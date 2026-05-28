Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

¿A qué clase social perteneces? El Inegi tiene una respuesta según tus ingresos y gastos

Los datos más recientes muestran cómo cambia el nivel de vida de los hogares mexicanos dependiendo de sus ingresos, el lugar donde viven y el nivel económico al que pertenecen.
jue 28 mayo 2026 03:09 PM
Añadir Expansión en Google
clases-sociales-mexico-cuanto-dinero-ganar-clase-media
Para millones de familias mexicanas, gran parte del ingreso trimestral termina destinándose a necesidades cotidianas y servicios básicos. (Expansión|ChatGPT)

Cubrir la despensa, pagar el transporte y mantener un techo consume la mayor parte del presupuesto de millones de familias mexicanas. Aunque la desigualdad económica ha bajado en comparación con años recientes, la distancia entre quienes menos y más ganan sigue siendo enorme.

Así lo documentan los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los resultados revelan cuánto perciben realmente los distintos sectores de la población, en qué se va el dinero cada trimestre y qué tan lejos está el ingreso promedio del que vive la mayoría.

Publicidad

¿Cuáles son las clases sociales en México?

Aunque el debate sobre clases sociales suele ser intuitivo —todos tenemos una idea de dónde nos ubicamos—, la clasificación formal no es tan simple. Una categorización retomada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) divide a la población en distintos niveles socioeconómicos según ingresos, ocupación y estabilidad financiera. Su función es descriptiva, no oficial.

Según ese documento, los segmentos quedan así definidos:

Baja-Baja: Se estima que representa el 35% de la población, y está constituida por trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes informales, desempleados, y gente que vive de la asistencia social.

Baja-Alta: Se estima que sea aproximadamente 25% de la población nacional y está conformada principalmente por obreros y campesinos (agricultores). Es la fuerza física de la sociedad, ya que realiza arduos trabajos a cambio de un ingreso ligeramente superior al sueldo mínimo.

Media-Baja: Formada por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Sus ingresos no son muy sustanciosos pero son estables, se estima que sea el 20% de la población nacional.

Media-Alta: Incluye a la mayoría de hombres de negocios y profesionales que han triunfado y que por lo general constan de buenos y estables ingresos económicos. Se estima que sea aproximadamente 14% de la población nacional.

Alta-Baja: la integran familias que son ricas de pocas generaciones atrás. Sus ingresos económicos son cuantiosos y muy estables. Se estima que sea aproximadamente el 5% de la población nacional.

Alta-Alta: La componen antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido prominentes y cuya fortuna es tan añeja que se ha olvidado cuándo y cómo la obtuvieron. Se estima que sea aproximadamente 1% de la población nacional.

Shein
Economía

México se despide de la ropa barata: el fast fashion enfrenta su mayor presión en años

Publicidad

¿A qué clase social perteneces según tus ingresos?

Durante 2024, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en México se ubicó en 77,864 pesos.

Detrás de ese promedio nacional aparecen diferencias importantes. Hogares ubicados en zonas urbanas reportaron ingresos promedio de 85,550 pesos trimestrales, mientras que en áreas rurales la cifra cayó a 48,004 pesos.

Aunque la ENIGH no clasifica oficialmente a los hogares mexicanos en clase baja, media o alta, la distribución por deciles permite aproximar en qué nivel económico se ubica cada familia. Los primeros cuatro concentran los ingresos más bajos del país; los deciles V al VIII agrupan niveles intermedios y de mayor estabilidad económica; mientras que los deciles IX y X concentran los ingresos más altos.

- Decil I: 16,795 pesos

- Decil II: 28,297 pesos

- Decil III: 36,845 pesos

- Decil IV: 45,245 pesos

- Decil V: 54,308 pesos

- Decil VI: 64,600 pesos

- Decil VII: 77,451 pesos

- Decil VIII: 95,291 pesos

- Decil IX: 123,712 pesos

- Decil X: 236,095 pesos

trabajadores-informales-micronegocios-mexico
Economía

El empleo crece en micronegocios: suman 713,000 plazas y caen las grandes empresas

La desigualdad bajó, pero la brecha sigue siendo amplia

Reducir la desigualdad económica ha sido uno de los principales cambios reflejados por la ENIGH 2024. Para medir esa variación, el Inegi utiliza el coeficiente de Gini, indicador que muestra qué tan concentrado está el ingreso entre la población.

Durante 2016, el coeficiente se ubicó en 0.449. Más tarde descendió a 0.402 en 2022 y finalmente llegó a 0.391 en 2024, el nivel más bajo del periodo analizado.

Parte de esa reducción está relacionada con transferencias y apoyos sociales. Sin esos recursos, el coeficiente habría alcanzado 0.450 en 2024, incluso por encima del registrado en 2016.

Pese a la mejora, las diferencias entre hogares continúan siendo profundas, especialmente entre los sectores ubicados en los extremos de ingreso.

Publicidad

¿En qué gastan más dinero los hogares mexicanos?

Mantener el funcionamiento cotidiano de un hogar absorbe buena parte del ingreso familiar en México. Según la ENIGH 2024, el gasto corriente monetario promedio trimestral alcanzó 47,674 pesos por hogar.

Comida y bebidas representan el desembolso más fuerte: 17,982 pesos trimestrales destinados a alimentos, bebidas y tabaco. Transporte y comunicaciones implican otros 9,319 pesos.

A eso se suman 4,593 pesos en educación y esparcimiento, además de 4,346 pesos en vivienda y servicios básicos.

Rubros como cuidados personales consumen 3,709 pesos trimestrales; enseres domésticos y artículos para el hogar representan 3,014 pesos; vestido y calzado alcanzan 1,830 pesos; salud suma 1,605 pesos y transferencias y otros gastos agregan 1,276 pesos más.

La distribución del gasto muestra que gran parte del presupuesto familiar sigue concentrándose en necesidades esenciales y consumo cotidiano.

El trabajo sigue siendo la principal fuente de ingreso

Actividades laborales continúan siendo el principal sostén económico de los hogares mexicanos. Datos de la ENIGH 2024 muestran que el 65.6% del ingreso corriente total trimestral proviene del trabajo.

Transferencias y apoyos sociales aportaron 17.7% del ingreso total. Otro 11.6% correspondió a la estimación del alquiler de vivienda propia.

Ingresos por renta de propiedades representaron apenas 4.9%, mientras otros ingresos corrientes alcanzaron solo 0.1%.

Más allá de los porcentajes, la composición del ingreso deja ver una realidad persistente: para la mayoría de las familias mexicanas, trabajar sigue siendo la principal vía para sostener el gasto cotidiano.

Tags

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Ingresos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad