Los títulos universitarios pierden peso como filtro en el mercado laboral

Hace unos años estudiar una carrera profesional marcaba el camino y daba una sensación de certeza para encontrar trabajo, pero hoy algo no cuadra en ese esquema. Hay jóvenes que salen de la universidad con el título en la mano y no encuentran empleo, y otros que no pasaron por la carrera y logran colocarse con cursos, certificaciones o experiencia previa.

La paradoja ya se vive en la forma en que contratan las empresas, ya que en México, 50% de los empleadores prioriza la experiencia sobre el título universitario, de acuerdo con datos de PageGroup.

El grado sigue contando, pero dejó de ser el filtro. Para muchos profesionistas, esa diferencia se hace visible hasta que salen al mercado laboral y descubren que el papel ya no abre la puerta como antes.