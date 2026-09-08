Las expectativas más moderadas corresponden a Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, con 33%, además del Sector Público, Salud y Servicios Sociales, con 24%. Todos los sectores incluidos en la encuesta permanecen en terreno positivo.
La ubicación también reducirá o ampliará las posibilidades de encontrar una vacante. El noreste presenta la expectativa más alta del país con 49%, seguido por el centro y el sureste con 44%.
El norte registra 38%, Ciudad de México llega a 37%, occidente alcanza 35% y el noroeste queda al final con 31%. Aunque ninguna región anticipa una contracción generalizada, existe una diferencia de 18 puntos entre los extremos.
El tamaño de la compañía será otro factor determinante. Las organizaciones con más de 5,000 trabajadores reportan una expectativa de 53%, después de un aumento trimestral de 25 puntos.
Las empresas con plantillas de 250 a 999 personas alcanzan 45%, mientras las de 50 a 249 empleados registran 41%. En contraste, los negocios con menos de 10 trabajadores presentan una expectativa de 28%, aunque el resultado supera en cinco puntos al del trimestre anterior.
Para quienes buscan trabajo, los datos orientan la búsqueda hacia grandes empresas, regiones industriales y actividades como automotriz, finanzas, información, construcción y logística. Sin embargo, el aumento en los planes de contratación también elevará la competencia por personal especializado.
“Las mayores expectativas aparecen en sectores que atraviesan procesos de transformación tecnológica y operativa. El reto no será únicamente cuántas personas esperan contratar las empresas, sino encontrar el personal calificado que necesitan”, afirmó Alesi.
El optimismo empresarial tampoco garantiza un aumento equivalente en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social.
ManpowerGroup calcula que México terminará 2026 con una generación de entre 150,000 y 250,000 empleos formales, una estimación menor al rango de 220,000 a 400,000 puestos considerado por Banco de México.
El estudio revela que el cierre de 2026 ofrecerá más oportunidades que el trimestre anterior, aunque estarán enfocadas en ciertos sectores y exigirán perfiles que varias empresas todavía tienen dificultades para encontrar.