Las empresas familiares en México no quiebran por dinero, sino por conflictos que nadie quiere enfrentar

Para el autor de Cuidar lo común, la empresa familiar funciona como un laboratorio social porque mezcla dos planos difíciles de separar. Por un lado están la rentabilidad, la operación y el crecimiento. Por el otro, los afectos, las rivalidades y las historias familiares que influyen en cada decisión.

"La empresa familiar es un laboratorio social muy interesante en donde por un lado sucede todo lo transaccional típico de cualquier empresa, pero también muchos de los sesgos, filias y fobias que tenemos los seres humanos", dice.

La combinación explica por qué los conflictos tienden a ser más complejos que en otro tipo de organizaciones, ya que en una empresa familiar está en juego la rentabilidad del negocio , pero también las relaciones entre padres, hijos, hermanos y sucesores.

De acuerdo con el IPADE, las empresas familiares representan cerca del 90% de las unidades económicas del país y generan alrededor del 67% del empleo. También aportan cerca del 80% del PIB nacional. Sin embargo, la mayoría enfrenta dificultades para sobrevivir al relevo generacional y entre 3 y 5% logra llegar a la cuarta generación.

Paoli atribuye parte del problema al crecimiento natural de estas organizaciones, pues lo que comienza como un proyecto entre pocas personas puede convertirse décadas después en una empresa con decenas de accionistas y visiones distintas sobre el futuro del negocio. "Hay muchísimo más en juego que solo la rentabilidad. Puedes perder relaciones que para ti son de lo más importante en tu vida", afirma.

Por eso considera que uno de los errores más comunes es evitar las conversaciones difíciles. La sucesión, la evaluación objetiva del desempeño, la reinversión de largo plazo o las diferencias entre accionistas habitualmente permanecen debajo de la mesa hasta que se convierten en crisis.