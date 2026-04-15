El nuevo trabajador no compite con la IA, la supervisa y corrige sus errores

WEF compartió rangos estimados de cuánto tiempo se necesita para obtener una certificación de habilidades en IA, datos y habilidades digitales. Un nivel básico puede adquirirse en alrededor de 30 horas de aprendizaje, aunque alcanzar un nivel avanzado puede tomar casi 137 horas.
En comparación, áreas como ciberseguridad pueden requerir más de 155 horas para niveles avanzados.
IA y big data
Principiante: 30.4 horas
Intermedio: 83.8 horas
Avanzado: 136.8 horas
Alfabetización tecnológica
Principiante: 61.2 horas
Intermedio: 116.2 horas
Avanzado: 143.5 horas
El informe advierte que, si no se cierra la brecha de habilidades, el impacto económico de la IA podría quedarse corto. Se estima que la IA generativa podría aumentar el PIB global en 7% en la próxima década, pero solo si existe talento capaz de implementarla.
Mientras la tecnología avanza muy rápido, las capacidades de las personas han tenido problemas para ajustarse.
Habilidades laborales de IA con más crecimiento
El informe de Coursera señaló las habilidades de GenAI con más crecimiento interanual, de las cuales destacan aquellas relacionadas con la creatividad y la comunicación, sin dejar de vista la supervisión estratégica y evaluación crítica:
1. Creación de contenido: El proceso de planificar, crear y compartir materiales atractivos como artículos, videos y publicaciones para diferentes audiencias y plataformas.
2. Personalización de la IA: El uso de datos para adaptar el contenido, las recomendaciones y la experiencia digital del usuario en función de su comportamiento específico.
3. Agentes de la IA generativa: Sistemas de IA independientes que pueden crear contenido de forma automática, generar respuestas y completar tareas según indicaciones o contextos determinados.
4. Análisis de imagen: Una técnica que enseña a las computadoras cómo interpretar, comprender y extraer información significativa de datos visuales como imágenes y videos.
5. Privacidad de la información: La aplicación de prácticas y normas para administrar datos personales confidenciales y protegerlos contra el acceso no autorizado, al tiempo que se protegen los derechos de las personas.