La confianza también determina cuánto vale un influencer
En México, 55% de los encuestados considera poco confiables a los influencers, frente a 17% que los percibe como confiables, de acuerdo con el Global Trustworthiness Index 2024 de Ipsos.
El desgaste también aparece en el estudio La caída de los influencers: ¿realidad o relato?, elaborado por YTEZETA STUDIOS, que encontró que 77.1% de los participantes presta menos atención a las recomendaciones de influencers que antes, mientras que 58.2% considera que estos perfiles han perdido capacidad de influencia.
Para quienes dependen de estas colaboraciones, conservar la confianza de su comunidad resulta tan importante como aumentar el número de seguidores.
Guzmán considera que esta transformación también beneficia a los creadores especializados. En su caso, producir contenido sobre tecnología e inteligencia artificial le permite construir una audiencia interesada en temas específicos, que puede valorar sus recomendaciones como las de alguien con experiencia en el sector.
La estabilidad se convierte en prioridad
Enrique López, conocido como Reijard y creador del canal educativo Bully Magnets Historia Documental, lleva 16 años produciendo videos junto con su equipo. Durante ese periodo ha observado cómo las condiciones del mercado cambian según las plataformas, las preferencias de las audiencias y los acontecimientos que modifican el consumo de contenido.
Durante la pandemia, por ejemplo, el confinamiento impulsó la demanda de videos educativos. Sin embargo, una vez que terminaron las restricciones sanitarias, el interés por estos materiales disminuyó.
Ahora considera que la inteligencia artificial añade una nueva presión competitiva, pues facilita la producción automatizada de videos, audios y otros materiales que también buscan captar la atención de las audiencias.
"Es una carrera de resistencia", afirma López, quien explica que la popularidad de un video no garantiza que el siguiente consiga resultados similares ni que los ingresos se mantengan constantes.
Por ello, considera que para quienes comienzan en este mercado resulta más conveniente tratar las redes sociales como un complemento económico que depender exclusivamente de ellas.
El creador también destaca la importancia de contar con una comunidad que respalde el proyecto mediante membresías, contribuciones y otras formas de monetización. En su experiencia, los patrocinios pueden generar ingresos superiores a los obtenidos únicamente por las visualizaciones, pero conseguirlos requiere métricas competitivas y relaciones comerciales con las marcas.
Esta necesidad de diversificar también aparece en la experiencia de Carreón, quien desarrolló productos educativos propios para ampliar su negocio, y en la de Guzmán, quien mantiene un empleo formal mientras busca consolidar sus ingresos digitales.
De la Morena señala que los creadores pueden complementar sus ingresos mediante consultorías, cursos, productos propios, contratos comerciales de largo plazo o incluso empleos tradicionales.
"Vivir solo de internet puede ser muy incierto si no se logra consolidar una base de múltiples ingresos", advierte.
El problema no se limita a conseguir contratos, sino también a la frecuencia con la que llegan los pagos. Guzmán explica que algunas marcas pueden tardar hasta 90 días en liquidar una campaña, mientras que los ingresos por visualizaciones dependen del comportamiento de las audiencias. Esta combinación exige administrar los recursos para cubrir periodos sin nuevas contrataciones.
Los influencers consultados coinciden en que crear contenido permite administrar horarios y desarrollar proyectos propios, pero también exige mantener una producción constante, negociar contratos y conocer a la audiencia, además de organizar ingresos que no siempre llegan con la misma frecuencia.
Para De la Morena, el regreso de algunos influencers a las oficinas forma parte de una transformación del ecosistema digital, donde la estabilidad financiera comienza a adquirir tanta importancia como la visibilidad. “El éxito se mide por la capacidad de construir un proyecto sostenible que combine visibilidad con resiliencia financiera”, concluye la especialista.