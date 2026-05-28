¿A qué clase social perteneces según tus ingresos?
Durante 2024, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en México se ubicó en 77,864 pesos.
Detrás de ese promedio nacional aparecen diferencias importantes. Hogares ubicados en zonas urbanas reportaron ingresos promedio de 85,550 pesos trimestrales, mientras que en áreas rurales la cifra cayó a 48,004 pesos.
Aunque la ENIGH no clasifica oficialmente a los hogares mexicanos en clase baja, media o alta, la distribución por deciles permite aproximar en qué nivel económico se ubica cada familia. Los primeros cuatro concentran los ingresos más bajos del país; los deciles V al VIII agrupan niveles intermedios y de mayor estabilidad económica; mientras que los deciles IX y X concentran los ingresos más altos.
- Decil I: 16,795 pesos
- Decil II: 28,297 pesos
- Decil III: 36,845 pesos
- Decil IV: 45,245 pesos
- Decil V: 54,308 pesos
- Decil VI: 64,600 pesos
- Decil VII: 77,451 pesos
- Decil VIII: 95,291 pesos
- Decil IX: 123,712 pesos
- Decil X: 236,095 pesos
La desigualdad bajó, pero la brecha sigue siendo amplia
Reducir la desigualdad económica ha sido uno de los principales cambios reflejados por la ENIGH 2024. Para medir esa variación, el Inegi utiliza el coeficiente de Gini, indicador que muestra qué tan concentrado está el ingreso entre la población.
Durante 2016, el coeficiente se ubicó en 0.449. Más tarde descendió a 0.402 en 2022 y finalmente llegó a 0.391 en 2024, el nivel más bajo del periodo analizado.
Parte de esa reducción está relacionada con transferencias y apoyos sociales. Sin esos recursos, el coeficiente habría alcanzado 0.450 en 2024, incluso por encima del registrado en 2016.
Pese a la mejora, las diferencias entre hogares continúan siendo profundas, especialmente entre los sectores ubicados en los extremos de ingreso.