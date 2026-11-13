Otra forma de medir la montaña de dinero de los retiros por desempleo es que ya superaron en 5.6% la marca de todo el 2025. El año pasado las personas retiraron 38,883 millones de pesos de sus cuentas Afore.

Las cifras registradas en octubre marcan un nuevo máximo histórico en los registros de la Consar. La cantidad retirada en el décimo mes de 2026 alcanzó los 4,877 millones de pesos, la más alta para un mismo mes de acuerdo con los datos disponibles por el regulador a partir de 2005.

Este viernes, Expansión publicó que la falsa gestoría o coyotaje en las Afore sigue extendiendo su operación en la Ciudad de México y ha instalado módulos de información y locales en plazas ubicadas en estaciones del Metro.

La misma Consar ha reconocido que 70% de los retiros por desempleo que se hacen en el país son consecuencia de la actividad de los gestores, que registran a los trabajadores con el sueldo más alto disponible y logran obtener un promedio de 35 mil pesos de su cuenta de Afore, de los cuales, se quedan con 30%, unos 11 mil pesos.