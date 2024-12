Los trastornos alimenticios van más allá de la comida

Se mira al espejo, buscando en el reflejo. Hoy está más cerca de la versión que imagina debería ser. Pero, por más que lo intenta, siempre encuentra algo que no está bien: un detalle, una curva, una sombra que no encaja con la imagen ideal de su mente. El ciclo continúa y no termina. Volverá a hacerlo mañana.

Los trastornos de alimentación son enfermedades médicas graves caracterizadas por alteraciones importantes de las conductas alimentarias y pueden dañar la salud física y mental de las personas quienes las tienen e, incluso, poner en peligro la vida. Se estima que el 25% de los adolescentes en México tiene algún tipo de Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA), según la Secretaría de Salud.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que se conmemora el 30 de noviembre, información sobre las causas y los riesgos.