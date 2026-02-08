Publicidad

Carrera

El IPN tiene 7 de las 10 carreras mejor pagadas en México, y casi todas tienen que ver con ingeniería

El Instituto Politécnico Nacional tiene una amplia oferta educativa, entre ellas figuran las carreras mejor pagadas de acuerdo con el Imco y otras instituciones.
dom 08 febrero 2026 09:57 AM
carreras-mejor-pagadas-ipn.png
El IPN se especializa en ingeniería, física, matemáticas, nuevas tecnologías, ciencias médicas y biológicas, así como en ciencias sociales. (Expansión / Google AI Studio)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una de las entidades públicas de educación superior más valoradas, principalmente por su oferta académica enfocada en las ingenierías, nuevas tecnologías, ciencias médicas y matemáticas, las cuales son muy bien valoradas en el mercado de trabajo del país.

Entre las carreras que imparte la institución, figuran las profesiones mejor pagadas en México actualmente, así como aquellas que prometen un éxito laboral, de acuerdo con los listados del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco),

Las carreras mejor pagadas que ofrece el IPN

El IPN ofrece varias carreras con sueldos competitivos, según el listado realizado por el Imco, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

De acuerdo con la lista de 10 carreras mejor pagadas, el IPN imparte siete de manera directa.

En primer lugar, está la Ingeniería en Computación que, según el Instituto de Estadística, entra dentro de la categoría de “Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación”, que obtiene la mejor remuneración en México.

De acuerdo con el IMCO, el sueldo promedio mensual es de 25,761 pesos. En el sistema formal, el promedio de ingresos asciende a 27,748 pesos, mientras que en la informalidad baja considerablemente a 10,759 pesos.

Esta ingeniería es impartida de manera escolarizada en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán, y consta de ocho semestres.

En segundo lugar está Medicina general, cuyo promedio de ingresos mensuales es de 25,732 pesos. En el sector formal sube 1,353 pesos más, y en la informalidad baja hasta los 18,627 pesos.

Esta es una profesión que suele mantenerse entre las primeras posiciones de las listas de mejor paga, así como de alta demanda con aceptación en universidades públicas del IMCO.

El IPN imparte la carrera bajo el título de Médico Cirujano Partero, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) de Milpa Alta, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) y la Escuela Superior de Medicina (ESM), todas en la Ciudad de México.

La siguiente carrera que coincide con la oferta educativa del Politécnico es la Ingeniería Civil, con un salario promedio de 25,259 pesos mensuales, 27,845 pesos en un trabajo formal o 17,796 en la informalidad.

Esta profesión entra entre las distinciones de la institución por el lado de las ingenierías, y es impartida tanto en la CDMX, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco, como en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque, en Chiapas.

El siguiente puesto del Imco engloba, varias propuestas del IPN. La Electrónica automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica enlista una serie de estudios sobre diseño, instalación, operación, mantenimiento, reparación y monitoreo de equipo, máquinas y sistemas electrónicos.

Por tanto, considera la automatización y el control de procesos por medio de mecanismos eléctricos que van desde la biónica, la cibernética, electromecánica, electrónica médica, inteligencia artificial o robórica.

Los profesionales en Electrónica automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica reciben en promedio 25,203 pesos mensuales.

Carreras afines a este campo del IPN puede ser la Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería en Inteligencia Artificial, o Ingeniería Mecánica.

La Arquitectura y urbanismo se encuentra en la séptima posición de las carreras mejor pagadas, con un salario promedio de 24,874 pesos, y el IPN tiene el programa para Ingeniero Arquitecto, En la ESIA Tecamachalco.

Seguida de esta está la Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico, carrera que recibe en promedio 24,140 pesos mensuales. El Politécnico posee el curso de Ingeniería Mecánica en la ESIME Azcapotzalco y la ESIME Culhuacán.

Por último, está el campo del Desarrollo de software (innovación), con un promedio de ingresos de 24,063 pesos mensuales. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con la Ingeniería en Sistemas Computacionales, impartida en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) y la UPIIZ Zacatecas.

Las otras tres carreras mejor pagadas que no tiene el IPN

En realidad, solo hay dos carreras que el Politécnico no imparte. Se trata de Ciencias políticas, que ocupa el cuarto puesto de las carreras mejor pagadas, y Derecho, que obtiene la décima posición.

Ambas no coinciden dentro de programas de estudio señalados por la institución de educación superior.

La única que podría relacionarse, pero no explícitamente, es Administración pública, que está en el top tres. Al respecto, el IPN ofrece la Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial y la Licenciatura en Administración Industrial, pero como sus nombres indican, están enfocadas en otros sectores económicos.

En contraparte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) imparte la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, y es una de las más demandadas dentro del área de ciencias sociales de esta institución.

Las carreras con futuro prometedor

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, se estima que el 85% de los empleos de 2030 aún no existen, y se debe al entorno social y tecnológico cambiante. Por ello, la importancia de elegir una carrera que se alinea a las tendencias tecnológicas y de innovación será clave.

El Tecnológico de Monterrey enlistó una serie de carreras universitarias con mayor demanda para el futuro en México, que coinciden con la demanda:

Ingeniería en Alimentos
Ingeniería en Biotecnología
Licenciatura en Biociencias
Licenciatura en Urbanismo
Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública
Ingeniería en Innovación y Desarrollo

En ese sentido, el IPN tiene una oferta para las primeras tres, con especializaciones afines a la biotecnología, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería.

