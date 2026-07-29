El nuevo mapa laboral, las licenciaturas que impulsarán 170 millones de empleos para 2030

La inteligencia artificial, la transición energética y la digitalización cambiarán el mercado laboral para 2030, ante esto prevé la creación de 170 millones de nuevos empleos, mientras algunas profesiones perderán terreno y otras se convertirán en las más demandadas por las empresas, de acuerdo a un informe del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).
Mientras algunas ocupaciones perderán espacio por la automatización, otras tendrán una mayor demanda por la inteligencia artificial, la digitalización y la transición hacia una economía baja en carbono.
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Revolución laboral antes de llegar a la nueva década
El WEF calcula que durante estos próximos años el mercado laboral atravesará la mayor transformación de las últimas décadas. Aunque 170 millones de nuevos puestos de trabajo serán creados, también desaparecerán alrededor de 92 millones, por lo que solo habrá 78 millones de empleos adicionales.
Esto es debido a los cambios que se están presentando en el mundo e inciden directamente en las empresas, ya que tan solo el 60% de las empresas consultadas por el Foro de Davos considera que ampliar el acceso digital será el factor que más modificará su operación durante los próximos años, incluso por encima de la inteligencia artificial.
A esto se suma que las inversiones para reducir emisiones de carbono están impulsando industrias completamente nuevas relacionadas con infraestructura eléctrica, energías renovables, movilidad sustentable y almacenamiento de energía.
Además, el envejecimiento poblacional en economías desarrolladas y el crecimiento demográfico en mercados emergentes están modificando la demanda de talento.
En el informe se detectó que mientras algunos países enfrentan escasez de trabajadores, otros cuentan con una generación joven que deberá prepararse para empleos que hoy apenas comienzan a consolidarse.
En este nuevo escenario, elegir una licenciatura puede iniciar en ver cuáles son las necesidades de la economía en los próximos años.
Las carreras que dominarán el mercado laboral hacia 2030
El informe identifica un crecimiento acelerado en profesiones vinculadas con el desarrollo de software, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la transición energética, áreas que concentrarán buena parte de las nuevas vacantes durante los próximos cinco años.
Entre los perfiles con mayor crecimiento destacan:
- Especialistas en Big Data, cuyos empleos aumentarán más de 110%.
- Ingenieros especializados en fintech, con un incremento cercano a 95%.
- Especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, con alrededor de 80%.
- Desarrolladores de software, que crecerán más de 55%.
- Expertos en ciberseguridad, cuya demanda aumentará cerca de 40%.
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Detrás de estos puestos están opciones de licenciaturas como Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Software, Ciencia de Datos, Matemáticas, Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería Mecatrónica.
El Foro Económico Mundial anticipa que la transición hacia una economía baja en carbono impulsará la contratación de ingenieros ambientales, ingenieros en energías renovables, ingenieros eléctricos e ingenieros industriales, debido a las inversiones para reducir emisiones y modernizar la infraestructura energética.
Más allá de las carreras tecnológicas
La necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria y adaptar la producción agrícola al cambio climático provocará la creación de 35 millones de empleos adicionales para trabajadores agrícolas y especialistas relacionados con la producción de alimentos, lo que incrementará la demanda de profesionistas formados en Agronomía, Ingeniería Agrícola y Ciencias Ambientales.
Asimismo, el envejecimiento de la población en numerosos países continuará elevando la demanda de geriatras, personal de enfermería, nutriólogos y profesionales de atención sanitaria, particularmente en economías desarrolladas.
¿Qué empleos podrían perderse y con qué habilidades se puede compensar?
Capturistas de datos, auxiliares administrativos, cajeros, personal de secretariado y parte de las labores contables podrían ser algunas de las ocupaciones que podrían ser sustituidas por inteligencia artificial y sistemas automatizados.
Eso no significa que desaparezcan carreras como Contaduría o Administración, sino que quienes las ejerzan necesitarán incorporar nuevas competencias tecnológicas.
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Las empresas consideran que las habilidades más valiosas hacia 2030 serán el pensamiento analítico, la capacidad para resolver problemas complejos, la alfabetización tecnológica, la resiliencia, el aprendizaje continuo, la creatividad y el liderazgo.
El 85% de las compañías planean invertir en programas de capacitación para actualizar las habilidades de sus colaboradores y alrededor de la mitad de la fuerza laboral requerirá procesos de especialización durante los próximos cinco años, de acuerdo con el informe.