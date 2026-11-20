Jesús Guzmán, conocido en redes sociales como @ brujeriatech, experimentó esa incertidumbre. Comenzó a crear contenido mientras trabajaba en Microsoft y, después de perder su empleo, intentó dedicarse exclusivamente a sus plataformas digitales. Sin embargo, los ingresos no fueron suficientes y decidió regresar al mercado laboral.

"Intenté ser creador de contenido 100% y no me funcionó. (...) No me alcanzaba, entonces volví a un trabajo" en oficina, cuenta en entrevista con Expansión.

Actualmente combina ambas actividades y considera que sus ingresos digitales podrían permitirle volver a dedicarse exclusivamente a la creación de contenido. Sin embargo, reconoce que el negocio tiene temporadas de mayor actividad comercial y otras en las que las oportunidades disminuyen considerablemente.

En noviembre, por ejemplo, las campañas relacionadas con El Buen Fin y Black Friday incrementan la demanda de colaboraciones publicitarias, pero durante enero y febrero las contrataciones pueden ser mucho menos frecuentes, relata.

Esta irregularidad, asegura, explica por qué algunos creadores comienzan a reconsiderar la estabilidad de un empleo tradicional, incluso cuando han logrado construir comunidades y generar ingresos mediante sus contenidos.

El negocio crece, pero no todos viven de él

El regreso de algunos influencers al empleo formal no significa que el marketing de creadores haya dejado de ser rentable. De acuerdo con estimaciones de iLifeBelt, el mercado del marketing de influencers en América Latina podría alcanzar los 31,000 millones de dólares en 2027, una proyección que refleja el interés comercial por estas plataformas.

Sin embargo, el crecimiento de la inversión no garantiza que todos los participantes reciban una proporción similar de los recursos.

El estudio global State of Creators 2026, de CreatorIQ, encontró que 67% de los creadores encuestados obtuvo menos de 10,000 dólares anuales por su actividad digital, mientras que para 62% la creación de contenido no constituye su principal fuente de ingresos. La investigación reunió respuestas de creadores de distintos países, incluido México.