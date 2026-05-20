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Internacional

EU presenta cargos contra Raúl Castro, en una escalada de su conflicto con Cuba

El gobierno de Donald Trump, que ejerce desde enero una campaña de máxima presión a la isla, ahora apunta al expresidente cubano.
mié 20 mayo 2026 09:59 AM
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eu presenta cargos contra raul castro
La acusación se relaciona con el supuesto papel de Castro en el derribo en 1996 de dos aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al rescate. (Foto: Alexandre Meneghini-Pool/Getty Images)

Estados Unidos presentó este miércoles cargos penales contra Raúl Castro, expresidente de Cuba y hermano de Fidel Castro, informó un alto funcionario de la administración Trump.

Esta medida marca una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla.

La acusación está relacionada con el supuesto papel de Castro en el derribo en 1996 de dos aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al rescate, con sede en Miami. Los cargos fueron revelados por un juez de Miami que levantó el secreto del sumario, según pudo consultar la AFP.

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¿De qué se acusa a Raúl Castro?

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de "Hermanos al Rescate" en el estrecho de Florida, lo que provocó la muerte a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales.

Castro era ministro de defensa entonces, lo que lo convertía en la autoridad más alta de la nación después de su hermano Fidel.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutir una investigación en curso.

En conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, el representante de Florida Carlos Gíménez comentó sobre la imputación al jefe revolucionario cubano: "Este es un mensaje a Raúl Castro: tus días están contados".

Intentar capturar a Raúl Castro, como sucedió con el venezolano Nicolás Maduro, "depende ahora del presidente" Trump, añadió.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, que luego Trump cuestionó.

Washington intensificó este lunes su presión sobre La Habana al anunciar sanciones contra su agencia de inteligencia y nueve ciudadanos cubanos, incluidos los ministros de Comunicaciones, Energía y Justicia.

Varios altos funcionarios del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y al menos tres generales figuran también entre los sancionados, según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Trump considera que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos. El republicano ha lanzado repetidas amenazas de "tomar el control" de Cuba, y sugerido incluso el envío de un portaviones.

"Una nueva relación"

El mismo miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

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El mensaje muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español.

"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", sostuvo el secretario de Estado.

El anuncio se produce el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar

¿Qué pasa en Cuba?

Tras derrocar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba en Latinoamérica, Washington cortó el suministro de petróleo venezolano a la isla y amenaza con sanciones al país que le venda combustible.

La isla, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, solo ha recibido un tanquero ruso desde finales de enero .

El bloqueo petrolero de Trump mantiene prácticamente paralizada su economía, a la vez que ha agudizado la grave crisis económica que ya enfrentaba, con falta de alimentos, medicinas y prolongados apagones.

La Habana sostiene que el bloqueo petrolero ha provocado que el país se quede sin el diésel y el fueloil necesarios para alimentar los generadores que complementan la producción eléctrica de sus siete centrales energéticas.

El lunes, Cuba recibió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria procedente de México, el quinto que envía a la isla el gobierno de Claudia Sheinbaum desde febrero.

A diferencia de los envíos anteriores, que fueron transportados por la Marina mexicana, este cargamento fue trasladado por un buque mercante, según observaron periodistas de la agencia AFP. La embarcación transporta 1,700 toneladas de ayuda.

El ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alberto López, declaró que el cargamento incluía leche en polvo y frijoles destinados a niños y personas mayores.

Con información de AFP

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