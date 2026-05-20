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Controladores aéreos emplazan a huelga a semanas del Mundial

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo informó sobre las acciones a seguir en el emplazamiento de huelga si no se resuelven sus demandas.
mié 20 mayo 2026 10:01 AM
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Los operadores aéreos en el país exigen al gobierno Federal mejores condiciones laborales. (Foto: iStock)

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) emplazó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante una falta de respuestas que hizo desde hace un año sobre déficit en el personal, recortes salariales y deficiencias operativas que afectan a los trabajadores.

Este llamado se hace a unas semanas de la Copa del Mundo 2026 en la que se prevé aumente la llegada de turistas nacionales y extranjeros a las sedes de los partidos como es el caso de la CDMX.

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A través de su cuenta de 𝕏 se observa como se determinó el llamado al emplazamiento a huelga durante una Asamblea que se llevó a cabo por parte de los integrantes del Sinacta.

El secretario general del Sinacta, José Alfredo Covarrubias, afirmó en entrevista en Fórmula que este 20 de mayo acudirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la CDMX para informar sobre el emplazamiento a huelga.

“Hemos tenido mesas de negociación, pero no hay avances, por lo que los compañeros exigieron que nos vayamos a huelga”, expresó.

¿Qué exigen los operadores aéreos?

Entre las exigencias están que faltan aproximadamente 500 controladores aéreos en el país, lo que deriva en largas jornadas de trabajo de los que actualmente operan, lo que deriva en una falta de descanso adecuado en el personal. Tampoco se realizan de manera regular simulaciones ni cursos adecuados ante las nuevas operaciones aéreas previstas para el Mundial.

Otra de las denuncias es que se ha movilizado a aproximadamente 25 trabajadores contratados a distintas estaciones sin nombramientos oficiales ni pagos completos.

También denuncian fallas en antenas montañosas, ausencia de instrumentos meteorológicos en algunas estaciones, entre otras fallas tecnológicas que complican su labor.

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Funciones de los controladores aéreos

Son responsables de autorizar despegues, aterrizajes y coordinar el flujo seguro de aeronaves en el espacio aéreo mexicano, por lo que de ir a huelga complicaría la operatividad en los aeropuertos internacionales como el Benito Juárez, en la CDMX, el General mariano Escobedo en Monterrey y el Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara, es decir, en sedes mundialistas.

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Respaldo de pilotos

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) informó en un comunicado sobre su respaldo al emplazamiento a huelga por parte de los operadores aéreos.

“La seguridad de la aviación no se construye únicamente desde una cabina de mando , sino tambièn desde cada torre y centro de control del país,donde miles de decisiones son tomadas con profesionalismo y precisión”, destacan.

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De acuerdo con datos oficiales, la llegada de turistas extranjeros y nacionales durante la Copa del Mundo 2026 representaría un incremento del 44% en el flujo turístico respecto a años anteriores, principalmente en las ciudades anfitrionas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Tan solo para la capital del país se proyectan 2.6 millones de visitantes y para Guadalajara alrededor de 2.5 millones durante el torneo futbolístico de este año.

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