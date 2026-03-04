SCJN manda a la UNAM a devolver dinero a estudiante de Derecho que pagó por un curso para titularse

De acuerdo con publicaciones anteriores del centro de idiomas, el costo del curso rondaba los 3,200 pesos, que podían ser pagados en dos parcialidades. Y antes de solicitarlo, se requiere realizar un examen de colocación.

Cobrar por cursos de titulación contradice la Constitución

El estudiante solicitó un amparo en un juzgado anteriormente, bajo el argumento de que contradice el artículo 3 de la Constitución, tras ser reformado en 2019 para garantizar la gratuidad de la educación impartida por el Estado, incluido el nivel superior.

El Juzgado que conoció del asunto negó el amparo al alumno, por considerar que no se contravenía la gratuidad en la educación superior, pues el curso solo implicaba que los alumnos tuvieran más opciones para cumplir con los requisitos de titulación y existían otros cursos gratuitos con posibilidades de certificación.

El estudiante interpuso un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte, que por primera vez dicurte el alcance de esta reforma, que está por cumplir siete años.

El Amparo en Revisión 527/2025 fue resuelto en sesión de Pleno el 03 de marzo de 2026, donde se concluyó que el curso sí impacta en la acreditación de la licenciatura y en la obtención del título, pues constituye un medio efectivo para cumplir con el requisito de titulación en un plano de igualdad, ya que se le realiza una carga económica a las y los estudiantes.

En la sesión, la ministra Lenia Batres argumentó que la UNAM recibió 58 mil 85 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025,del cual 62% se destinó en docencia. Del monto, el gasto estimado por estudiante en educación superior asciende a 86,893 pesos al año.

“Estos datos no son neutros, evidencian que la institución dispone de recursos públicos suficientes para absorber los costos de los componentes esenciales de la licenciatura, sin necesidad de trasladarlos a las y los estudiantes, mediante cobros específicos que condicionen la titulación”, señaló la ministra.

