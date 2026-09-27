El mexicano que ayudó a que el proyecto de Google despegara desde Stanford

García-Molina no fue fundador de Google, pero sí fue uno de los académicos que acompañaron a Larry Page y Sergey Brin durante la etapa en la que comenzaban a desarrollar su buscador.

Larry Page y Sergey Brin desarrollaron en Stanford el proyecto que primero se llamó BackRub y posteriormente se convirtió en Google. (AP)



La conexión comenzó en Stanford, donde García Molina era profesor de Ciencias de la Computación y ocupó distintos cargos académicos.

Page y Brin, entonces estudiantes de posgrado, trabajaban en la idea de organizar la información que comenzaba a acumularse en internet.

¿Quién es el mexicano detrás de Google?

García-Molina dirigía el Laboratorio de Sistemas Informáticos de Stanford y era uno de los responsables de los recursos que utilizaban los investigadores.

En una entrevista con Expansión , recordó que Page acudía con él para solicitar equipo para guardar la información que estaban recopilando.

“Yo era el que tenía el dinero para el proyecto”, explicó García Molina en aquella entrevista.



En ese momento, Page y Brin trabajaban en un buscador que inicialmente se llamó BackRub y que buscaba una manera distinta de ordenar las páginas de internet.

Su propuesta consistía en utilizar los vínculos entre páginas como una señal para determinar cuáles podían ser más relevantes. La idea terminaría dando origen a una tecnología que sería fundamental para el buscador de Google.

El mexicano que llegó a Stanford desde Monterrey

García-Molina nació en Monterrey en 1954 y en 1974 se graduó de Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico de Monterrey. Después se trasladó a Stanford, donde obtuvo una maestría y, en 1979, un doctorado en Ciencias de la Computación.

Antes de regresar a Stanford como profesor, trabajó en la Universidad de Princeton. En Stanford dirigió el Laboratorio de Sistemas Informáticos entre 1994 y 1997 y posteriormente fue jefe del Departamento de Ciencias de la Computación.