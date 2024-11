La capa de ozono podría recuperarse por completo, afirma la NASA

La atmósfera de la Tierra tiene una capa de ozono que sirve como una protección contra los rayos ultravioleta (UV) emitidos por el Sol. Entre sus funciones está la participación en la regulación del clima, y ser una reserva de elementos químicos vitales para los seres vivos, como el carbono y el nitrógeno.

Esta capa es vital para el desarrollo de la vida en la Tierra, sin embargo, las actividades humanas ocasionaron un agujero mediante el uso de gases como los clorofluorocarbonos (CFC) en latas de aerosol y refrigerantes, que descomponen las moléculas de ozono en la atmósfera superior.

Desde la década de 1980, se han establecido y firmado acuerdos internacionales para reducir la producción de CFC, y progresivamente han sido reemplazados por hidrofluorocarbonos (HFC), que han ayudado a que la capa de ozono se recupere.

Según la NASA, el ozono tardará décadas en volver a los niveles preindustriales. El reciente anuncio establece tentativamente que podría ocurrir en 2066.

🚨ANNOUNCEMENT! 🚨

We have a new Greenhouse Gas Monitoring & Services webpage!

This new resource offers a one-stop platform for @NOAA -wide GHG information, news, emissions, data, tools, science explainers, reports, assessments, & educational resources. https://t.co/BJDQTa4Ij7 pic.twitter.com/uX56mhmvwi

— NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) November 14, 2024