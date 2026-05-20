Universidad Europea: la excelencia internacional impulsa el talento multicultural

Desafíos reales

Su enfoque práctico conecta a los estudiantes directamente con el mundo profesional, mediante más de 30,000 acuerdos con empresas e instituciones. Cada programa está respaldado por un modelo académico innovador, que fomenta la participación activa, el pensamiento crítico y el desarrollo de competencias laborales. No es casualidad que su tasa de empleabilidad supere el 91%.

Además, su red de docentes y expertos incluye profesionales en ejercicio, doctores con experiencia internacional y líderes en sus campos, que brindan una enseñanza cercana, personalizada y de excelencia.

Compromiso en América Latina

Estudiantes de 110 países conviven en un entorno diverso y de creciente presencia en América Latina. Con la apertura de oficinas en Bogotá, Quito y Lima, la Universidad Europea les proporciona un acompañamiento cercano; mientras que en México fortalece su propuesta con alianzas estratégicas con los sectores público y privado.

De este modo, la institución ha cerrado acuerdos con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), para que los alumnos mexicanos puedan obtener becas del 50% en maestrías oficiales en línea, durante 2026.

Es así como la Universidad Europea trasciende la formación académica para convertirse en un puente hacia el futuro, entre países, culturas y oportunidades.