Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Trabajadores sacan más de las Afores por desempleo que lo que ganan las administradoras por comisiones

Los retiros por desempleo en las Afores sumaron 41,099 mdp de enero a octubre de 2026, un nuevo máximo histórico y ya ha rebasado a todo lo registrado el año pasado.
vie 13 noviembre 2026 02:02 PM
Añadir Expansión en Google
En la imagen, un grupo de personas realiza un trámite relacionado con su ahorro para el retiro
Los "coyotes" o falsos gestores son una de las principales causas que ha disparado el retiro por desempleo de las Afore. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

El monto de retiros por desempleo ante las Administradoras de Fondos para el Retiro ( Afores ) cerró octubre en 41,099 millones de pesos y con ello el dinero sustraído del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) creció 24.8% real si compara con el mismo periodo del año pasado.

Para ponerlo en perspectiva, el monto retirado del SAR ya superó a los ingresos que las Afores obtienen por manejar el saldo de los trabajadores.

Al cierre de octubre, tal ingreso superó los 39,354 millones de pesos, con base en información del Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Publicidad

Otra forma de medir la montaña de dinero de los retiros por desempleo es que ya superaron en 5.6% la marca de todo el 2025. El año pasado las personas retiraron 38,883 millones de pesos de sus cuentas Afore.

Las cifras registradas en octubre marcan un nuevo máximo histórico en los registros de la Consar. La cantidad retirada en el décimo mes de 2026 alcanzó los 4,877 millones de pesos, la más alta para un mismo mes de acuerdo con los datos disponibles por el regulador a partir de 2005.

Este viernes, Expansión publicó que la falsa gestoría o coyotaje en las Afore sigue extendiendo su operación en la Ciudad de México y ha instalado módulos de información y locales en plazas ubicadas en estaciones del Metro.

La misma Consar ha reconocido que 70% de los retiros por desempleo que se hacen en el país son consecuencia de la actividad de los gestores, que registran a los trabajadores con el sueldo más alto disponible y logran obtener un promedio de 35 mil pesos de su cuenta de Afore, de los cuales, se quedan con 30%, unos 11 mil pesos.

Publicidad

Retiros por desempleo son mínimos: Consar

Julio César Cervantes , presidente de la Consar, explicó a Expansión que el monto de retiro por desempleo aún ocupa una proporción muy baja, menos del 1%, de los 9.3 billones de pesos que manejan las Afores.

Además, el retiro por desempleo no pone en riesgo al SAR porque los ingresos totales, que bimestralmente las empresas aportan a las Afores, supera “por mucho” al monto retirado. Sobre todo tomando en consideración que la reforma pensionaria del 2020 elevará las aportaciones patronales al cierre de la década.

La cifra desde de ingreso del SAR supera por mucho al retiro por desempleo. Ahora también sí hemos hecho acciones para tratar de que la gente utilice este derecho de manera informada
Julio César Cervantes, presidente de Consar.

Información de la Consar arrojó que al cierre de octubre han ingresado mediante aportaciones de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), aportaciones voluntarias y traspasos, más de 633 mil millones de pesos.

Publicidad

Consar llama a reintegrar recursos

El entrevistado también mencionó que, si bien el retiro por desempleo es un derecho, el trabajador resta semanas de cotización de cara a su edad de jubilación.

“Entendemos que muchos trabajadores tienen presiones de gasto a corto plazo o que a veces están desempleados, pero que sepan que siempre tiene la opción de reintegrar el dinero para recuperar semanas de cotización y tener al menos 1,000 semanas para una pensión mínima garantizada”, puntualizó.

Tags

Afore Desempleo Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad