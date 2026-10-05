Convocatoria UNAM: fechas, costo del examen y requisitos para ingresar a licenciatura

¿Cuándo es el registro para el SUAyED de la UNAM?

El registro para participar en el concurso de selección comenzará el jueves 8 de octubre y terminará el lunes 12 de octubre de 2026 a las 19:00 horas.

El trámite se realiza únicamente por internet a través de la página de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares ( CASE ) de la UNAM.

La UNAM establece como requisito contar con el bachillerato concluido y un promedio mínimo de 7.0 para participar en el proceso.



Para comenzar, los aspirantes deben leer la convocatoria y el instructivo, aceptar sus términos, crear su sitio personal con un correo electrónico y contraseña y posteriormente llenar el formulario de registro.

La UNAM recomienda guardar estos datos, ya que serán necesarios para ingresar a TU SITIO durante las distintas etapas del proceso.

¿Cuánto cuesta el examen de la UNAM SUAyED?

El derecho a examen de selección e identificación de la persona aspirante tiene un costo de 490 pesos.



El pago podrá realizarse del 8 al 13 de octubre, pero la fecha límite es a las 15:59 horas del 13 de octubre, tiempo del centro de México.

La UNAM señala que no habrá prórroga para los pagos realizados fuera del periodo establecido.

Quienes paguen en México pueden hacerlo mediante las opciones indicadas en su ficha de depósito, entre ellas acudir a una sucursal de Santander, utilizar un cajero automático o realizar una transferencia bancaria.

Después de realizar el pago, la UNAM recomienda esperar 24 horas e ingresar a TU SITIO para verificar que haya sido acreditado.

¿Qué documentos necesito para presentar el examen?

Los aspirantes deberán subir a TU SITIO los archivos correspondientes a:

Fotografía.

Firma.

Identificación oficial.

Este trámite podrá realizarse del 9 al 14 de octubre, por lo que, si estos archivos no son cargados y aprobados, la persona aspirante no podrá presentar el examen de selección.