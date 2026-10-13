¿Qué pasa con tu cuenta si tu Afore se declara en quiebra? Esto ocurre con tu ahorro para el retiro

Si la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) que administra tu ahorro para el retiro cierra o se llega a declarar en bancarrota, una de las primeras dudas es qué pasará con el dinero acumulado durante años.
Sin embargo, el sistema de pensiones de México ya ha presenciado estos cambios y aquí te contamos qué puede ocurrir y cómo se ha gestionado por parte de las Administradoras.
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Actualmente, México tiene 10 Afores, pero el sistema llegó a contar con 21 administradoras, la reducción se explica por distintos movimientos empresariales, como fusiones, adquisiciones y salidas del mercado.
De 21 Afores a 10: qué ha pasado con las administradoras
A lo largo de los años, algunas Afores desaparecieron como entidades independientes porque sus cuentas pasaron a otra administradora.
Un ejemplo ocurrió en 2008, cuando la Afore de la Gente anunció su cierre para integrarse a PensionISSSTE. En ese momento, Expansión reportó que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) había asignado a esa administradora la mayor parte de sus cuentas: 99% de sus 94,383 trabajadores había llegado por esa vía.
Otro caso fue la fusión de Principal Afore y MetLife Afore, concluida en mayo de 2018, en ese momento la Consar informó entonces que supervisó el proceso para integrar las cuentas individuales y los portafolios de inversión, además de proteger los datos personales de los clientes y sus derechos como ahorradores.
Entonces, ¿pierdes tu dinero si tu Afore quiebra?
El ahorro para el retiro no desaparece si la empresa que administra las cuentas enfrenta problemas financieros.
En 2021, cuando se discutía la reducción de las comisiones que podían cobrar estas empresas, representantes del sector anticipaban una posible consolidación del mercado.
En lugar de una quiebra, se planteaba que algunas administradoras pequeñas podrían vender sus carteras a otras instituciones.
En ese momento, Grupo Financiero Banorte sostuvo que, incluso en el escenario extremo de que una Afore quebrara, el patrimonio de los trabajadores no estaría en riesgo.
La diferencia es que el dinero de la cuenta individual pertenece al trabajador, mientras que la Afore es la empresa encargada de administrarlo conforme a las reglas del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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Por ello, una eventual salida del mercado requiere resolver quién continuará con la administración de esas cuentas.
¿Qué pasa con tu cuenta si la Afore deja de operar?
La Consar contempla procedimientos para las fusiones y adquisiciones de Afores. En el caso de una fusión, la autoridad explica que las cuentas de la administradora que se integra pasan a la institución que la absorbe.
Además, los trabajadores de la Afore fusionada tienen derecho a cambiarse de inmediato a otra administradora de su elección, sin tener que esperar los plazos ordinarios para un traspaso.
Quienes decidan permanecer en la Afore que absorbe a la otra conservan sus derechos y obligaciones sin necesidad de firmar un contrato nuevo, según la información de la Consar.
¿Qué debes hacer si tienes dudas sobre tu Afore?
En caso de tener alguna consulta en particular, se deben consultar las páginas oficiales de la Afore que administra tu cuenta, revisar los estados de cuenta y conservar los documentos que permitan identificar tus recursos.
No es necesario cambiarse de administradora solo por un rumor, en caso de que se anuncie una fusión, una adquisición o una salida del mercado, lo importante es conocer qué institución quedará a cargo de la cuenta y qué opciones tiene el trabajador.