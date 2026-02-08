La siguiente carrera que coincide con la oferta educativa del Politécnico es la Ingeniería Civil, con un salario promedio de 25,259 pesos mensuales, 27,845 pesos en un trabajo formal o 17,796 en la informalidad.
Esta profesión entra entre las distinciones de la institución por el lado de las ingenierías, y es impartida tanto en la CDMX, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco, como en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque, en Chiapas.
El siguiente puesto del Imco engloba, varias propuestas del IPN. La Electrónica automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica enlista una serie de estudios sobre diseño, instalación, operación, mantenimiento, reparación y monitoreo de equipo, máquinas y sistemas electrónicos.
Por tanto, considera la automatización y el control de procesos por medio de mecanismos eléctricos que van desde la biónica, la cibernética, electromecánica, electrónica médica, inteligencia artificial o robórica.
Los profesionales en Electrónica automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica reciben en promedio 25,203 pesos mensuales.
Carreras afines a este campo del IPN puede ser la Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería en Inteligencia Artificial, o Ingeniería Mecánica.
La Arquitectura y urbanismo se encuentra en la séptima posición de las carreras mejor pagadas, con un salario promedio de 24,874 pesos, y el IPN tiene el programa para Ingeniero Arquitecto, En la ESIA Tecamachalco.
Seguida de esta está la Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico, carrera que recibe en promedio 24,140 pesos mensuales. El Politécnico posee el curso de Ingeniería Mecánica en la ESIME Azcapotzalco y la ESIME Culhuacán.