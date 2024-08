¿Tomar alcohol entre comidas realmente es bueno para la salud?

¿Tomar alcohol en las comidas es bueno para la salud?

La evidencia sobre los beneficios de consumir alcohol de manera moderada durante las comidas se basa en estudios observacionales que sugieren una posible reducción en el riesgo de enfermedades cardíacas entre los bebedores moderados. Según Harvard Health , estos estudios indican que aquellos que consumen una o dos bebidas al día (una para mujeres, dos para hombres) podrían tener menores tasas de enfermedades coronarias comparado con quienes no beben.

Esto se debe, en parte, a que el alcohol moderado puede aumentar el colesterol "bueno" (HDL) y reducir la coagulación sanguínea, lo que podría prevenir ataques cardíacos. Sin embargo, es crucial destacar que estos estudios no pueden establecer una relación de causa y efecto, y que otros factores no medidos podrían influir en los resultados.

¿Es mejor el vino tinto?

Se ha popularizado la idea de que el vino tinto es particularmente beneficioso para la salud, pero Harvard T.H. Chan School of Public Health aclara que la evidencia no es concluyente . Aunque algunos estudios sugieren que los antioxidantes presentes en el vino tinto, como los polifenoles, podrían tener efectos positivos sobre la salud cardiovascular, otros tipos de alcohol parecen ofrecer beneficios similares. Por lo tanto, el tipo de bebida puede no ser tan relevante como la cantidad y la regularidad con la que se consume.