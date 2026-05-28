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YouTube transmitirá la inauguración del Mundial y desafía a la tele tradicional

A través de una alianza estratégica con la FIFA, la plataforma busca capturar a un público mexicano que ya prefiere los contenidos en internet sobre la pantalla clásica.
jue 28 mayo 2026 04:00 PM
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YouTube transmitirá la inauguración del Mundial
Este tipo de medidas, además de dar más ofertas al usuario, explica Juan Pablo Robert, líder de empresas de medios para YouTube Hispanoamérica, representa un cambio drástico a las dinámicas de los medios tradicionales. (Foto: Fernando Guarneros)

El Mundial 2026 es un evento crucial para la estrategia de YouTube. La empresa busca convertirse en un sistema operativo cultural que marque las tendencias de las conversaciones más importantes y es por ello que pretende ser uno de los medios más relevantes en torno al campeonato, por medio de su asociación con la FIFA para llevar el contenido a la plataforma.

Una de las principales estrategias que la empresa implementará es la transmisión de partidos del torneo a través de la plataforma. Un ejemplo significativo, menciona Juan Pablo Robert, líder de empresas de medios para YouTube Hispanoamérica, es la transmisión del partido inaugural a través de los canales de Televisa, TUDN y ViX.

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Este tipo de medidas, además de dar más ofertas al usuario, explica el especialista, representa un cambio drástico a las dinámicas de los medios tradicionales.

"El famoso Prime Time se vuelve personal”, comenta. “Es decir, yo decido cuál es el mejor momento para poderlo ver, porque transito entre podcasts, Shorts o videos largos. Esta adaptabilidad permite que el contenido conecte con los fans en los momentos más relevantes para ellos”.

Con esto en mente, la empresa busca capturar una audiencia que tan solo en Qatar 2022 involucró a alrededor de 5,000 millones de personas a través de distintas plataformas y dispositivos.

De hecho, como parte de sus anuncios, YouTube dio a conocer que medios y creadores socios de la FIFA (los cuales compraron los derechos de transmisión) podrán publicar resúmenes extendidos, material detrás de cámaras e incluso transmitir los primeros 10 minutos de cada partido en sus propios canales, algo que apenas tiene un precedente en el Mundial de Clubes de 2025.

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En este sentido, el canal brasileño CazéTV fue el responsable de transmitir el Mundial de Clubes FIFA 2025 y alcanzó un millón de vistas en su canal oficial, por lo que para la justa mundialista de este año aseguró los derechos para transmitir partidos de Brasil, algo que nunca había sucedido.

“Lo que antes pertenecía exclusivamente a las cadenas de televisión tradicionales ahora se convierte en una arena diversa y llena de perspectiva con los creadores de contenido como los principales destinos para digerir, experimentar y disfrutar" el futbol, menciona Karla Agis, líder de Tendencias y Cultura en YouTube.

A esto se sumará la liberación de contenido histórico del archivo digital de la FIFA y el acceso privilegiado para un grupo global de creadores, que no solo harán reacciones sino piezas con historias humanas, análisis tácticos y escenas fuera del campo.

Esto, de acuerdo con la empresa, busca captar un mercado interesado por el futbol, pero cada vez más lejos de los canales tradicionales, pues según datos del reporte Una Revolución del Futbol, realizado por YouTube y la consultora SmithGeiger, 59% de los aficionados mexicanos y 56% de los brasileños prefieren ver comentarios deportivos profesionales en línea en lugar de televisión tradicional.

Además, el 66% de los aficionados en México de entre 14 y 49 años ven o interactúan semanalmente con comentarios o análisis deportivos de creadores o fans, un dato que destaca cómo la "naturaleza participativa y el empoderamiento de los fandoms impacta en aquello que nos apasiona moldeando industrias enteras en el camino”, agrega Agis.

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