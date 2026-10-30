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El registro electrónico de la jornada laboral, ¿afecta la hora de comida?

La reducción de la jornada laboral conserva el descanso para comer, pero descontarlo si continúas disponible puede sumar horas extra.
vie 30 octubre 2026 11:30 AM
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Un empleado come en su escritorio a la par que atiende una llamada de trabajo frente a una computadora en la oficina.
El tiempo de comida debe contar dentro de la jornada cuando el empleado permanece a disposición de la empresa durante el descanso. (Imagen generada con inteligencia artificial.)

La reducción a 46 horas semanales en enero de 2027 ha generado dudas sobre la hora de comida, desde si habrá menos tiempo para ello hasta si será obligatorio registrar la salida y el regreso a las actividades laborales.

La Ley Federal del Trabajo establece que tu empleador debe darte al menos 30 minutos de descanso durante una jornada continua y la comida debe contar como tiempo trabajado cuando no puedas salir del lugar donde prestas tus servicios, según los artículos 63 y 64.

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“La ley del trabajo habla de mínimos, hay un mínimo para la hora de la comida, para el tiempo de comer y de descanso”, dice Hugo Hernández-Ojeda Alvírez, socio de Hogan Lovells Cadwalader y líder de la práctica Laboral, Pensiones y Seguridad Social.

Pero si tu empresa te pide trabajar durante la comida, ese tiempo cuenta dentro de tu jornada y el empleado tiene que pagar horas extra si superas el horario que te corresponde.

“El tiempo laborado durante el periodo de comida debe ser tomado en cuenta para efectos de las horas efectivamente laboradas y, en su caso, para el pago de horas extraordinarias”, explicó Estefanía Rueda, socia del despacho Littler México y abogada laboral.

¿Cuándo entra en vigor la reducción de la jornada laboral?

La primera reducción de la jornada máxima semanal será de 48 a 46 horas en enero próximo, después bajará a 44 en 2028 y a 42 en 2029, hasta llegar a 40 en 2030, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación .

La modificación reduce las horas de trabajo, pero no el descanso para comer, por lo que la empresa debe reorganizar sus horarios sin eliminar el mínimo legal ni tratar la comida como tiempo libre cuando en la práctica tu jefe te pide que sigas disponible.

Para entender cuándo puede haber horas extra, imagina que entras a las nueve de la mañana y sales a las seis de la tarde, pero la empresa descuenta una hora de comida y registra ocho horas de trabajo.

Si tienes prohibido salir durante esa hora, la empresa debe incluirla en el cálculo de tu jornada, aunque hayas podido comer y no hayas realizado tareas durante la pausa.

La suma puede generar un pago adicional si rebasa la jornada ordinaria que te corresponde; sin embargo, comer dentro de la empresa no genera horas extra automáticamente, pues primero hay que revisar si debes permanecer ahí o si decides quedarte por tu cuenta.

Una pausa fuera del horario de trabajo funciona de otra manera: puedes salir y usar ese tiempo sin atender instrucciones, después regresas para continuar tus labores. Hernández-Ojeda explica que este esquema se conoce como jornada partida o discontinua, porque el trabajo se interrumpe durante la comida y se retoma al terminar el descanso.

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¿Registrar o no el tiempo de comida?

El registro electrónico de la jornada laboral plantea la duda de si habrá que registrar al salir a comer y volver a marcar al regresar. El decreto obliga registrar el inicio y el final de la jornada, pero no establece expresamente cuatro registros diarios para todos los empleados, además encarga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social definir el alcance y las excepciones mediante disposiciones generales.

Rueda señaló en entrevista con Expansión que esas disposiciones aún no se han publicado, pero aconsejó registrar la salida y el regreso de comer, sobre todo cuando la pausa quede fuera del horario trabajado.

Hernández-Ojeda coincide en documentar esas interrupciones para acreditar las horas laboradas. No obstante, ambos se refieren a una recomendación práctica y no a una obligación general de cuatro registros ya definida.

Para el trabajador, el punto es conocer cuánto dura su descanso, si puede salir y si debe atender pendientes durante la comida, porque esas condiciones determinan cómo se cuentan sus horas y si corresponde un pago de tiempo extraordinario .

La empresa, por su parte, no puede borrar trabajo del registro con solo pedirte que marques una salida para comer, porque las llamadas, las tareas y la obligación de estar disponible deben considerarse al revisar cómo transcurrió la jornada del día.

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Ley Federal del Trabajo

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