividad de las empresas en México.
mié 29 abril 2026 05:55 AM
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Expertos consultados por Expansión analizan los factores que influye para que las empresas en México tengan problemas para encontrar talento con habilidades tecnológicas. (Foto: iStock )

Las empresas enfrentan una paradoja que cada vez pesa más en su operación: sí hay vacantes por cubrir, pero no encuentran el talento.

Este problema transversal tiene parte de su origen en la educación, donde la enseñanza de las matemáticas ha perdido peso como materia independiente y se agudiza conforme avanza el nivel educativo.

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La falta de talento afecta especialmente a las áreas tecnológicas, al impactar tanto la contratación como el crecimiento de las empresas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 68% de los empleadores en México vive dificultades para encontrar perfiles digitales calificados, un panorama similar al que retrata la consultora ManpowerGroup, donde 7 de cada 10 empresas tiene problemas para cubrir vacantes en la actualidad.

Este panorama muestra que parte del problema no está en la cantidad de vacantes, sino en la calidad y preparación de los perfiles disponibles, especialmente en áreas técnicas y en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y en Inteligencia Artificial (IA).

Educación y carreras

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que licenciaturas como Derecho y Medicina siguen entre las favoritas de los estudiantes; aunque ya aparecen algunas enfocadas a la tecnología.

El reporte Compara Carreras indica que profesiones vinculadas con la tecnología, salud y matemáticas son las que mejor remuneración ofrecen. En otras palabras, las carreras con mayor matrícula no siempre coinciden con las de mayor remuneración.

Estas son las carreras con mayor matrícula en México, de acuerdo al IMCO:

  1. Derecho — 375,961 estudiantes
  2. Administración de empresas — 270,640
  3. Ingeniería industrial — 241,058
  4. Psicología — 226,827
  5. Contabilidad y fiscalización — 224,017
  6. Enfermería general y obstetricia — 181,389
  7. Medicina general — 169,465
  8. Desarrollo de software (Implementación) — 167,574
  9. Desarrollo de software (Innovación) — 167,574
  10. Negocios y comercio — 162,738

El estudio revela que las licenciaturas enfocadas en áreas tecnológicas están ganando terreno; y las que están ligadas a software, automatización, análisis digital y telecomunicaciones reflejan la transformación del mercado laboral.

El IMCO proyecta que si la tendencia actual continúa, México podría formar millones de profesionistas en áreas con menor demanda laboral, mientras sectores estratégicos seguirán enfrentando escasez de talento.

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Sebastián Corona, investigador de Educación en el IMCO, dice que las áreas más difíciles para encontrar talento se enfocan en logística, atención al cliente, análisis de datos e ingenierías. Recordó que la política de la "Nueva Escuela Mexicana" eliminó la materia de matemáticas como tal, diluyéndose en "saberes científicos", lo que impide que los niños adquieran habilidades básicas para carreras a futuro.

“Lo que ocurre es que las matemáticas se enseñan integradas a ciencias o física. Esto provoca que los niños no adquieran las habilidades necesarias. En el largo plazo vamos a enfrentarnos a otro problema porque sabemos que las carreras universitarias que se demandan más en el mercado laboral son STEM”, advierte.

El especialista recuerda que en diciembre de 2026 se observará qué tanto afectó eliminar la materia de matemáticas con los resultados de la Prueba PISA 2025.

“A largo plazo vas a tener niños que no van a poder resolver problemas matemáticos básicos, lo que provocará que la brecha de carreras sea aún más grande, que menos niños se interesen en estudiar ese tipo de licenciaturas, provocando que el problema de la falta de talento se multiplique aún más a largo plazo”.

La educación media técnica superior representa una alternativa relevante para quienes no buscan cursar una carrera universitaria, además de que la tasa de desempleo es menor en carreras técnicas que en licenciaturas, destaca el especialista.

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En México sí se están haciendo intentos para que exista una vinculación entre las habilidades que requieren las empresas con algunas universidades públicas y privadas. / La imagen es solo ilustrativa. (Foto: iStock)

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Mario Emilio Beteta, director de crecimiento y estrategia de Codifin, dice que en México existen ejemplos de cómo algunas empresas se alían con universidades para ofrecer capacitaciones o cursos enfocados a las habilidades que necesita el mercado laboral, entre éstos se encuentran:

-Microsoft- TEC de Monterrey

-Hyundai-IPN

-IBM-Universidades Autónomas

“Estas iniciativas nacen casi siempre del sector privado y no de una política pública educativa clara”, explicó en entrevista el directivo de Codifin.

Llega talento pero no se retiene

En el mercado laboral hay otro problema, en los procesos de selección también se pierde talento por diferentes fallas como procesos mal organizados. Un perfil de mando medio toma una decisión en los primeros 10 días; si el proceso es lento el talento se va.

Las empresas que logran escalar son las que consiguen armar equipos completos en menor tiempo y con mayor precisión, con procesos que hoy se han comprimido de hasta 120 días a rangos de 45 a 60 en perfiles especializados.

El directivo de Codifin destaca que aunque en México hay aproximadamente un millón de perfiles tecnológicos, apenas el 25% reúne el trinomio idóneo para acceder a un empleo: habilidades técnicas, habilidades blandas e inglés de negocios.

La inteligencia artificial está dentro de las habilidades más urgentes; vemos cómo cambia la estructura de los equipos, y el saber apalancar inteligencia artificial para hacerte más eficiente dentro de tu labor y sacarle todo el provecho a tu capacidad humana marcará la diferencia en todas las industrias”, comenta

Explica que si las empresas mexicanas no invierten en actualizar a sus colaboradores ahora, en el futuro no habrá talento disponible para llevar a cabo transformaciones digitales, ya que el talento estará acaparado por empresas globales.

“Actualmente hay alrededor de 250 centros de desarrollo, de innovación y de tecnología de empresas extranjeras en México, es un número que está creciendo. Entonces, ya se están peleando este talento”, finalizó.

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Inteligencia artificial Estudiantes Empleo

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