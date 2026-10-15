Una sucesión que puede tomar una década

Ricardo Aparicio, director del Centro de Investigación para Familias de Empresarios del IPADE, asegura que algunos fundadores esperan que sus hijos tengan las mismas habilidades que hicieron crear y crecer el negocio, como si la capacidad de dirigir pudiera transmitirse por parentesco, cuando en realidad requiere formación y experiencia para tomar decisiones.

“La transición de una dirección general es un proceso que puede llevar rápido cinco años bien hecha y con calma, normalmente son 10”, puntualizó durante la presentación del estudio.

El especialista recuperó una reflexión de su colega del IPADE, José Antonio Dávila, para explicar la diferencia entre recibir un patrimonio y saber construirlo. “Se puede heredar la empresa, pero no se puede heredar la capacidad de hacer fortuna”.

Quien ocupa la dirección general toma decisiones que afectan a los socios, los trabajadores y el futuro de la compañía. Para hacerlo necesita capacidades que el parentesco no garantiza y que deben desarrollarse antes de asumir el puesto.

Aparicio comparte que el proceso empieza con la formación de los posibles candidatos y con una conversación que suele resultar incómoda para la familia.

Sin embargo, aplazar esa definición puede consumir buena parte de la vida profesional de los hijos, sobre todo cuando el fundador conserva la salud y la capacidad para seguir trabajando a los 85 o 90 años, de modo que el relevo llegue cuando sus descendientes también estén cerca del retiro.

Durante la sesión, Aparicio planteó el ejemplo de un empresario que fallece a los 90 años y deja a un hijo de 65 frente a la posibilidad de asumir la dirección. Pero justo por eso es que algunas familias comienzan a considerar a los nietos para dirigir el negocio.