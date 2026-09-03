El IPN no está entre las 100 mejores universidades del mundo, ¿esto afecta el futuro de sus estudiantes?

El resultado del IPN muestra que no necesariamente. Una posición global puede esconder fortalezas específicas en determinadas disciplinas y, para un estudiante, la carrera que elija puede ofrecer una referencia distinta a la posición general de la institución.

El IPN aparece entre las mejores del mundo en una materia

Aunque el IPN se encuentra en el rango 901-950 de la clasificación general, algunas de las materias que ofrece tienen posiciones considerablemente más altas cuando QS compara a las universidades por disciplina.

El ejemplo más destacado es Ingeniería Petrolera , que aparece en el rango 51-100 a nivel mundial.

En esta materia, el IPN obtiene una puntuación de 52.8 en reputación académica, mientras que alcanza 74.8 en citas por artículo y 56.8 en reputación entre empleadores.

Ingeniería de Petróleo del IPN aparece en el rango 51-100 a nivel mundial. (Archivo)



El indicador de citas por artículo busca reflejar la influencia que tienen las investigaciones académicas de una institución en su campo. La reputación entre empleadores, por su parte, considera la percepción que tienen los empleadores sobre la preparación de los egresados.

La diferencia frente a la clasificación general es considerable, mientras el IPN se encuentra entre las posiciones 901 y 950 cuando se compara a las universidades en conjunto, una de sus disciplinas aparece dentro de las primeras 100 del mundo.

Medicina y Matemáticas tienen posiciones diferentes

El desempeño del IPN tampoco es igual en todas las disciplinas. En Medicina, la institución se encuentra en el rango 501-550.

En los indicadores de esta materia obtiene 47.9 puntos en reputación académica, 61 en citas por artículo, 63.1 en reputación entre empleadores, 44.7 en citas del índice H y 37.1 en red internacional de investigación.

Por otro lado, en Matemáticas, la mejor carrera pagada en México, el IPN aparece en el rango 401-450. Su puntuación es de 46.9 en reputación académica, 71.6 en citas por artículo, 60.6 en reputación entre empleadores, 64.9 en citas del índice H y 43.8 en red internacional de investigación.





Los resultados muestran que una misma institución puede tener posiciones muy distintas dependiendo de la disciplina que se analice.