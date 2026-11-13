El monto de retiros por desempleo ante las Administradoras de Fondos para el Retiro ( Afores ) cerró octubre en 41,099 millones de pesos y con ello el dinero sustraído del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) creció 24.8% real si compara con el mismo periodo del año pasado.
Para ponerlo en perspectiva, el monto retirado del SAR ya superó a los ingresos que las Afores obtienen por manejar el saldo de los trabajadores.
Al cierre de octubre, tal ingreso superó los 39,354 millones de pesos, con base en información del Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).