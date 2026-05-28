YouTube transmitirá la inauguración del Mundial y desafía a la tele tradicional

En este sentido, el canal brasileño CazéTV fue el responsable de transmitir el Mundial de Clubes FIFA 2025 y alcanzó un millón de vistas en su canal oficial, por lo que para la justa mundialista de este año aseguró los derechos para transmitir partidos de Brasil, algo que nunca había sucedido.

“Lo que antes pertenecía exclusivamente a las cadenas de televisión tradicionales ahora se convierte en una arena diversa y llena de perspectiva con los creadores de contenido como los principales destinos para digerir, experimentar y disfrutar" el futbol, menciona Karla Agis, líder de Tendencias y Cultura en YouTube.

A esto se sumará la liberación de contenido histórico del archivo digital de la FIFA y el acceso privilegiado para un grupo global de creadores, que no solo harán reacciones sino piezas con historias humanas, análisis tácticos y escenas fuera del campo.

Esto, de acuerdo con la empresa, busca captar un mercado interesado por el futbol, pero cada vez más lejos de los canales tradicionales, pues según datos del reporte Una Revolución del Futbol, realizado por YouTube y la consultora SmithGeiger, 59% de los aficionados mexicanos y 56% de los brasileños prefieren ver comentarios deportivos profesionales en línea en lugar de televisión tradicional.

Además, el 66% de los aficionados en México de entre 14 y 49 años ven o interactúan semanalmente con comentarios o análisis deportivos de creadores o fans, un dato que destaca cómo la "naturaleza participativa y el empoderamiento de los fandoms impacta en aquello que nos apasiona moldeando industrias enteras en el camino”, agrega Agis.