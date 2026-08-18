UNAM vs. Tec: la diferencia de 1.4 millones por estudiar en las mejores universidades de México

Pero la diferencia no solo está en el ranking, también aparece en el costo de la educación, de acuerdo con una estimación de CotizadorHipotecario.mx, cursar cuatro años de universidad en una institución pública como la UNAM tendría un costo proyectado de 93,793 pesos, mientras que hacerlo en una universidad privada premium como el Tec de Monterrey se estima en 1,500,687 pesos.

La brecha entre ambos escenarios es de 1 millón 406,894 pesos, por lo que estudiar cuatro años en una universidad privada premium puede costar alrededor de 16 veces más que hacerlo en una institución pública.

¿Cuánto cuesta estudiar en la UNAM?

Para saber la diferencia, Cotizador Hipotecario toma como referencia datos de la SEP, Coneval y estimaciones de mercado 2026.

Por lo que cuatro años de universidad en una institución pública tendrían un costo total de 93,793 pesos, considerando una proyección con inflación educativa. Este precio aplica para la UNAM, IPN e incorporadas a la SEP.

La UNAM no solo supera al Tec de Monterrey en el ranking mundial, también representa una inversión mucho menor para cursar una carrera. (Cuartoscuro)

Esto no significa que 93,793 pesos sea una colegiatura oficial de la UNAM, se trata de un cálculo elaborado por el sitio para estimar el costo de la educación en México.

¿Y cuánto cuesta estudiar el Tec?

En la categoría de educación privada premium, la plataforma coloca como referencia a universidades como el Tec de Monterrey y la Iberoamericana.

Para cuatro años de universidad, calcula un costo de 1,500,687 pesos con una inflación educativa anual de 5.5%.

La plataforma también ofrece un ejemplo específico para una universidad premium como el Tec, en el que considera una mensualidad aproximada de 28,800 pesos y calcula un costo total de alrededor de 1.3 millones de pesos para cuatro años sin inflación.

Si existe una inflación de 5.5%, el Tec de Monterrey estudiar cuatro años en la institución alcanza 1,500,687 pesos.