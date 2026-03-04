Publicidad

SCJN manda a la UNAM a devolver dinero a estudiante de Derecho que pagó por un curso para titularse

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la UNAM deberá devolver el dinero al estudiante que impugó en el caso.
mié 04 marzo 2026 12:46 PM
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la gratuidad en la educación superior debe extenderse a los elementos esenciales que permiten acreditar una licenciatura y obtener el título profesional correspondiente. (Foto: diegograndi / iStock - @SCJN / 𝕏)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que una carrera universitaria pública no puede estar condicionada por realizar un curso por el que se tiene que pagar, tras resolver un amparo solicitado por un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudiante, que estudiaba la licenciatura en Derecho en la modalidad abierta de la Universidad, impugnó el cobro del "Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación de los Planes de Estudio 2117 y 2125", impartido por la Coordinación de Idiomas de la propia Facultad.

De acuerdo con publicaciones anteriores del centro de idiomas, el costo del curso rondaba los 3,200 pesos, que podían ser pagados en dos parcialidades. Y antes de solicitarlo, se requiere realizar un examen de colocación.

Cobrar por cursos de titulación contradice la Constitución

El estudiante solicitó un amparo en un juzgado anteriormente, bajo el argumento de que contradice el artículo 3 de la Constitución, tras ser reformado en 2019 para garantizar la gratuidad de la educación impartida por el Estado, incluido el nivel superior.

El Juzgado que conoció del asunto negó el amparo al alumno, por considerar que no se contravenía la gratuidad en la educación superior, pues el curso solo implicaba que los alumnos tuvieran más opciones para cumplir con los requisitos de titulación y existían otros cursos gratuitos con posibilidades de certificación.

El estudiante interpuso un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte, que por primera vez dicurte el alcance de esta reforma, que está por cumplir siete años.

El Amparo en Revisión 527/2025 fue resuelto en sesión de Pleno el 03 de marzo de 2026, donde se concluyó que el curso sí impacta en la acreditación de la licenciatura y en la obtención del título, pues constituye un medio efectivo para cumplir con el requisito de titulación en un plano de igualdad, ya que se le realiza una carga económica a las y los estudiantes.

En la sesión, la ministra Lenia Batres argumentó que la UNAM recibió 58 mil 85 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025,del cual 62% se destinó en docencia. Del monto, el gasto estimado por estudiante en educación superior asciende a 86,893 pesos al año.

“Estos datos no son neutros, evidencian que la institución dispone de recursos públicos suficientes para absorber los costos de los componentes esenciales de la licenciatura, sin necesidad de trasladarlos a las y los estudiantes, mediante cobros específicos que condicionen la titulación”, señaló la ministra.

“En el caso concreto, el cobro del Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación, vulnera el derecho a la educación superior gratuita pues se trata de un curso que incide directamente en la estructura de la licenciatura en Derecho”.

El Pleno reconoció que si bien existen diferentes alternativas para la acreditación, no aseguran que sean accesibles, gratuitas y efectivas para las personas. En ese sentido, el amparo del estudiante evidencia la estructura que marca una diferenciación en la capacidad de pago de las y los alumnos.

La UNAM debe pagar al estudiante

En la resolución del caso, la Corte ordenó a las autoridades responsables dependientes de la Facultad de Derecho de la UNAM a devolver el dinero que la persona pagó para acceder al curso, para respetar los efectos del amparo.

La devolución del dinero no puede interferir en su proceso de titulación.

UNAM tiene 133 licenciaturas para el ciclo 2025-2026, lo que la convierte en una de las instituciones con mayor variedad académica en México y en la región. Dependiendo de la licenciatura y sus centros educativos, existen diferentes procesos para la titulación.

Los cursos o diplomados son una de las alternativas para realizar el proceso, además de las opciones tradicionales como tesis o examen profesional.

