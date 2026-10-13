¿Qué pasa con tu cuenta si tu Afore se declara en quiebra? Esto ocurre con tu ahorro para el retiro

Actualmente, México tiene 10 Afores, pero el sistema llegó a contar con 21 administradoras, la reducción se explica por distintos movimientos empresariales, como fusiones, adquisiciones y salidas del mercado.

De 21 Afores a 10: qué ha pasado con las administradoras

A lo largo de los años, algunas Afores desaparecieron como entidades independientes porque sus cuentas pasaron a otra administradora.



Un ejemplo ocurrió en 2008, cuando la Afore de la Gente anunció su cierre para integrarse a PensionISSSTE. En ese momento, Expansión reportó que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) había asignado a esa administradora la mayor parte de sus cuentas: 99% de sus 94,383 trabajadores había llegado por esa vía.

Otro caso fue la fusión de Principal Afore y MetLife Afore, concluida en mayo de 2018, en ese momento la Consar informó entonces que supervisó el proceso para integrar las cuentas individuales y los portafolios de inversión, además de proteger los datos personales de los clientes y sus derechos como ahorradores.

Entonces, ¿pierdes tu dinero si tu Afore quiebra?

El ahorro para el retiro no desaparece si la empresa que administra las cuentas enfrenta problemas financieros.

En 2021, cuando se discutía la reducción de las comisiones que podían cobrar estas empresas, representantes del sector anticipaban una posible consolidación del mercado.

Ante un anuncio sobre problemas financieros de una Afore, es importante verificar la información en los canales oficiales antes de tomar decisiones. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)



En lugar de una quiebra, se planteaba que algunas administradoras pequeñas podrían vender sus carteras a otras instituciones.

En ese momento, Grupo Financiero Banorte sostuvo que, incluso en el escenario extremo de que una Afore quebrara, el patrimonio de los trabajadores no estaría en riesgo.

La diferencia es que el dinero de la cuenta individual pertenece al trabajador, mientras que la Afore es la empresa encargada de administrarlo conforme a las reglas del Sistema de Ahorro para el Retiro.