Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Más costos, menos plazas: ¿qué está frenando el empleo en México?

La pérdida de más de 8,000 puestos formales en enero refleja el impacto de mayores costos laborales, baja inversión y un entorno económico débil que desincentiva nuevas contrataciones.
jue 19 febrero 2026 07:50 AM
¿Por qué hay menos vacantes? El costo oculto que frena las contrataciones en México este 2026
El empleo formal en México inició el 2026 con un fuerte deterioro. (Crisanta Espinosa Aguilar)

La incertidumbre política, presiones internacionales, el auge de la inteligencia artificial y un pobre desempeño de la economía interna ya le pasaron factura al empleo con seguridad social en México, ya que en el primer mes de 2026 vio desaparecer más de 8,000 plazas , en su peor desempeño en los últimos 17 años.

Este resultado amenaza con provocar que las personas que hayan perdido su trabajo busquen un sustento en la economía informal en los siguientes meses y con ello carecer de prestaciones como la seguridad social y una pensión para el retiro.

Publicidad

Para Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Bx+, este deterioro del mercado laboral obedece tanto a factores demográficos y macroeconómicos, como la baja inversión, el magro crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), como a las políticas salariales implementadas en los últimos años que pueden complicar las decisiones de contrataciones futuras.

“Todas las reformas de aumentar las vacaciones, las aportaciones patronales y las reducciones en las jornadas laborales están haciendo que el costo por trabajador suba y tu producción (por trabajador) esté bajando. Entonces esta combinación naturalmente hace poco atractiva la contratación”, dice en entrevista.

Publicidad

Agrega que el panorama se complica cuando se considera el entorno de bajo crecimiento económico, la debilidad de la demanda y la incertidumbre por el futuro.

“Los salarios (no solo el salario mínimo) han ido creciendo de forma dramática, y si a esto le sumamos una caída en la productividad del factor trabajo, pues se hace poco atractivo contratar más trabajadores”, afirma.

Lee más

México enfrenta riesgo de baja en calificación de Moody’s por déficit récord
Economía

El sentimiento por invertir en México sale del pesimismo, pero entra en la duda

“Hace ocho años la brecha entre el salario mínimo y el salario que en promedio se pagaba realmente en la economía era bastante elevada. Con los ajustes que se han hecho en los últimos años, esta brecha se ha cerrado de forma dramática y está poniendo ya en riesgo pues el crecimiento del empleo”, añade el especialista.

El economista en jefe de Bx+ advierte que si se sigue aumentando el costo laboral vía salarios y regulación habría un incremento en la informalidad.

Es importante aclarar que las cifras del IMSS de empleo no reflejan de manera directa la dinámica real de creación de puestos de trabajo, ya que el dato de enero incluye la incorporación de trabajadores de plataformas digitales. Si bien este proceso es positivo en términos de acceso a la seguridad social, no implica la creación de nuevas plazas, sino la formalización de puestos de trabajo previamente existentes, refiere BBVA Research en un reporte.

Lee más

Enero golpea a la economía mexicana: se pierden más de 8,000 empleos y 6,800 patrones ante el IMSS
Economía

Enero destruye más de 8,100 empleos y borra 5,800 patrones registrados ante el IMSS

El banco coincide en que el débil desempeño del empleo formal está estrechamente vinculado al bajo dinamismo de la economía mexicana, particularmente a la persistente caída en los niveles de inversión.

“La debilidad del empleo formal en 2025 se explica, en buena medida, por la destrucción de puestos de trabajo en sectores clave de la economía. El sector agropecuario atraviesa una de sus mayores crisis en términos de empleo, acumulando 28 meses consecutivos con tasas anuales negativas y cerrando el año con una contracción de 3.9%, reflejando un deterioro prolongado y de carácter estructural”, dice BBVA Research

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró el año pasado su peor desempeño desde el desplome que provocó la pandemia de covid en 2020, al tener un avance de 0.7% en cifras preliminares del Inegi.

Publicidad

Impacto de la IA

Gilberto Lozano Meade, senior advisor de Roland Berger México, considera que la IA es el factor más disruptivo en el mercado de trabajo, ya que está comenzando a generar cambios en el tejido empresarial y la fuerza laboral.

“La IA va a ser el factor preponderante de cómo va a cambiar el tejido empresarial y el de la fuerza laboral en los siguientes años. El tipo de de skills, de personal técnico, de aplicaciones, el cómo vamos a estar interactuando en la parte laboral, pues va a cambiar sustancialmente debido a este factor (la IA), y el mundo que conocimos hace un par de años va a ser totalmente diferente y probablemente sea el factor más disruptivo en el tema laboral”, dice.

Lee más

IA transforma el 60% empleos 2026
Tecnología

En 2026, el 60% de los empleos se transforma por la IA

Para Lozano Meade, factores como el aumento al salario mínimo o la propuesta de reducción de la jornada laboral no son las principales variables que impactan la falta de contratación en este momento; él da mucho más peso a la incertidumbre geopolítica y a las tasas de interés.

Añade que las pequeñas empresas sufren más por la falta de capital de trabajo y la carga que representan ciertos esquemas fiscales en relación con sus bajos márgenes de ganancia, lo que puede empujarlas hacia la informalidad en lugar de mantener empleos formal.

Mejora temporal con el Mundial

Alejandro Saldaña estima que el sector servicios se verá beneficiado en los siguientes meses con la celebración del Mundial de Futbol, aunque advierte que la mejora sería temporal, pues el verdadero reto será convertir en empleo formal y permanente las nuevas plazas.

El economista en jefe de Bx+ sugiere ser más cuidadosos con los futuros incrementos a los salarios: "deberían de considerarse que las condiciones ya no son las mismas y que hoy sí existe un riesgo de que si se sigue aumentando el costo laboral por vía salariales, vía regulación, el riesgo de que aumente la informalidad, de que las contrataciones se vean afectadas son cada vez más evidentes".

Lee más

inflacion mundial mexico 2026
Economía

Banamex: Mundial traerá más inflación; esperan repunte de precios en verano

Añade que para este año estiman que la economía genere 300,000 empleos formales, cifra inferior a las 400,000 plazas que prevé el gobierno mexicano para este periodo.

Tags

Desempleo Despidos Producto Interno Bruto (PIB) finanzas personales, acciones, inversiones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad