Agrega que el panorama se complica cuando se considera el entorno de bajo crecimiento económico, la debilidad de la demanda y la incertidumbre por el futuro.

“Los salarios (no solo el salario mínimo) han ido creciendo de forma dramática, y si a esto le sumamos una caída en la productividad del factor trabajo, pues se hace poco atractivo contratar más trabajadores”, afirma.

“Hace ocho años la brecha entre el salario mínimo y el salario que en promedio se pagaba realmente en la economía era bastante elevada. Con los ajustes que se han hecho en los últimos años, esta brecha se ha cerrado de forma dramática y está poniendo ya en riesgo pues el crecimiento del empleo”, añade el especialista.

El economista en jefe de Bx+ advierte que si se sigue aumentando el costo laboral vía salarios y regulación habría un incremento en la informalidad.

Es importante aclarar que las cifras del IMSS de empleo no reflejan de manera directa la dinámica real de creación de puestos de trabajo, ya que el dato de enero incluye la incorporación de trabajadores de plataformas digitales. Si bien este proceso es positivo en términos de acceso a la seguridad social, no implica la creación de nuevas plazas, sino la formalización de puestos de trabajo previamente existentes, refiere BBVA Research en un reporte.

El banco coincide en que el débil desempeño del empleo formal está estrechamente vinculado al bajo dinamismo de la economía mexicana, particularmente a la persistente caída en los niveles de inversión.

“La debilidad del empleo formal en 2025 se explica, en buena medida, por la destrucción de puestos de trabajo en sectores clave de la economía. El sector agropecuario atraviesa una de sus mayores crisis en términos de empleo, acumulando 28 meses consecutivos con tasas anuales negativas y cerrando el año con una contracción de 3.9%, reflejando un deterioro prolongado y de carácter estructural”, dice BBVA Research

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró el año pasado su peor desempeño desde el desplome que provocó la pandemia de covid en 2020, al tener un avance de 0.7% en cifras preliminares del Inegi.