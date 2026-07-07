Los resultados del examen de ingreso al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para licenciatura 2026 ya tienen fecha de publicación.
Para todos los aspirantes que están esperando conocer si fueron seleccionados, aquí te explicamos cuándo estarán disponibles, en qué plataforma podrás revisarlos, qué documentos necesitarás para consultarlos y cuáles son los trámites que deberán realizar quienes obtengan un lugar.
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¿Cuándo salen los resultados del IPN 2026?
El Politécnico informó que los resultados del examen de admisión para licenciatura se publicarán el sábado 11 de julio de 2026.
De acuerdo con la convocatoria oficial, la consulta se realizará únicamente a través del portal institucional, por lo que el IPN exhortó a los aspirantes a no confiar en páginas externas o perfiles en redes sociales que aseguren tener acceso anticipado a la información.
El Politécnico explicó que la asignación de lugares se realiza de manera automática mediante un sistema que ordena a las y los aspirantes de acuerdo con el número de aciertos obtenidos en el examen y la disponibilidad.
¿Qué pasa si no eres admitido?
La institución recordó que quienes resulten asignados ya no podrán participar en la siguiente convocatoria, mientras que las personas no asignadas sí tendrán la posibilidad de registrarse nuevamente en el siguiente proceso de admisión febrero-julio 2027.
Además, quienes no obtengan un lugar podrán solicitar formalmente el número de aciertos alcanzados en el examen dentro del plazo establecido por el Instituto. Para esto se deberá realizar la solicitud vía correo electrónico a oficiosdae@ipn.mx, indicando en el asunto “solicitud de aciertos”.
Los resultados podrán revisarse exclusivamente en la Plataforma de Admisión del IPN, disponible en el portal oficial del Instituto. Para ingresar será necesario utilizar las credenciales creadas durante el proceso de registro y acceder a la sección correspondiente al examen de admisión del ciclo escolar 2026-2027.
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Dentro del sistema, las y los aspirantes podrán descargar e imprimir su Hoja de Resultado (Documento C). En este documento aparecerá si fueron asignados a una carrera, así como la escuela correspondiente y la fecha y hora en la que deberán presentar o cargar su documentación para completar el proceso de inscripción.
En caso de no realizar este trámite dentro del periodo indicado, el IPN considerará que el aspirante renuncia voluntariamente al lugar obtenido.
Es importante conservar la documentación utilizada durante el registro, ya que será necesaria para descargar la hoja de resultados y completar los trámites posteriores en caso de resultar seleccionado.
¿Qué sigue si fuiste admitido en el IPN?
Después de consultar los resultados, las personas asignadas deberán descargar la documentación correspondiente y seguir las instrucciones indicadas en su Hoja de Resultado, donde se especificarán las fechas para presentar o adjuntar sus documentos y concluir la inscripción.
Entre los documentos que normalmente se solicitan se encuentran el certificado de bachillerato, acta de nacimiento, CURP y demás requisitos administrativos que determine cada unidad académica.
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¿Qué escuelas del Poli siguen en paro?
El 1 de julio, La Jornada reportó que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB-Casco de Santo Tomás), la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Escuela Superior de Economía y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6 Miguel Othón de Mendizábal se mantenían en paro. Por otro lado, la Escuela Superior de Medicina opera con un paro activo.
Este paro de actividades académicas inicio el 13 de mayo para denunciar los problemas en las instalaciones de los planteles, la falta de presupuesto y la destitución del director. Sus demandas escalaron hasta la toma de las instalaciones del Canal 11.