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Convocatoria UNAM: fechas, costo del examen y requisitos para ingresar a licenciatura

La Universidad Nacional abrió una nueva convocatoria para ingresar a licenciaturas del SUAyED; el registro comienza el 8 de octubre y el examen será en noviembre.
lun 05 octubre 2026 07:03 PM
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Biblioteca Central de Ciudad Universitaria ubicada en CDMX.
Las sedes foráneas para el examen del SUAyED tienen cupo limitado y podrían asignarse aspirantes a Ciudad de México si se agota la capacidad. (@Comunidad_UNAM / X)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria para quienes buscan ingresar a una licenciatura del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) en el ciclo escolar 2026-2027/2. Este proceso iniciará en octubre y el examen de selección se realizará de manera presencial en noviembre.

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¿Cuándo es el registro para el SUAyED de la UNAM?

El registro para participar en el concurso de selección comenzará el jueves 8 de octubre y terminará el lunes 12 de octubre de 2026 a las 19:00 horas.

El trámite se realiza únicamente por internet a través de la página de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares ( CASE ) de la UNAM.

UNAM
La UNAM establece como requisito contar con el bachillerato concluido y un promedio mínimo de 7.0 para participar en el proceso.


Para comenzar, los aspirantes deben leer la convocatoria y el instructivo, aceptar sus términos, crear su sitio personal con un correo electrónico y contraseña y posteriormente llenar el formulario de registro.

La UNAM recomienda guardar estos datos, ya que serán necesarios para ingresar a TU SITIO durante las distintas etapas del proceso.

¿Cuánto cuesta el examen de la UNAM SUAyED?

El derecho a examen de selección e identificación de la persona aspirante tiene un costo de 490 pesos.

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El pago podrá realizarse del 8 al 13 de octubre, pero la fecha límite es a las 15:59 horas del 13 de octubre, tiempo del centro de México.

La UNAM señala que no habrá prórroga para los pagos realizados fuera del periodo establecido.

Quienes paguen en México pueden hacerlo mediante las opciones indicadas en su ficha de depósito, entre ellas acudir a una sucursal de Santander, utilizar un cajero automático o realizar una transferencia bancaria.

Después de realizar el pago, la UNAM recomienda esperar 24 horas e ingresar a TU SITIO para verificar que haya sido acreditado.

¿Qué documentos necesito para presentar el examen?

Los aspirantes deberán subir a TU SITIO los archivos correspondientes a:

  • Fotografía.
  • Firma.
  • Identificación oficial.

Este trámite podrá realizarse del 9 al 14 de octubre, por lo que, si estos archivos no son cargados y aprobados, la persona aspirante no podrá presentar el examen de selección.

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¿Cuándo será el examen de admisión?

El examen de selección será presencial del 18 al 22 de noviembre, la fecha, hora y sede que correspondan a cada aspirante podrán consultarse del 4 al 9 de noviembre en TU SITIO, donde también estará disponible el croquis de la sede.

Una vez asignados estos datos, no será posible solicitar cambios de día, horario o sede.

El examen se aplicará en la Ciudad de México y habrá sedes foráneas en Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Oaxaca, Oaxaca, y Tijuana, Baja California.

La UNAM advierte que las sedes fuera de la Ciudad de México tienen cupo limitado. Si se agota la capacidad disponible, los aspirantes restantes serán asignados a una sede en la capital.

Vista de la Biblioteca Central de la UNAM y su mural en Ciudad Universitaria, bajo un cielo despejado.
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¿Qué se puede llevar al examen?

El día del examen, la UNAM señala que los aspirantes únicamente deberán presentarse con:

  • La cita de examen debidamente firmada.
  • Una identificación oficial con fotografía.

En la sede de aplicación no está permitido ingresar con celulares, audífonos, relojes, calculadoras, pulseras, mochilas, gorras, sombreros ni dispositivos electrónicos, entre otros objetos.

¿Qué promedio necesito para entrar a la UNAM por SUAyED?

Para poder ser seleccionado, el aspirante debe haber concluido completamente sus estudios de educación media superior y contar con un promedio mínimo de 7.0 o su equivalente para estudios realizados en el extranjero.

Esto se verificará posteriormente mediante la entrega del certificado de bachillerato y la documentación correspondiente.

Además, algunas licenciaturas pueden tener requisitos adicionales, prerrequisitos o procesos de ingreso indirecto, por lo que la UNAM recomienda revisar las características de la carrera antes de elegirla.

Fechas clave de la nueva convocatoria de la UNAM

Las fechas clave para el examen de admisión de la UNAM

Etapa del Proceso Periodo / Fecha
Registro por Internet 8 al 12 de octubre de 2026
Pago del derecho a examen 8 al 13 de octubre de 2026
Aplicación del examen de selección 18 al 22 de noviembre de 2026
Publicación de resultados 9 de diciembre de 2026
Entrega de documentación (seleccionados) 19 al 27 de enero de 2027

El proceso de admisión a la UNAM iniciará este octubre y el inicio de clases será para 2027.

Fuente: UNAM

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¿Cuándo salen los resultados del examen?

Los resultados del Concurso de Selección Noviembre 2026 se publicarán el 9 de diciembre en la página de la CASE y en TU SITIO.

Las personas seleccionadas deberán continuar con las siguientes etapas del proceso, que incluyen la entrega de documentación y, dependiendo de la carrera y modalidad, actividades adicionales.

Para quienes sean seleccionados en una carrera de la modalidad a Distancia, la UNAM contempla además un Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), que se desarrollará del 10 de diciembre al 11 de enero de 2027.

¿Cuándo comienzan las clases?

Después del proceso de selección y de la entrega de documentos, las inscripciones en los planteles están programadas del 25 al 29 de enero de 2027.

El inicio del ciclo escolar 2026-2027/2 está previsto para el 2 de febrero de 2027.

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