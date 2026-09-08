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El empleo en México repunta y el sector automotriz encabezará las contrataciones al cierre de 2026

La Tendencia Neta de Empleo, que resta las empresas que reducirán personal a las que contratarán, subió de 28% a 41% frente al trimestre anterior y al cierre de 2025.
mar 08 septiembre 2026 03:23 PM
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Mecánica revisa con una lámpara el motor de un automóvil dentro de un taller.
El sector automotriz tendrá la mayor expectativa de contratación al cierre de 2026, con una Tendencia Neta de Empleo de 53%, según ManpowerGroup. (iStock)

El empleo en México cerrará 2026 con planes opuestos entre las empresas. De octubre a diciembre, 53% de más de 1,000 empleadores prevé ampliar su plantilla, pero 12% anticipa reducirla, 33% mantendrá el mismo número de trabajadores y 2% todavía desconoce qué decisión tomará, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

La diferencia entre quienes contratarán y quienes reducirán personal colocó la Tendencia Neta de Empleo en 41%, esto es, una mejora de 13 puntos porcentuales frente al tercer trimestre de 2026 y el mismo periodo de 2025, cuando el indicador se ubicó en 28%.

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El avance modifica el panorama para quienes planean buscar trabajo durante el último trimestre del año, pero no implica que 53% de las compañías aumentará su personal en la misma proporción, pues el indicador mide el porcentaje de empleadores con planes de contratación menos aquellos que esperan reducir sus plantillas.

El crecimiento de las empresas y la generación de puestos aparecen entre los factores que impulsarán las contrataciones, mientras los desafíos económicos constituyen la principal razón mencionada por los empleadores que contemplan una disminución de personal.

“Las oportunidades de empleo existen, pero no se distribuyen de manera homogénea, sino que responden a la concentración de industrias, inversión y actividad empresarial que se fomente en cada una de las regiones”, señaló Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, el Caribe y Centroamérica.

El sector automotriz presenta las mayores oportunidades laborales

El sector automotriz encabeza las expectativas de contratación con una Tendencia Neta de Empleo de 53%. La cifra simboliza un incremento de 40 puntos porcentuales frente al cierre de 2025, cuando la industria registró una expectativa de apenas 13%.

Este sector genera cerca de dos millones de empleos en el país. Según datos del análisis Diálogos de la Industria Automotriz, la fabricación de autopartes se posiciona como el principal motor de ocupación con el 41.55% del total (882,956 empleos), seguida por el comercio automotriz, que concentra el 29.51% (627,087 empleos).

Por su parte, las actividades de servicios representan el 22.55% de los puestos (479,055 empleos), mientras que los eslabones de fabricación directa de vehículos completan la estructura con el 5.14% (109,143 empleos).

Finanzas y Seguros ocupa la segunda posición con 47%, seguida por Información con 45%. Construcción y Bienes Raíces, junto con Comercio y Logística, alcanzan 44%.

La temporada de ventas de fin de año influirá particularmente en Comercio y Logística. La expectativa del sector aumentó 18 puntos frente al trimestre anterior y 23 puntos en comparación con el periodo de octubre a diciembre de 2025.

Tecnología y Servicios de Tecnologías de la Información registra una expectativa de 40%, mientras Hotelería y Turismo alcanza 36%. Manufactura, así como Servicios Públicos y Recursos Naturales, se ubican en 35%.

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Las expectativas más moderadas corresponden a Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, con 33%, además del Sector Público, Salud y Servicios Sociales, con 24%. Todos los sectores incluidos en la encuesta permanecen en terreno positivo.

La ubicación también reducirá o ampliará las posibilidades de encontrar una vacante. El noreste presenta la expectativa más alta del país con 49%, seguido por el centro y el sureste con 44%.

El norte registra 38%, Ciudad de México llega a 37%, occidente alcanza 35% y el noroeste queda al final con 31%. Aunque ninguna región anticipa una contracción generalizada, existe una diferencia de 18 puntos entre los extremos.

El tamaño de la compañía será otro factor determinante. Las organizaciones con más de 5,000 trabajadores reportan una expectativa de 53%, después de un aumento trimestral de 25 puntos.

Las empresas con plantillas de 250 a 999 personas alcanzan 45%, mientras las de 50 a 249 empleados registran 41%. En contraste, los negocios con menos de 10 trabajadores presentan una expectativa de 28%, aunque el resultado supera en cinco puntos al del trimestre anterior.

Para quienes buscan trabajo, los datos orientan la búsqueda hacia grandes empresas, regiones industriales y actividades como automotriz, finanzas, información, construcción y logística. Sin embargo, el aumento en los planes de contratación también elevará la competencia por personal especializado.

“Las mayores expectativas aparecen en sectores que atraviesan procesos de transformación tecnológica y operativa. El reto no será únicamente cuántas personas esperan contratar las empresas, sino encontrar el personal calificado que necesitan”, afirmó Alesi.

El optimismo empresarial tampoco garantiza un aumento equivalente en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social.

ManpowerGroup calcula que México terminará 2026 con una generación de entre 150,000 y 250,000 empleos formales, una estimación menor al rango de 220,000 a 400,000 puestos considerado por Banco de México.

El estudio revela que el cierre de 2026 ofrecerá más oportunidades que el trimestre anterior, aunque estarán enfocadas en ciertos sectores y exigirán perfiles que varias empresas todavía tienen dificultades para encontrar.

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