El nuevo mapa laboral, las licenciaturas que impulsarán 170 millones de empleos para 2030

Revolución laboral antes de llegar a la nueva década

El WEF calcula que durante estos próximos años el mercado laboral atravesará la mayor transformación de las últimas décadas. Aunque 170 millones de nuevos puestos de trabajo serán creados, también desaparecerán alrededor de 92 millones, por lo que solo habrá 78 millones de empleos adicionales.

Esto es debido a los cambios que se están presentando en el mundo e inciden directamente en las empresas, ya que tan solo el 60% de las empresas consultadas por el Foro de Davos considera que ampliar el acceso digital será el factor que más modificará su operación durante los próximos años, incluso por encima de la inteligencia artificial.

A esto se suma que las inversiones para reducir emisiones de carbono están impulsando industrias completamente nuevas relacionadas con infraestructura eléctrica, energías renovables, movilidad sustentable y almacenamiento de energía.

Además, el envejecimiento poblacional en economías desarrolladas y el crecimiento demográfico en mercados emergentes están modificando la demanda de talento.

En el informe se detectó que mientras algunos países enfrentan escasez de trabajadores, otros cuentan con una generación joven que deberá prepararse para empleos que hoy apenas comienzan a consolidarse.

En este nuevo escenario, elegir una licenciatura puede iniciar en ver cuáles son las necesidades de la economía en los próximos años.

Las carreras que dominarán el mercado laboral hacia 2030

El informe identifica un crecimiento acelerado en profesiones vinculadas con el desarrollo de software, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la transición energética, áreas que concentrarán buena parte de las nuevas vacantes durante los próximos cinco años.

Disney publicó recientemente 11 ofertas laborales para trabajar en puestos especializados de Inteligencia Artificial. (Foto: ©iStock)

Entre los perfiles con mayor crecimiento destacan:

- Especialistas en Big Data, cuyos empleos aumentarán más de 110%.

- Ingenieros especializados en fintech, con un incremento cercano a 95%.

- Especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, con alrededor de 80%.

- Desarrolladores de software, que crecerán más de 55%.

- Expertos en ciberseguridad, cuya demanda aumentará cerca de 40%.