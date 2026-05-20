¿De qué se acusa a Raúl Castro?

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de "Hermanos al Rescate" en el estrecho de Florida, lo que provocó la muerte a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales.

Castro era ministro de defensa entonces, lo que lo convertía en la autoridad más alta de la nación después de su hermano Fidel.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutir una investigación en curso.

En conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, el representante de Florida Carlos Gíménez comentó sobre la imputación al jefe revolucionario cubano: "Este es un mensaje a Raúl Castro: tus días están contados".

Intentar capturar a Raúl Castro, como sucedió con el venezolano Nicolás Maduro, "depende ahora del presidente" Trump, añadió.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, que luego Trump cuestionó.

Washington intensificó este lunes su presión sobre La Habana al anunciar sanciones contra su agencia de inteligencia y nueve ciudadanos cubanos, incluidos los ministros de Comunicaciones, Energía y Justicia.

Varios altos funcionarios del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y al menos tres generales figuran también entre los sancionados, según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Trump considera que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos. El republicano ha lanzado repetidas amenazas de "tomar el control" de Cuba, y sugerido incluso el envío de un portaviones.

"Una nueva relación"

El mismo miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.