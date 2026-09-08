El avance modifica el panorama para quienes planean buscar trabajo durante el último trimestre del año, pero no implica que 53% de las compañías aumentará su personal en la misma proporción, pues el indicador mide el porcentaje de empleadores con planes de contratación menos aquellos que esperan reducir sus plantillas.

El crecimiento de las empresas y la generación de puestos aparecen entre los factores que impulsarán las contrataciones, mientras los desafíos económicos constituyen la principal razón mencionada por los empleadores que contemplan una disminución de personal.

“Las oportunidades de empleo existen, pero no se distribuyen de manera homogénea, sino que responden a la concentración de industrias, inversión y actividad empresarial que se fomente en cada una de las regiones”, señaló Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, el Caribe y Centroamérica.

El sector automotriz presenta las mayores oportunidades laborales

El sector automotriz encabeza las expectativas de contratación con una Tendencia Neta de Empleo de 53%. La cifra simboliza un incremento de 40 puntos porcentuales frente al cierre de 2025, cuando la industria registró una expectativa de apenas 13%.

Este sector genera cerca de dos millones de empleos en el país. Según datos del análisis Diálogos de la Industria Automotriz, la fabricación de autopartes se posiciona como el principal motor de ocupación con el 41.55% del total (882,956 empleos), seguida por el comercio automotriz, que concentra el 29.51% (627,087 empleos).

Por su parte, las actividades de servicios representan el 22.55% de los puestos (479,055 empleos), mientras que los eslabones de fabricación directa de vehículos completan la estructura con el 5.14% (109,143 empleos).

Finanzas y Seguros ocupa la segunda posición con 47%, seguida por Información con 45%. Construcción y Bienes Raíces, junto con Comercio y Logística, alcanzan 44%.

La temporada de ventas de fin de año influirá particularmente en Comercio y Logística. La expectativa del sector aumentó 18 puntos frente al trimestre anterior y 23 puntos en comparación con el periodo de octubre a diciembre de 2025.

Tecnología y Servicios de Tecnologías de la Información registra una expectativa de 40%, mientras Hotelería y Turismo alcanza 36%. Manufactura, así como Servicios Públicos y Recursos Naturales, se ubican en 35%.