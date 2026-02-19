Impacto de la IA
Gilberto Lozano Meade, senior advisor de Roland Berger México, considera que la IA es el factor más disruptivo en el mercado de trabajo, ya que está comenzando a generar cambios en el tejido empresarial y la fuerza laboral.
“La IA va a ser el factor preponderante de cómo va a cambiar el tejido empresarial y el de la fuerza laboral en los siguientes años. El tipo de de skills, de personal técnico, de aplicaciones, el cómo vamos a estar interactuando en la parte laboral, pues va a cambiar sustancialmente debido a este factor (la IA), y el mundo que conocimos hace un par de años va a ser totalmente diferente y probablemente sea el factor más disruptivo en el tema laboral”, dice.
Para Lozano Meade, factores como el aumento al salario mínimo o la propuesta de reducción de la jornada laboral no son las principales variables que impactan la falta de contratación en este momento; él da mucho más peso a la incertidumbre geopolítica y a las tasas de interés.
Añade que las pequeñas empresas sufren más por la falta de capital de trabajo y la carga que representan ciertos esquemas fiscales en relación con sus bajos márgenes de ganancia, lo que puede empujarlas hacia la informalidad en lugar de mantener empleos formal.
Mejora temporal con el Mundial
Alejandro Saldaña estima que el sector servicios se verá beneficiado en los siguientes meses con la celebración del Mundial de Futbol, aunque advierte que la mejora sería temporal, pues el verdadero reto será convertir en empleo formal y permanente las nuevas plazas.
El economista en jefe de Bx+ sugiere ser más cuidadosos con los futuros incrementos a los salarios: "deberían de considerarse que las condiciones ya no son las mismas y que hoy sí existe un riesgo de que si se sigue aumentando el costo laboral por vía salariales, vía regulación, el riesgo de que aumente la informalidad, de que las contrataciones se vean afectadas son cada vez más evidentes".
Añade que para este año estiman que la economía genere 300,000 empleos formales, cifra inferior a las 400,000 plazas que prevé el gobierno mexicano para este periodo.