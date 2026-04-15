El nuevo trabajador no compite con la IA, la supervisa y corrige sus errores

El trabajador no compite con la IA, la supervisa

Fuera del escenario en el que la IA sustituye completamente a las personas, la realidad apunta a una transición a modelos híbridos, donde la inteligencia artificial ejecuta tareas, y los trabajadores supervisan, intepretan y colaboran con los sistemas.

“Cada vez más, necesitaremos determinar qué tareas delegar por completo a agentes autónomos y cuáles elevar mediante la colaboración entre humanos y máquinas”, señala el Informe de habilidades en el trabajo 2026 de Coursera.

Esto implica nuevas capacidades: entender cómo funcionan los algoritmos, validar resultados, detectar errores y tomar decisiones finales. En otras palabras, el valor está en el criterio humano aplicado a procesos automatizados.

Según el informe de Coursera, esto ha impulsado la demanda de habilidades humanas, particularmente relacionadas con el análisis y juicio: crecimiento de 168% interanual para el pensamiento crítico para datos, y más de 101% aplicado en el desarrollo de software y productos. Mientras tanto, la toma de decisiones basada en datos aumentó 126% interanual.

“A medida que los trabajadores pasan de colaborar con la IA a delegarle tareas enteras, el ser humano está pasando de tener el rol de colaborador al de validador crítico del resultado final”, enfatiza el estudio.

El trabajador deja de ser operador, para actuar más como un auditor del sistema.

El problema: no hay suficiente talento

De acuerdo con el WEF, solo dos de cada 10 líderes empresariales considera que los sistemas educativos están formando talento en las habilidades de IA y datos, y apenas 20% cree que su fuerza laboral domina estas capacidades.

A nivel global, esto se traduce que 63% de los empleadores identifiquen la falta de habilidades como la principal barrera para la transformación.

Por ello, las ofertas laborales ya señalan su necesidad: 34% de las vacantes laborales indican la alfabetización tecnológica básica (que va desde saber usar herramientas digitales en el trabajo), mientras que apenas las habilidades avanzadas de IA y big data están presentes en el 2%.