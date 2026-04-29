Mario Emilio Beteta, director de crecimiento y estrategia de Codifin, dice que en México existen ejemplos de cómo algunas empresas se alían con universidades para ofrecer capacitaciones o cursos enfocados a las habilidades que necesita el mercado laboral, entre éstos se encuentran:
-Microsoft- TEC de Monterrey
-Hyundai-IPN
-IBM-Universidades Autónomas
“Estas iniciativas nacen casi siempre del sector privado y no de una política pública educativa clara”, explicó en entrevista el directivo de Codifin.
Llega talento pero no se retiene
En el mercado laboral hay otro problema, en los procesos de selección también se pierde talento por diferentes fallas como procesos mal organizados. Un perfil de mando medio toma una decisión en los primeros 10 días; si el proceso es lento el talento se va.
Las empresas que logran escalar son las que consiguen armar equipos completos en menor tiempo y con mayor precisión, con procesos que hoy se han comprimido de hasta 120 días a rangos de 45 a 60 en perfiles especializados.
El directivo de Codifin destaca que aunque en México hay aproximadamente un millón de perfiles tecnológicos, apenas el 25% reúne el trinomio idóneo para acceder a un empleo: habilidades técnicas, habilidades blandas e inglés de negocios.
“La inteligencia artificial está dentro de las habilidades más urgentes; vemos cómo cambia la estructura de los equipos, y el saber apalancar inteligencia artificial para hacerte más eficiente dentro de tu labor y sacarle todo el provecho a tu capacidad humana marcará la diferencia en todas las industrias”, comenta
Explica que si las empresas mexicanas no invierten en actualizar a sus colaboradores ahora, en el futuro no habrá talento disponible para llevar a cabo transformaciones digitales, ya que el talento estará acaparado por empresas globales.
“Actualmente hay alrededor de 250 centros de desarrollo, de innovación y de tecnología de empresas extranjeras en México, es un número que está creciendo. Entonces, ya se están peleando este talento”, finalizó.