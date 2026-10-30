“La ley del trabajo habla de mínimos, hay un mínimo para la hora de la comida, para el tiempo de comer y de descanso”, dice Hugo Hernández-Ojeda Alvírez, socio de Hogan Lovells Cadwalader y líder de la práctica Laboral, Pensiones y Seguridad Social.

Pero si tu empresa te pide trabajar durante la comida, ese tiempo cuenta dentro de tu jornada y el empleado tiene que pagar horas extra si superas el horario que te corresponde.

“El tiempo laborado durante el periodo de comida debe ser tomado en cuenta para efectos de las horas efectivamente laboradas y, en su caso, para el pago de horas extraordinarias”, explicó Estefanía Rueda, socia del despacho Littler México y abogada laboral.

¿Cuándo entra en vigor la reducción de la jornada laboral?

La primera reducción de la jornada máxima semanal será de 48 a 46 horas en enero próximo, después bajará a 44 en 2028 y a 42 en 2029, hasta llegar a 40 en 2030, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación .

La modificación reduce las horas de trabajo, pero no el descanso para comer, por lo que la empresa debe reorganizar sus horarios sin eliminar el mínimo legal ni tratar la comida como tiempo libre cuando en la práctica tu jefe te pide que sigas disponible.

Para entender cuándo puede haber horas extra, imagina que entras a las nueve de la mañana y sales a las seis de la tarde, pero la empresa descuenta una hora de comida y registra ocho horas de trabajo.

Si tienes prohibido salir durante esa hora, la empresa debe incluirla en el cálculo de tu jornada, aunque hayas podido comer y no hayas realizado tareas durante la pausa.

La suma puede generar un pago adicional si rebasa la jornada ordinaria que te corresponde; sin embargo, comer dentro de la empresa no genera horas extra automáticamente, pues primero hay que revisar si debes permanecer ahí o si decides quedarte por tu cuenta.

Una pausa fuera del horario de trabajo funciona de otra manera: puedes salir y usar ese tiempo sin atender instrucciones, después regresas para continuar tus labores. Hernández-Ojeda explica que este esquema se conoce como jornada partida o discontinua, porque el trabajo se interrumpe durante la comida y se retoma al terminar el descanso.