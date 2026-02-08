Las carreras mejor pagadas que ofrece el IPN

El IPN ofrece varias carreras con sueldos competitivos, según el listado realizado por el Imco, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

De acuerdo con la lista de 10 carreras mejor pagadas, el IPN imparte siete de manera directa.

En primer lugar, está la Ingeniería en Computación que, según el Instituto de Estadística, entra dentro de la categoría de “Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación”, que obtiene la mejor remuneración en México.

De acuerdo con el IMCO, el sueldo promedio mensual es de 25,761 pesos. En el sistema formal, el promedio de ingresos asciende a 27,748 pesos, mientras que en la informalidad baja considerablemente a 10,759 pesos.

Esta ingeniería es impartida de manera escolarizada en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán, y consta de ocho semestres.

En segundo lugar está Medicina general, cuyo promedio de ingresos mensuales es de 25,732 pesos. En el sector formal sube 1,353 pesos más, y en la informalidad baja hasta los 18,627 pesos.

Esta es una profesión que suele mantenerse entre las primeras posiciones de las listas de mejor paga, así como de alta demanda con aceptación en universidades públicas del IMCO.

El IPN imparte la carrera bajo el título de Médico Cirujano Partero, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) de Milpa Alta, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) y la Escuela Superior de Medicina (ESM), todas en la Ciudad de México.