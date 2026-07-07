En pocos días, más de 158 mil aspirantes que presentaron el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrán ver sus resultados.
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) ya confirmó la fecha en que publicará los resultados del Concurso de Selección 2026, por lo que quienes buscan un lugar en alguna de las carreras de la máxima casa de estudios podrán conocer si fueron admitidos y comenzar el proceso de inscripción. Aquí te explicamos cuándo salen los resultados, dónde consultarlos, cómo verificarlos correctamente y qué sigue para quienes obtengan un lugar.
Publicidad
Acciones legales por trampas en el examen
La UNAM informó que presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes tras detectar presuntas prácticas fraudulentas relacionadas con el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.
La institución señaló que algunas personas y empresas habrían engañado a aspirantes y sus familias mediante la venta de supuestos servicios para garantizar o facilitar el ingreso, pese a que el proceso de admisión se realiza bajo estrictos mecanismos de seguridad y supervisión.
La denuncia fue presentada el 3 de julio como parte de las acciones para proteger la integridad del proceso de admisión y evitar que más familias sean víctimas de fraudes.
¿Cuándo salen los resultados de la UNAM 2026?
De acuerdo con el cronograma oficial de la DGAE, los resultados del Concurso de Selección para ingreso a licenciatura se publicarán el viernes 17 de julio de 2026.
Sin embargo, la UNAM no tiene establecida la hora oficial para su publicación, por lo que recomienda a las y los aspirantes mantenerse atentos durante ese día y consultar únicamente los canales institucionales para evitar caer en información falsa.
La universidad recordó que, para revisar el resultado, será indispensable contar con la siguiente información:
Número de folio.
Contraseña registrada a lo largo del proceso de selección.
Una vez publicados los resultados, en caso de ser seleccionado será necesario descargar la documentación para continuar con el proceso de inscripción, las cuales estarán disponibles entre el 17 y el 20 de julio, mientras que la entrega de documentos e inscripciones iniciará a finales del mismo mes y se extenderá hasta principios de agosto, dependiendo del tipo de ingreso de cada estudiante.
Publicidad
La DGAE insiste en que las personas aspirantes en no compartir sus datos de acceso con otras personas y recomienda ingresar directamente al portal oficial de la universidad, ya que durante cada proceso de admisión suelen aparecer páginas o perfiles falsos que prometen consultar resultados antes de tiempo o modificar el estatus de ingreso, algo que la UNAM ha reiterado que es imposible.
¿Dónde y cómo consultar los resultados?
Los resultados únicamente podrán revisarse a través del portal oficial de la DGAE, ingresando a "TU SITIO" con el correo electrónico y la contraseña registrados durante el proceso de admisión. La universidad recomienda evitar buscadores de internet y escribir directamente la dirección oficial para prevenir fraudes o páginas falsas.
Para consultar el resultado será necesario contar con el correo electrónico registrado, la contraseña creada durante el proceso de inscripción y el folio de la Cita de Examen, documento que la propia UNAM solicita conservar hasta concluir completamente el concurso de selección.
Si el aspirante resulta seleccionado, el sistema habilitará también la descarga de la cita para entregar la documentación de ingreso. Quienes no resulten admitidos también podrán consultar su desempeño mediante el diagnóstico del examen durante el periodo establecido por la universidad.
¿Qué sigue si fuiste aceptado en la UNAM?
Después de la publicación de resultados, la UNAM iniciará una serie de trámites obligatorios que deberán realizarse dentro de las fechas establecidas en el calendario oficial.
Publicidad
El calendario oficial establece que las inscripciones en planteles se realizarán del 3 al 7 de agosto, mientras que el inicio del ciclo escolar 2026-2027está programado para el 10 de agosto.