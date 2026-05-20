A través de su cuenta de 𝕏 se observa como se determinó el llamado al emplazamiento a huelga durante una Asamblea que se llevó a cabo por parte de los integrantes del Sinacta.

El secretario general del Sinacta, José Alfredo Covarrubias, afirmó en entrevista en Fórmula que este 20 de mayo acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la CDMX para informar sobre el emplazamiento a huelga.

“Hemos tenido mesas de negociación, pero no hay avances, por lo que los compañeros exigieron que nos vayamos a huelga”, expresó.

Tras el XVI Congreso Nacional, emplazamos a huelga ante la indiferencia de las autoridades hacendarias.

​La situación es insostenible:

📍 19+ controladores sin nombramiento.

💸 30% de pérdida salarial. ​¡Sin condiciones dignas, no hay operación segura! ✈️🚫 #SINACTA #Aviación pic.twitter.com/0tU9R8sXbc — SINACTA (@SINACTA) May 19, 2026

¿Qué exigen los operadores aéreos?

Entre las exigencias están que faltan aproximadamente 500 controladores aéreos en el país, lo que deriva en largas jornadas de trabajo de los que actualmente operan, lo que deriva en una falta de descanso adecuado en el personal. Tampoco se realizan de manera regular simulaciones ni cursos adecuados ante las nuevas operaciones aéreas previstas para el Mundial.

Otra de las denuncias es que se ha movilizado a aproximadamente 25 trabajadores contratados a distintas estaciones sin nombramientos oficiales ni pagos completos.

También denuncian fallas en antenas montañosas, ausencia de instrumentos meteorológicos en algunas estaciones, entre otras fallas tecnológicas que complican su labor.