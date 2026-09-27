El mexicano que ayudó a que el proyecto de Google despegara desde Stanford
El proyecto que comenzó como BackRub necesitaba servidores, equipo y espacio para almacenar páginas de internet. Un profesor mexicano de Stanford ayudó a que Page y Brin pudieran desarrollar su buscador.
Google cumple 28 años este 27 de septiembre, pero la historia del buscador que terminó cambiando internet también tiene un capítulo mexicano.
Antes de convertirse en una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, Google fue un proyecto universitario que dos estudiantes de Stanford intentaban hacer realidad. Y entre los profesores que estuvieron cerca de ese proyecto estaba Héctor García Molina, un científico nacido en Monterrey, Nuevo León.
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García-Molina no fue fundador de Google, pero sí fue uno de los académicos que acompañaron a Larry Page y Sergey Brin durante la etapa en la que comenzaban a desarrollar su buscador.
La conexión comenzó en Stanford, donde García Molina era profesor de Ciencias de la Computación y ocupó distintos cargos académicos.
Page y Brin, entonces estudiantes de posgrado, trabajaban en la idea de organizar la información que comenzaba a acumularse en internet.
¿Quién es el mexicano detrás de Google?
García-Molina dirigía el Laboratorio de Sistemas Informáticos de Stanford y era uno de los responsables de los recursos que utilizaban los investigadores.
En una entrevista con Expansión, recordó que Page acudía con él para solicitar equipo para guardar la información que estaban recopilando.
“Yo era el que tenía el dinero para el proyecto”, explicó García Molina en aquella entrevista.
En ese momento, Page y Brin trabajaban en un buscador que inicialmente se llamó BackRub y que buscaba una manera distinta de ordenar las páginas de internet.
Su propuesta consistía en utilizar los vínculos entre páginas como una señal para determinar cuáles podían ser más relevantes. La idea terminaría dando origen a una tecnología que sería fundamental para el buscador de Google.
El mexicano que llegó a Stanford desde Monterrey
García-Molina nació en Monterrey en 1954 y en 1974 se graduó de Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico de Monterrey. Después se trasladó a Stanford, donde obtuvo una maestría y, en 1979, un doctorado en Ciencias de la Computación.
Antes de regresar a Stanford como profesor, trabajó en la Universidad de Princeton. En Stanford dirigió el Laboratorio de Sistemas Informáticos entre 1994 y 1997 y posteriormente fue jefe del Departamento de Ciencias de la Computación.
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García-Molina fue investigador en áreas como bases de datos, integración de información y sistemas distribuidos, y también participó en otros proyectos y empresas vinculados con la tecnología.
La Academia Mexicana de Computación señala que durante más de cuatro décadas de trabajo académico asesoró a 57 estudiantes de doctorado, publicó o editó nueve libros y produjo más de 400 artículos.
De un proyecto universitario a Google
Mientras García-Molina desarrollaba su carrera académica, el proyecto de Page y Brin seguía creciendo.
Lo que comenzó como una investigación universitaria terminó convirtiéndose en Google. La compañía fue constituida oficialmente en septiembre de 1998 y comenzó a operar desde una cochera en Menlo Park, California.
El profesor mexicano murió en 2019, a los 65 años. Para entonces, aquel proyecto de dos estudiantes al que había ayudado desde Stanford ya se había convertido en una compañía tecnológica global.
El logo de Google que nos recuerda su aniversario
Google celebrará este domingo su aniversario número 28, aunque la compañía fue incorporada oficialmente el 4 de septiembre de 1998, pero adoptó el 27 de septiembre como fecha tradicional para celebrar su cumpleaños.
Una de las tradiciones más reconocibles de la compañía son los Doodles, las versiones especiales de su logotipo que aparecen para conmemorar fechas, personajes, acontecimientos y celebraciones.
El primero apareció en 1998, incluso antes de que Google fuera incorporada oficialmente como empresa. Larry Page y Sergey Brin colocaron detrás del logotipo una figura para avisar a los usuarios que estarían fuera de la oficina por su asistencia al festival Burning Man.
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Con el tiempo, los Doodles se convirtieron en una parte habitual de la página principal de Google. La compañía señala que actualmente cientos de ellos aparecen cada año alrededor del mundo y que pueden ser diferentes dependiendo del país.