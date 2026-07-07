¿Cuándo salen los resultados del IPN 2026?

El Politécnico informó que los resultados del examen de admisión para licenciatura se publicarán el sábado 11 de julio de 2026.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la consulta se realizará únicamente a través del portal institucional, por lo que el IPN exhortó a los aspirantes a no confiar en páginas externas o perfiles en redes sociales que aseguren tener acceso anticipado a la información.

- (Tomado de Flickr/Ricardo Meza)

El Politécnico explicó que la asignación de lugares se realiza de manera automática mediante un sistema que ordena a las y los aspirantes de acuerdo con el número de aciertos obtenidos en el examen y la disponibilidad.

¿Qué pasa si no eres admitido?

La institución recordó que quienes resulten asignados ya no podrán participar en la siguiente convocatoria, mientras que las personas no asignadas sí tendrán la posibilidad de registrarse nuevamente en el siguiente proceso de admisión febrero-julio 2027.

Además, quienes no obtengan un lugar podrán solicitar formalmente el número de aciertos alcanzados en el examen dentro del plazo establecido por el Instituto. Para esto se deberá realizar la solicitud vía correo electrónico a oficiosdae@ipn.mx, indicando en el asunto “solicitud de aciertos”.

¿Dónde y cómo consultar los resultados del IPN?

Los resultados podrán revisarse exclusivamente en la Plataforma de Admisión del IPN, disponible en el portal oficial del Instituto. Para ingresar será necesario utilizar las credenciales creadas durante el proceso de registro y acceder a la sección correspondiente al examen de admisión del ciclo escolar 2026-2027.