Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

El nuevo trabajador no compite con la IA, la supervisa y corrige sus errores

De acuerdo con Coursera y el WEF, las habilidades de IA se han convertido en esenciales en casi todos los puestos laborales, pero se solicita una aplicación particular en la supervisión.
mié 15 abril 2026 08:18 PM
La IA no te quitará el trabajo: te obligará a supervisarla y corregir sus errores
Solo 2 de cada 10 líderes empresariales consideran que los sistemas educativos están formando adecuadamente en habilidades de IA y datos. Y apenas 20% cree que su fuerza laboral domina estas capacidades. (pixdeluxe/Getty Images)

La irrupción de la inteligencia artificial en los procesos operativos diarios de las empresas ha llevado a que sea una competencia laboral casi de cajón, incluso fuera del sector tecnológico.

De acuerdo con un reporte del Foro Económico Mundial ( World Economic Forum,en adelante, WEF ), el mercado laboral está redefiniendo la demanda de estas competencias, ya que 68% de las habilidades digitales se transformarán en la forma en que se usan, y la tendencia apunta que para ser un trabajador valioso no solo requiere de conocimientos técnicos, sino de supervisión.

Publicidad

El trabajador no compite con la IA, la supervisa

Fuera del escenario en el que la IA sustituye completamente a las personas, la realidad apunta a una transición a modelos híbridos, donde la inteligencia artificial ejecuta tareas, y los trabajadores supervisan, intepretan y colaboran con los sistemas.

“Cada vez más, necesitaremos determinar qué tareas delegar por completo a agentes autónomos y cuáles elevar mediante la colaboración entre humanos y máquinas”, señala el Informe de habilidades en el trabajo 2026 de Coursera.

Esto implica nuevas capacidades: entender cómo funcionan los algoritmos, validar resultados, detectar errores y tomar decisiones finales. En otras palabras, el valor está en el criterio humano aplicado a procesos automatizados.

Según el informe de Coursera, esto ha impulsado la demanda de habilidades humanas, particularmente relacionadas con el análisis y juicio: crecimiento de 168% interanual para el pensamiento crítico para datos, y más de 101% aplicado en el desarrollo de software y productos. Mientras tanto, la toma de decisiones basada en datos aumentó 126% interanual.

“A medida que los trabajadores pasan de colaborar con la IA a delegarle tareas enteras, el ser humano está pasando de tener el rol de colaborador al de validador crítico del resultado final”, enfatiza el estudio.

El trabajador deja de ser operador, para actuar más como un auditor del sistema.

La IA presiona el empleo y acelera la polarización laboral
Carrera

La IA presiona el empleo y acelera la polarización laboral

El problema: no hay suficiente talento

De acuerdo con el WEF, solo dos de cada 10 líderes empresariales considera que los sistemas educativos están formando talento en las habilidades de IA y datos, y apenas 20% cree que su fuerza laboral domina estas capacidades.

A nivel global, esto se traduce que 63% de los empleadores identifiquen la falta de habilidades como la principal barrera para la transformación.

Por ello, las ofertas laborales ya señalan su necesidad: 34% de las vacantes laborales indican la alfabetización tecnológica básica (que va desde saber usar herramientas digitales en el trabajo), mientras que apenas las habilidades avanzadas de IA y big data están presentes en el 2%.

Publicidad

WEF compartió rangos estimados de cuánto tiempo se necesita para obtener una certificación de habilidades en IA, datos y habilidades digitales. Un nivel básico puede adquirirse en alrededor de 30 horas de aprendizaje, aunque alcanzar un nivel avanzado puede tomar casi 137 horas.

En comparación, áreas como ciberseguridad pueden requerir más de 155 horas para niveles avanzados.

IA y big data
Principiante: 30.4 horas
Intermedio: 83.8 horas
Avanzado: 136.8 horas

Alfabetización tecnológica
Principiante: 61.2 horas
Intermedio: 116.2 horas
Avanzado: 143.5 horas

El informe advierte que, si no se cierra la brecha de habilidades, el impacto económico de la IA podría quedarse corto. Se estima que la IA generativa podría aumentar el PIB global en 7% en la próxima década, pero solo si existe talento capaz de implementarla.

Mientras la tecnología avanza muy rápido, las capacidades de las personas han tenido problemas para ajustarse.

La IA que aumenta la productividad hasta 50% y cambia el rol del talento junior
Tecnología

La IA en las juntas permite ahorrar 20% de horas e impulsar a los becarios

Habilidades laborales de IA con más crecimiento

El informe de Coursera señaló las habilidades de GenAI con más crecimiento interanual, de las cuales destacan aquellas relacionadas con la creatividad y la comunicación, sin dejar de vista la supervisión estratégica y evaluación crítica:

1. Creación de contenido: El proceso de planificar, crear y compartir materiales atractivos como artículos, videos y publicaciones para diferentes audiencias y plataformas.

2. Personalización de la IA: El uso de datos para adaptar el contenido, las recomendaciones y la experiencia digital del usuario en función de su comportamiento específico.

3. Agentes de la IA generativa: Sistemas de IA independientes que pueden crear contenido de forma automática, generar respuestas y completar tareas según indicaciones o contextos determinados.

4. Análisis de imagen: Una técnica que enseña a las computadoras cómo interpretar, comprender y extraer información significativa de datos visuales como imágenes y videos.

5. Privacidad de la información: La aplicación de prácticas y normas para administrar datos personales confidenciales y protegerlos contra el acceso no autorizado, al tiempo que se protegen los derechos de las personas.

Publicidad

6. Pensamiento crítico: El proceso de analizar de manera lógica información, argumentos y situaciones para formar un criterio razonado o resolver un problema.

7. Depuración: El proceso sistemático de encontrar y corregir errores o “bugs” en un programa informático o hardware para que funcione según lo previsto.

8. Indicaciones multimodales: El proceso de dar instrucciones a una IA utilizando una combinación de entradas, como texto e imágenes, para obtener resultados más precisos y contextualizados.

9. Estrategia de producto de IA: Implica el uso de inteligencia artificial para mejorar la forma en que se planifica, desarrolla, gestiona y lanza un producto.

10. Aplicación de LLM: La habilidad de construir y utilizar grandes modelos lingüísticos (LLM) para crear herramientas inteligentes, como chatbots o asistentes, que entienden y generan lenguaje humano.

Tags

Carrera Inteligencia artificial Mercado de trabajo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad