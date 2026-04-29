La falta de talento afecta especialmente a las áreas tecnológicas, al impactar tanto la contratación como el crecimiento de las empresas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 68% de los empleadores en México vive dificultades para encontrar perfiles digitales calificados, un panorama similar al que retrata la consultora ManpowerGroup, donde 7 de cada 10 empresas tiene problemas para cubrir vacantes en la actualidad.

Este panorama muestra que parte del problema no está en la cantidad de vacantes, sino en la calidad y preparación de los perfiles disponibles, especialmente en áreas técnicas y en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y en Inteligencia Artificial (IA).

Educación y carreras

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que licenciaturas como Derecho y Medicina siguen entre las favoritas de los estudiantes; aunque ya aparecen algunas enfocadas a la tecnología.

El reporte Compara Carreras indica que profesiones vinculadas con la tecnología, salud y matemáticas son las que mejor remuneración ofrecen. En otras palabras, las carreras con mayor matrícula no siempre coinciden con las de mayor remuneración.

Estas son las carreras con mayor matrícula en México, de acuerdo al IMCO:

Derecho — 375,961 estudiantes Administración de empresas — 270,640 Ingeniería industrial — 241,058 Psicología — 226,827 Contabilidad y fiscalización — 224,017 Enfermería general y obstetricia — 181,389 Medicina general — 169,465 Desarrollo de software (Implementación) — 167,574 Desarrollo de software (Innovación) — 167,574 Negocios y comercio — 162,738

El estudio revela que las licenciaturas enfocadas en áreas tecnológicas están ganando terreno; y las que están ligadas a software, automatización, análisis digital y telecomunicaciones reflejan la transformación del mercado laboral.

El IMCO proyecta que si la tendencia actual continúa, México podría formar millones de profesionistas en áreas con menor demanda laboral, mientras sectores estratégicos seguirán enfrentando escasez de talento.